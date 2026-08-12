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Nowe budynki na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Rezydencja Stamn YUNI
Rezydencja Stamn YUNI
Rezydencja Stamn YUNI
Rezydencja Stamn YUNI
Rezydencja Stamn YUNI
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Rezydencja Stamn YUNI
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 57–78 m²
13 obiekty nieruchomości 13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony między malowniczą plażą Jumeirah i drapaczami chmur Sheikh Zayed Road (E11), projekt ten znajduje się na progu Muzeum Przyszłości, Dubai Mall, centrum finansowe DIFC i World Trade Center. To również łatwy …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.2 – 78.2
399,172 – 464,391
Deweloper
Stamn
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Deweloper
Stamn
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Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$117,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 22
Nowy start Q-Gardens-Lofts - Deweloperzy AYS w Jumeirah Village Circle, położonym obok FIVE JVC Hotel Jednostki ogółem: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Studia  ✅ 1BED + pranie lub nauka ✅ 2BED + pranie + Badanie ✅ 2BED Dupleks + pralnia + badanie lub Maid / 2 opcje Plung pool + prywat…
Deweloper
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Pokaż wszystko Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$24,95M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Seahaven Tower A | Plaża | Przestronny | Luksusowy Dubai Harbour, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Opis Cena początkowa: 83,485959,85 pocierać. Plan płatności: 80% podczas budowy 20% po zakończeniu
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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TekceTekce
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$504,571
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 69
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Możliwością Zakupu na Raty w Meydan, Dubaj Meydan w Dubaju to prestiżowa i szybko rozwijająca się dzielnica, znana z luksusowego stylu życia, infrastruktury na światowym poziomie i dynamicznej społeczności. To miejsce, w którym znajduje się ikoniczny tor wy…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$827,865
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 20
Nowoczesne Apartamenty z Elastycznym Planem Ratalnym w Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) to starannie zaplanowana, przyjazna rodzinom dzielnica w Dubaju, znana z spokojnej atmosfery, zielonych parków i nowoczesnej infrastruktury. Strategicznie położona między Al Khail…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$902,801
Oferujemy nowe luksusowe domy z widokiem na pole golfowe.W rezydencji znajduje się klub golfowy, plaża i baseny, dzieci; place zabaw, gospodarstwo petting i jazda konna, tereny zielone, boiska sportowe, supermarket, centrum medyczne, szkoła.Zakończenie - IV kwartał 2024 r.Lokalizacja i pobli…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,99M
Witamy w Chevalia Fields - unikalnym projekcie mieszkaniowym, gdzie elegancja dziedzictwa jeździeckiego jest połączona z nowoczesnym komfortem i estetyką wysokiej architektury. Wyrafinowany kompleks to nie tylko miejsce do życia, ale ucieleśnienie filozofii życia, gdzie natura, wspaniałość i…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Wellington Ocean
Zespół mieszkaniowy Wellington Ocean
Zespół mieszkaniowy Wellington Ocean
Zespół mieszkaniowy Wellington Ocean
Zespół mieszkaniowy Wellington Ocean
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Wellington Ocean
Zespół mieszkaniowy Wellington Ocean
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$264,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Wellington Ocean to nowoczesny kompleks mieszkalny na Wyspach Dubaju z minimalistyczną estetyką i przemyślaną infrastrukturą.Wellington Ocean to nowy kompleks mieszkalny Wellington Developments, który tworzy nowoczesny styl życia nad morzem.Korzyści z Wellington Ocean:- Nowoczesna architektu…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Zespół mieszkaniowy Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Zespół mieszkaniowy Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Zespół mieszkaniowy Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Zespół mieszkaniowy Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Zespół mieszkaniowy Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$922,867
Projekt Expo Valley posiada ponad 300 kamienic i willi. Społeczność obejmuje również centra edukacyjne i wellness oraz atrakcje Expo City Dubai. Społeczność posiada przyjazne środowisku udogodnienia, takie jak jezioro, rezerwat przyrody i rolnictwo.Town i wille mają miejsce na biuro / siłown…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$491,636
South Square jest unikalnym kompleksem mieszkalnym, prawdziwym ucieleśnieniem harmonii, komfortu i nowoczesnego stylu życia. Projekt jest tworzony dla tych, którzy doceniają spokój i chcą żyć pośród natury. Kompleks mieszkalny oferuje przestronne i elegancko urządzone apartamenty z 1-3 sypia…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$193,894
