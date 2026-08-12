Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Jakie są zalety zakupu nowych nieruchomości w ZEA?
Do najistotniejszych zalet zakupu nowego domu w tym kraju należą między innymi:
- Możliwości inwestycyjne.
- Wysokie zyski: wynajem mieszkań w nowych budynkach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przynosi nawet 9,7% rocznie.
- Możliwość uzyskania 10-letniej Złotej Wizy (przy inwestycji około 545 tysięcy euro).
W jakich rejonach najczęściej kupowane są nowe budynki?
Najpopularniejsze osiedla mieszkaniowe w ZEA znajdują się w Dubaju w rejonie Business Bay, Dubai Marina, Jumeirah i Dubai Creek. W Abu Dhabi obcokrajowcy preferują Corniche, wyspa Yas i Saadiyat.
Co wchodzi w skład pakietu dokumentów wymaganych do zakupu nieruchomości w ZEA?
Potencjalny nabywca musi przedstawić paszport z wizą, aktualny numer telefonu komórkowego, e-mail, aktualny adres w ZEA. W przypadku zakupu mieszkania w nowym budynku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na odległość wymagane jest pełnomocnictwo.
Ile kosztuje 1 m² w nowym osiedlu w ZEA?
Najtańsze nieruchomości mieszkania w nowych budynkach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od dewelopera w budowie: za 1 m² żądają średnio 5451 euro.