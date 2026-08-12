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Wille nad morzem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
83
Abu Zabi
105
Umm Al Quwain
12
Abu Zabi
127
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41 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$2,28M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 7 pokojów w Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 450 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille z Planem Ratalnym do Dostawy na Wyspie Siniyah w Umm Al Quwain Wyspa Sobha S…
$7,54M
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Willa 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 371 m²
Piętro 1/3
Pływające, Inwestycyjne Wille w Projekcie na The World Islands w Dubaju World Islands to meg…
$6,02M
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Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$2,10M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$1,63M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 535 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille z Planem Ratalnym do Dostawy na Wyspie Siniyah w Umm Al Quwain Wyspa Sobha S…
$3,16M
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Willa 5 pokojów w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$2,15M
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Willa 4 pokoi w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$1,84M
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Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$3,00M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$3,84M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,61M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 900 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille z Planem Ratalnym do Dostawy na Wyspie Siniyah w Umm Al Quwain Wyspa Sobha S…
$5,05M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — a new large compl…
$1,27M
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 426 m²
Liczba kondygnacji 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$957,374
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Nice   i mdash; Część społeczności rodzinnej   Laguny DAMAC, przypominające Riwierę Francusk…
$464,470
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Willa 5 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 3 340 m²
Al Wasayef Real Estate oferuje 5 sypialnie Villa, wszystkie wzorcowe rozmieszczenie pokoi. w…
$1,09M
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Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 746 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość przy plaży na wyspie Saadiyat z firmami detalicznymi w okolicy ułatwia życie. Z…
$6,16M
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Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 068 m²
Liczba kondygnacji 2
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$2,99M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 705 m²
Z przyjemnością oferujemy tę niesamowitą kamienicę z 4 sypialniami w Jumeirah. CECHY: Dewelo…
$1,77M
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Willa 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
1 - WILLA SPALOWA W RODZINIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   i mdash; Jest to całkowicie autono…
$151,370
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Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 576 m²
Liczba kondygnacji 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Cena na zgłoszenie
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 703 m²
Wspaniała nieruchomość na sprzedaż.. Największa inwestycja na rynku w Dubaju Handover będzie…
$1,30M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$858,632
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 700 m²
Z dumą ogłaszamy sprzedaż 3 bed     kamienica w Sur La Mer. Czy kiedykolwiek odwiedziłeś raj…
$1,28M
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 2 463 m²
Liczba kondygnacji 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
4 -SPAL TILALA Z NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   i mdash; i nbsp; Niesamowity projekt mieszkan…
$1,24M
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Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Liczba kondygnacji 3
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$4,05M
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Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 773 m²
Kompleks mieszkaniowy Ajmal Makan na frontach wodnych Sharjah jest pierwszym ośrodkiem miesz…
$735,273
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   i mdash; nowy komp…
$1,27M
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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