Güzel Towers jest projektem w samym sercu Jumeirah Village Triangle w Dubaju. Ten unikalny kompleks mieszkalny obejmuje dwie wspaniałe wieże wzniesienia. Nowoczesna architektura w połączeniu z wyrafinowanym designem i harmonią natury tworzą idealną przestrzeń do życia, gdzie luksus i komfort…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$811,951
Oferujemy urządzone wille i domy z różnymi układami.Rezydencja w stylu francuskim jest jedną z ośmiu części dużego kompleksu. Proszę. Kawiarnie i restauracje, plaża i laguna, zieleń i salon, kino na świeżym powietrzu, place zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe, baseny, centrum fitness, spa.Zak…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$19,22M
Oferujemy apartamenty z dużymi tarasami i panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje centrum spa, siłownię, kino, trzy baseny, system bezpieczeństwa, podziemny parking, molo, grill i odkrytą jadalnię, sale konferencyjne.Wyposażenie i wyposażenie w domu Okna podłogowo-sufitoweSystem "…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$293,603
Floarea Skies to nowy premium projekt mieszkalny w samym sercu Jumeirah Village Circle (JVC), District 10, jeden z najbardziej prospektywnych i przytulnych obszarów Dubaju. To arcydzieło architektoniczne Mashriq Elite Developments, firmy o renomie gwiezdnej i wysokich standardach jakości, je…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Zespół mieszkaniowy Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Zespół mieszkaniowy Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Zespół mieszkaniowy Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Zespół mieszkaniowy Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Zespół mieszkaniowy Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$761,093
Chelsea Residences to projekt mieszkaniowy, w którym luksus, duch sportu i natura łączą się w jedną harmonijną przestrzeń. Sześć imponujących wież, których architektoniczny wizerunek jest inspirowany pięknem raf koralowych i dynamiką podwodnego świata, uosabia energię słynnego Chelsea Footba…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Zespół mieszkaniowy Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Zespół mieszkaniowy Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Zespół mieszkaniowy Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Zespół mieszkaniowy Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Zespół mieszkaniowy Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,63M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto, ocean i kanał.W rezydencji znajduje się basen nieskończoność, marina, centrum handlowe, plaże, restauracje, siłownia, sauna i łaźnia parowa, kino na świeżym powietrzu, barbecue area, concierge service.Zakończenie - grudzień 2026 r.Cec…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$16,47M
Oferujemy przestronne nowe apartamenty i penthouses z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się siłownia, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe, studio jogi, spa, odkryty basen nieskończoności, prywatny dostęp do plaży, park i deptak, molo łodzi, salon, kawiarnia.Zakończenie - 1 kwa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$169,499
Jeden przez Prestonis prestiżowy kompleks, położony w samym sercu Dubaju Południa, gdzie duża skala nowych generacji są budowane kwatery biznesowe. Każdy z 56 ekskluzywnych rezydencji w projekcie niskiego wzrostu tworzy atmosferę prywatności, zapewniając nie tylko komfortowe życie, ale równi…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec with premium quality right next to the crystal lagoon
Apartamentowiec with premium quality right next to the crystal lagoon
Apartamentowiec with premium quality right next to the crystal lagoon
Apartamentowiec with premium quality right next to the crystal lagoon
Apartamentowiec with premium quality right next to the crystal lagoon
Pokaż wszystko Apartamentowiec with premium quality right next to the crystal lagoon
Apartamentowiec with premium quality right next to the crystal lagoon
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$596,391
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 23
Premium qulaity apartamenty z wysokim wykończeniem.Projekt znajduje się na kryształowej lagunie z dostępem do plaży.Przekrocz drogę Ras Al Khor Wildlife Sanktuarium.5-10 minut od Business Bay i centrum Dubaju.światowej klasy udogodnienia dla komfortowego stylu życia.Dostępny plan płatności d…
Agencja
Umed properties
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$444,323
Samana Avenue to wspaniały 18-piętrowy kompleks mieszkalny, w którym każdy apartament jest częścią harmonii nowoczesnego projektowania i zaawansowanej technologii. Tutaj znajdą Państwo przytulne studio i nowoczesne apartamenty z 1-2 sypialniami, o powierzchni 40 m2. Kulinarne marzenia spełni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$782,081
Oferujemy przestronne apartamenty z różnymi układami (jedno-, dwu- i trzypokojowe apartamenty i 2 ekskluzywne penthouses).Rezydencja oferuje prywatny park krajobrazowy i panoramiczny widok na Central Park, korty tenisowe i baseny, siłownię, centrum spa, parking.Zakończenie - lipiec 2026 r.Lo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,33M
Vitalia w Palm Jumeirah jest luksusowym 9- piętrowym projektem mieszkaniowym, który da mieszkańcom poczucie ostatecznego rozkoszy, spokoju i komfortu. Kompleks oferuje przestronne, eleganckie i odpowiednio zaprojektowane apartamenty, gdzie każdy element jest przemyślany do ostatniego szczegó…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$256,437
Plunge do świata komfortu i elegancji z Lume Residence - 20-piętrowy kompleks mieszkalny w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów Dubaju - Jumeirah Village Circle (JVC). Projekt łączy w sobie wzrost wartości inwestycji, idealną lokalizację i wysoki poziom komfortu. Studi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,04M
W rezydencji znajduje się basen na dachu, grill, kino, siłownia, sala gier, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - IV kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia (kuchenka gazowa, zmywarka do naczyń, lodówka / zamrażarka, kaptur)Marmurowe blatyOświetlenie LEDLokalizacja i poblisk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$164,678
Ta unikalna enklawa oferuje zbiór nowoczesnych rezydencji i obiektów, uzupełnionych ekskluzywnymi udogodnieniami zaprojektowanymi, aby zapewnić mieszkańcom niezwykłe doświadczenie życiowe dostosowane do potrzeb mieszkańców miast. Sleek sylwetki i uderzające fasady są zmiękczone subtelnymi ki…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Apartamentowiec Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Apartamentowiec Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$500,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 69 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Eltiera Heights jest pierwszym mieszkaniem na Wyspach Jumeirah - adres znany z cichej elegancji i naturalnego otoczenia. Wznosząc się z odrębną tożsamością architektoniczną, wieża łączy w sobie design płynów, przemyślany szczegół i styl życia zakorzeniony w równowadze. Eltiera Heights znajdu…
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Zespół mieszkaniowy Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$428,752
V1STARA HOUSE to kompleks mieszkalny, nazwany po sanskrycie słowem "Vistara" (nieskończona przestrzeń). To nowoczesny budynek, skupiony na rodzinnym komforcie. Okna podłogowe zapewniają naturalne światło, a wysokość sufitu wynosi 3,1 metra. Na każdym piętrze znajdują się od 6 do 11 apartamen…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$406,278
Ghaf Woods (Capria) autorstwa Majida Al Futtaim to pierwsza leśna społeczność z apartamentami w Dubaju, oferująca unikalny styl życia w środku natury. Projekt obejmuje 11 klastrów, połączonych siecią zielonych ścieżek i parków, tworząc harmonijną przestrzeń dla spokoju i odosobnienia. Świato…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$8,07M
Ritz- Carlton Rezydencje jest uosobieniem luksusowych i nierywalizowanych usług, łącząc legendarną obsługę i wyjątkowy komfort. Położony w prestiżowej dzielnicy Business Bay, rezydencje wznoszą się 18 pięter nad spokojnymi wodami Kanału Dubai i oferują swoim właścicielom wyjątkową okazję, ab…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Sunstone
Zespół mieszkaniowy Sunstone
Zespół mieszkaniowy Sunstone
Zespół mieszkaniowy Sunstone
Zespół mieszkaniowy Sunstone
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sunstone
Zespół mieszkaniowy Sunstone
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$735,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 33
Sunstone IMKAN - nadmorska elegancja i harmonia architektoniczna na wyspie Al Reem.Sunstone to ekskluzywny kompleks mieszkalny z IMKAN Properties, położony w nadmorskiej dzielnicy Makers na wyspie Al Reem. Projekt jest tworzony dla tych, którzy cenią nowoczesny design, naturalną estetykę i a…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Fiori is a modern residential project
Zespół mieszkaniowy Fiori is a modern residential project
Zespół mieszkaniowy Fiori is a modern residential project
Zespół mieszkaniowy Fiori is a modern residential project
Zespół mieszkaniowy Fiori is a modern residential project
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fiori is a modern residential project
Zespół mieszkaniowy Fiori is a modern residential project
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$286,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Fiori is a modern residential project designed to combine comfort, style, and convenience in an exceptional living environment. Featuring contemporary architecture and thoughtfully planned layouts, Fiori offers a variety of spacious apartments tailored to meet diverse lifestyle needs. The pr…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$879,363
Kompleks posiada 587 apartamentów, w tym 116 studio, 436 jednopokojowych i 35 dwupokojowych apartamentów. Wszystkie apartamenty posiadają eleganckie wykończenia i nowoczesne wnętrza.Istnieje możliwość uzyskania zniżki w wysokości 5- 28%.Plan płatności: 30 / 703% - rezerwacja7% + 4% DLD + 140…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$170,359
Rozwój mieszkalny z jednym z najlepszych pól golfowych i obiektów dla mieszkańców.Pierwszy w swoim rodzaju na Bliskim Wschodzie, International Golf Club jest spektakularnie urządzone 18-dołkowe pole golfowe zaprojektowane przez 2016 Olympic Course Architect Gil Hans. Wyjątkowy klub posiada w…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Apartamentowiec SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Apartamentowiec SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$550,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
LUKSURY NIE BUDOWA. To jest zakazane. Zaprojektowany przez światowej uznanej Zaha Hadid Architects, Symfonia stanowi rzadki dialog między formą a uczuciem
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Zespół mieszkaniowy New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$186,617
21- piętrowy kompleks mieszkalny oferuje przytulne studio i apartamenty z 1-2 sypialniami. Każdy apartament jest przemyślany do ostatniego szczegółu: częściowe umeblowanie, wbudowane w urządzenia kuchenne, system "Smart Home" i szafy do tworzenia atmosfery komfortu, harmonii i prywatności.Na…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Zespół mieszkaniowy Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Zespół mieszkaniowy Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Zespół mieszkaniowy Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Zespół mieszkaniowy Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Zespół mieszkaniowy Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$494,124
Oferujemy apartamenty z prywatnymi basenami.W rezydencji znajduje się ogród na dachu, centrum fitness, kino na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, basen, grill, pole golfowe.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (zmywarka, pralka, lodówka,…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,54M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto i miejsca parkingowe.W rezydencji znajduje się 2-kilometrowa laguna i promenada krajobrazowa, salon, biblioteka i strefa współpracy, parking, trzy baseny, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, studio jogi, sauna i łaźni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$7,85M
Wyjątkowy kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc Dubai Island. Projekt oferuje rzadką okazję, aby stać się właścicielem rezydencji nad morzem, gdzie wspaniały design jest połączony z odosobnieniem i naturalną harmonią. Villa del DIVOS jest ucieleśnieniem …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$378,746
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się duży salon i tereny zielone, siłownie, baseny, boisko do koszykówki, joga, grill, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - październik 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum Duba…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$555,374
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 25
Kompleks w Stylu Wodnego Miasta z Elastycznymi Planami Płatności w Business Bay, Dubaj Business Bay to dynamiczne i szybko rozwijające się centrum handlowo-mieszkaniowe w samym sercu Dubaju. Znane z nowoczesnej, eleganckiej architektury i doskonałej lokalizacji, łączy luksusowy styl życia z …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,82M
Kompleks mieszkalny na brzegu Kanału Dubajskiego. Zaprojektowany przez saudyjskiego dewelopera i włoską firmę projektową Missoni. Jest to drugi na świecie budynek z wnętrzem przez tego projektanta, pierwszy jest w Miami.Budynek zdobi elementy mody i sztuki podobne do kompleksu apartamentoweg…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$163,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Seraph in Dubai Land is an excellent opportunity to purchase a fully furnished apartment in the heart of Dubai's fastest-growing district, DLRC. Each home, designed for modern living, is equipped with high-quality Bosch appliances, stylish interiors, and turnkey finishes—ready to move in or …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Zespół mieszkaniowy New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$373,745
Aria Heights by Seven Tides to nowoczesna 16-piętrowa wieża w sercu jednego z najbardziej popularnych obszarów w Dubaju - JVC (Jumeirah Village Circle). Projekt obejmuje 169 luksusowych rezydencji, oferujących różne układy, od przytulnych studio do przestronnych apartamentów z trzema sypialn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$954,338
W rezydencji znajduje się basen, pole golfowe, centrum spa, joga, plac zabaw dla dzieci, klub, park, restauracje i kawiarnie.Zakończenie - 3. kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 5 minut jazdyCentrum Dubaju - 35 minutExpo 2020 - 15 minut
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiraty Arabskie
od
$2,33M
Oferujemy luksusowe apartamenty z widokiem panoramicznym, balkony, tarasy i ogrody.Niektóre apartamenty posiadają prywatne baseny.Rezydencja oferuje baseny, spa, siłownię, concierge service, plac zabaw dla dzieci, kawiarnię i salon, pokój gier.Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.Lokalizacja i po…
Agencja
TRANIO
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Willa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Willa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Willa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Willa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Willa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Pokaż wszystko Willa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Willa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,70M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Własny Private Villa Premium w Dubaju. Premium Społeczność ze wszystkimi udogodnieniami dla komfortowego stylu życia. Piękna infrastruktura i zielone obszary w społeczności. Dostępny 4,5,6 sypialnia prywatny stojak sam wille. Dostępny również plan płatności bez odsetek do zakończenia budowy
Agencja
Umed properties
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Agencja
Umed properties
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Zespół mieszkaniowy Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Zespół mieszkaniowy Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Zespół mieszkaniowy Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Zespół mieszkaniowy Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Zespół mieszkaniowy Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Zespół mieszkaniowy Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,81M
Oferujemy przestronne apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się prywatna plaża, basen, centrum fitness, studio jogi i pilates, ogród krajobrazowy, kawiarnia, salon, grill, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - 2. kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Burj Kh…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$232,120
Wprowadzenie niepowtarzalnej okazji, aby stać się właścicielem nieruchomości mieszkalnej w jednym z najbardziej dynamicznych i prestiżowych obszarów Dubaju. Aspirz jest prawdziwym uosobieniem nowoczesnej koncepcji miejskiego stylu życia, łącząc mieszkania mieszkalne i pomieszczenia biurowe, …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$706,630
Rok realizacji 2026
Apartamenty przy Plaży z Planem Spłaty po Przekazaniu Przez 5 Lat na Wyspie Al Marjan Położony na dziewiczym wybrzeżu wyspy Al Marjan – kultowego, sztucznego archipelagu w Ras Al Khaimah ten nadbrzeżny projekt oferuje ekskluzywny styl życia przy plaży, otoczony krystalicznie czystą wodą i św…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy The Royal Yacht
Zespół mieszkaniowy The Royal Yacht
Zespół mieszkaniowy The Royal Yacht
Zespół mieszkaniowy The Royal Yacht
Zespół mieszkaniowy The Royal Yacht
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Royal Yacht
Zespół mieszkaniowy The Royal Yacht
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$476,514
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Royal Yacht to nowoczesny hotel designerski w stylu jachtów w prestiżowym Dubai Internet City.Royal Yacht to nowy aparthotel z Palladium Prime Real Estate Development, położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Dubaju klastrów biznesowych, Dubai Internet City.Obiekty i infrastruktura:Roy…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$241,729
Vega by Acube Developments to elegancki kompleks mieszkalny w Dubai Sports City, zainspirowany najjaśniejszą gwiazdą Lyry. Projekt jest idealnym połączeniem nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i tematu przestrzeni, oferując stylowe apartamenty z wykończeniem projektanta. Każdy apartame…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Zespół mieszkaniowy Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Zespół mieszkaniowy Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Zespół mieszkaniowy Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Zespół mieszkaniowy Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Zespół mieszkaniowy Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$626,276
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Pelagia: Życie z widokiem na morze na wyspie Al MarjanPelagia to architektoniczne arcydzieło położone na wyspie Al Marjan. Budynek będzie wyposażony w unikalny design inspirowany hipnotyzującym pięknem oceanu - eleganckie balkony z pływającymi liniami przywołującymi rytmiczny ruch fal.Główne…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec DAMAC Chelsea Residences
Apartamentowiec DAMAC Chelsea Residences
Apartamentowiec DAMAC Chelsea Residences
Apartamentowiec DAMAC Chelsea Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$600,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Agencja
PSI Real Estate LLC
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$406,278
Maimoon Gardens jest premium kompleks mieszkalny przez Fakhruddin Właściwości w Jumeirah Village Circle (JVC). Projekt składa się z dwóch wież wznoszących się i oferuje studia i apartamenty z 1-3 sypialniami. Kompleks koncentruje się na tych, którzy szukają komfortowe zakwaterowanie w nowocz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$308,771
Camden jest nowym ucieleśnieniem nowoczesnego życia w samym sercu dynamicznego placu miasta. Zaledwie kilka kroków dalej jest zielony ekspansja parku głównego, gdzie rano można usłyszeć śpiew ptaków i śmiech dzieci, a wieczorami - światła przytulnych kawiarni migotanie. Kompleks sam w sobie …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$698,547
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty Sygnowane Marką Gianfranco Ferré z Płatnościami Ratalnymi na Wyspie Al Marjan w Ras Al Khaimah Al Marjan Island to imponujący, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, który w efektowny sposób rozciąga się w głąb Zatoki Arabskiej. Oferuje światowej klasy połączenie luksus…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
PASSO by Beyond - Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah:Iconic New Landmark of Architectural Elegance and Seaside Living.Najważniejsze punkty projektuPASSO by Beyond, opracowany przez firmę Omniyat, przedefiniował nabrzeże mieszkające na West Crescent Palm Jumeirah. Z dwoma rzeźbiarskimi …
Agencja
Grupo WAME Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$625,806
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
Apartamenty Premium z Opcją Ratalną w Dubai Motor City Dubai Motor City to tętniąca życiem dzielnica o charakterze społecznościowym, znana z unikalnego stylu życia, który łączy dziedzictwo motorsportu z nowoczesnym życiem miejskim. Słynąca z ikonicznego Dubai Autodrome, ta społeczność oferuj…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,31M
Rezydencja oferuje pięciogwiazdkowy hotel, około-zegar bezpieczeństwa i usługi concierge, parking, prywatna plaża, baseny, centrum fitness, sale konferencyjne, spa, restauracja, ogrody.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Port lotniczy Dubaj - 30 minutDubaj Marina - 10 minutKlub golfowy - 1…
Agencja
TRANIO
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Dzielnica mieszkaniowa Luxury residential project Riverside Views Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Luxury residential project Riverside Views Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Luxury residential project Riverside Views Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Luxury residential project Riverside Views Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Luxury residential project Riverside Views Apartments
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxury residential project Riverside Views Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Luxury residential project Riverside Views Apartments
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$205,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
We present to your attention the luxurious Riverside Views Apartments residential project, located in Dubai with a wide range of amenities.   To keep you healthy and active, Riverside Views Apartments offer unique amenities such as the Opal Chess Haven, exercise stations, a climbing wa…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$618,878
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Apartamenty w 110-Piętrowym Wieżowcu Downtown Residences w Business Bay z Elastycznym Planem Płatności DWTN Residences są strategicznie zlokalizowane w tzw. „złotym trójkącie” pomiędzy Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay. Ten architektoniczny cud oferuje zapierające dech w piers…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Zespół mieszkaniowy New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$493,910
Skyvue Solair jest unikalnym ucieleśnieniem elegancji i luksusu w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Dubaju - Sobha Hartland II. Architektura arcydzieło, łącząca nowoczesny styl i przemyślane planowanie, oferuje swoim mieszkańcom nie tylko najwyższy poziom komfortu, ale także zapiera…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,84M
Projekt jest budynkiem mieszkalnym w centrum Dubaju, zaprojektowanym przez Horacio Pagani.Kompleks mieszkalny składa się z unikalnej wieży o niezwykłym wzornictwie: krzywych krętych i szklanej kuli na szczycie budynku.Korzystna lokalizacja budynku oferuje najlepsze widoki na Dubaj. Po stroni…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$446,839
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
Apartamenty Premium z Opcją Ratalną w Dubai Motor City Dubai Motor City to tętniąca życiem dzielnica o charakterze społecznościowym, znana z unikalnego stylu życia, który łączy dziedzictwo motorsportu z nowoczesnym życiem miejskim. Słynąca z ikonicznego Dubai Autodrome, ta społeczność oferuj…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$602,636
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty z malowniczymi widokami na miasto, Dubai Creek, Burj Khalifa, kanał i laguna.Rezydencja oferuje siłownię, baseny, boiska sportowe, parki i saloniki.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaSystem "Smart Home"Lokali…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High rental income. ROI 8-12%
Zespół mieszkaniowy High rental income. ROI 8-12%
Zespół mieszkaniowy High rental income. ROI 8-12%
Zespół mieszkaniowy High rental income. ROI 8-12%
Zespół mieszkaniowy High rental income. ROI 8-12%
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High rental income. ROI 8-12%
Zespół mieszkaniowy High rental income. ROI 8-12%
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$210,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Pearl House 4 w JVC to najnowszy dodatek mieszkalny z Imtiaz Developments, oferujący kolekcję premium apartamentów w Dubaju. Ten znakomity rozwój charakteryzuje elegancki i nowoczesny design, który płynnie łączy estetykę z funkcjonalnością. Posiada imponującą gamę jednostek mieszkalnych, któ…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Zespół mieszkaniowy New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$210,216
Projekt Peace Lagoons to luksusowy kompleks mieszkalny ze studiami i apartamentami z 1-2 sypialniami. Kompleks znajduje się wśród bogactwa zielonych przestrzeni i lśniących laguny, i jest spokojną oazą z dala od zgiełku i zgiełku miasta. Rezydenci mają dostęp do wielu udogodnień światowej kl…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$782,084
Ivory jest 25- piętrowym kompleksem mieszkalnym, w tym 331 apartamentów: studio i mieszkania z 1-2 sypialniami. Projektowanie wnętrz łączy w sobie wysokiej jakości decyzje architektoniczne i naturalne materiały, tworząc idealną równowagę między elegancją i przytulnością. Duże okna wypełniają…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$408,429
W rezydencji znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzieci, barbecue i joga, ogród krajobrazowy.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena zawiera built- w kuchni, sprzęt gospodarstwa domowego, wszystkie rury i oprawy w łazience.Lokalizacja i pobl…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Island
Zespół mieszkaniowy Island
Zespół mieszkaniowy Island
Zespół mieszkaniowy Island
Zespół mieszkaniowy Island
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Island
Zespół mieszkaniowy Island
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$301,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 48–1 035 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Projekt typu Ultra- Luxury znajduje się na wyspie pochodzenia naturalnego, umyte przez wody Zatoki Arabskiej. Chwali się różnorodnością krajobrazów, od białych piaszczystych plaż po rezerwaty gęstych drzew mango, które są domem dla gazeli, flamingów, rzadkich gatunków żółwi i innych zwierząt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.5
301,500
Mieszkanie 2 pokoi
51.3
383,000
Willa
447.9 – 1 035.0
2,89M – 6,36M
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$311,965
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
EVERGR1N HOUSE by Object 1 - Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubaj.Przegląd projektu:EVERGR1N HOUSE by Object 1 redefiniuje nowoczesne, zrównoważone życie w Dubaju.Położony w samym sercu Jumeirah Garden City, ten butik 8- historia rozwoju oferuje 219 rezydencje - od eleganckich s…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$736,690
Oferujemy urządzone apartamenty z panoramicznym widokiem na ocean.W rezydencji znajduje się kawiarnia, biblioteka, centrum biznesowe, kino, basen nieskończoności, siłownia, barbecue, jacuzzi, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki i tor joggingu, centrum spa, salon.Zakończenie - 1. kwar…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$821,494
Rezydencja oferuje boiska sportowe i saloniki, plac zabaw dla dzieci, baseny, ogrody krajobrazowe.Zakończenie - 2028.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Burj Khalifa - 20 minutDubaj Marina - 10 minutPort lotniczy Dubaj - 30 minutPark wodny - 15 minutBusiness Bay - 20- 25 minutCentrum Dubaj…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Pokaż wszystko Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
A MASTERPIEC OF URBAN ARCHITECTURE AND NATURAL HARMONYOd eleganckich apartamentów jednopokojowych do obfitych duplexów z trzema sypialniami, każda rezydencja embdiesa symfonia wyrafinowania i nowoczesnego życia. Tutaj, panoramiczne okna nie tylko, ramka spokojnej laguny, ale także przynieść …
Agencja
PSI Real Estate LLC
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Zespół mieszkaniowy New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$189,596
Havelock Residences to nowy projekt mieszkaniowy, ucieleśnienie nowoczesnego stylu życia w sercu jednego z najbardziej rozwiniętych i Verdant obszaru Dubaju - Jebel Ali Village (Discovery Gardens). Studio i apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne.Przestrzenie wewnętrzne są rozważane do ost…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$27,09M
S Tower to ekskluzywny projekt mieszkaniowy. Budynek 230- meter- wysoki, położony w dynamicznym obszarze, wkrótce stanie się prawdziwym symbolem stylu i wyrafinowania. Przestronne apartamenty z przemyślanym designem i nowoczesnych wnętrz, w pełni wyposażone siłownie i baseny - wszystko dla z…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$235,283
11 Hills Park by TownX jest prestiżowym kompleksem mieszkalnym, który zabierze swój styl życia w Dubaju na nowe wyżyny. Położony w przyjaznej środowisku i zieleni, otoczony parkami i malowniczymi krajobrazami, projekt tworzy wyjątkową atmosferę komfortu w sercu dynamicznego miasta.Nowoczesne…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$730,811
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, zieleń, baseny, plac zabaw dla dzieci, siłownię.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum Dubaju - 20 minutDubaj Marina - 20 minutLotnisko - 30 minut
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$200,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 14
1 obiekt nieruchomości 1
Połączenie luksusowego życia z harmonią natury, pierwszy na świecie integracyjny ośrodek wellness, oferujący apartamenty z widokiem na morze, baseny na dachu, piękne ogrody i doświadczenia laguny. Witaj w nowym życiu
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Umed properties
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Agencja
Umed properties
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Zespół mieszkaniowy New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$369,035
Binghatti Skyrise jest kompleks mieszkalny, oferując swoim mieszkańcom ont tylko mieszkania, ale styl życia, pełen komfortu i stylu. Projekt inspirowany jest nowoczesnymi trendami i harmonijnie łączy elegancję i wyrafinowanie. Przestronne studia i apartamenty z okien podłogowych do sufitu za…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Palm Jumeirah w Dubaju
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Palm Jumeirah w Dubaju
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Palm Jumeirah w Dubaju
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Palm Jumeirah w Dubaju
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Palm Jumeirah w Dubaju
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Palm Jumeirah w Dubaju
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Palm Jumeirah w Dubaju
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,22M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 15
Ekskluzywne Apartamenty Przy Plaży w Sercu Palm Jumeirah Palm Jumeirah oferuje prestiżowy adres przy plaży z niezrównanym dostępem do najbardziej pożądanych miejsc w Dubaju, zaledwie kilka minut od Dubai Marina, Atlantis The Royal i Downtown Dubai. Mieszkańcy cieszą się łatwym dostępem do ek…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$13,54M
Exclusive SENSIA projekt oferuje 275 rezydencji, wśród których znajdują się apartamenty z 1-3 sypialniami, duplexami i wyrafinowanym penthouse z prywatnym basenem nieskończoności, panoramicznym ogrodem i przestronnym tarasem z imponującym widokiem na zatokę, kluby jachtowe i światła miasta.K…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$439,192
Odkryj Maya 3 - nowy projekt mieszkaniowy w samym sercu Dubaju, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów Dubaju. Kompleks ten oferuje idealną równowagę pomiędzy komfortem życia miejskiego a odosobnieniem w środku natury. Obszar słynie z rodzinnej atmosfery, obfitości tere…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Dubai International Financial Centre, Emiraty Arabskie
od
$6,20M
Four Seasons Private Residences DIFC by H & H Development to luksus w dynamicznym centrum Dubaju, obszar DIFC. Projekt obejmuje ekskluzywne rezydencje i penthouses, które tworzą unikalną przestrzeń dla życia i pracy. Architektura przez uznanego brytyjskiego mistrza Sir David Chipperfield pły…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,34M
Bay Grove Residences jest unikalny projekt mieszkalny, będzie oferować wyjątkowy styl życia nad morzem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: od cichych spacerów wzdłuż wody po ekscytujące sporty wodne. Eleganckie apartamenty w czterech budynkach mieszkalnych oferują możliwość cieszyć się życ…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Binghatti Aquarise
Apartamentowiec Binghatti Aquarise
Apartamentowiec Binghatti Aquarise
Apartamentowiec Binghatti Aquarise
Apartamentowiec Binghatti Aquarise
Pokaż wszystko Apartamentowiec Binghatti Aquarise
Apartamentowiec Binghatti Aquarise
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$275,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
REAKURACJA ELIKSYRZa nieboSymfonia szkła i światła, jest odbiciem przesuwającej się palety Dubai niebo zawsze zmieniających się, zawsze inspirujących. Zrodzony z wizjonerskiego ducha Binghattiego, tutaj architektura przekracza formę i staje się sztuką. Wyjątkowa kolekcja rezydencji stworzona…
Agencja
PSI Real Estate LLC
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Zespół mieszkaniowy New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$301,323
Deyaar prezentuje AYA - luksusowy kompleks mieszkalny przy plaży w Umm Al Quwain. Trzy eleganckie wieże tworzą arcydzieło architektury i oferują odosobnioną i inspirującą atmosferę.Kompleks obejmuje 442 starannie zaprojektowane rezydencje, które zapewniają niezrównany widok na niekończące si…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Brabus Island
Apartamentowiec Brabus Island
Apartamentowiec Brabus Island
Apartamentowiec Brabus Island
Apartamentowiec Brabus Island
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$800,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 12
Strategicznie umiejscowiony w Al Raha Beach, Abu Dhabi; prestiżowy rozwój nabrzeża wzdłuż wschodniego wybrzeża Zatoki Arabskiej. Ta doskonała lokalizacja zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do centrum miasta Abu Zabi i głównych szlaków transportowych prowadzących do Dubaju. Ten highly-end mies…
Agencja
PSI Real Estate LLC
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas Chevalia Estate with pools, stables and a clubhouse close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Chevalia Estate with pools, stables and a clubhouse close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Chevalia Estate with pools, stables and a clubhouse close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Chevalia Estate with pools, stables and a clubhouse close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,44M
Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie zachwyt sportów jeździeckich wzajemnie uzupełnia nowoczesny komfort, gdzie krajobrazy są analogiczne do malowniczych obrazów, a każdy ranek zaczyna się inspirującym widokiem na zielone pola. Witamy w Chevalia Estate - unikalny projekt mieszkalny, łączący luksu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$377,968
Oak Yard Residences by One Yard jest unikalnym kompleksem mieszkalnym, gdzie natura i technologie łączą się, tworząc przestrzeń dla komfortowego i harmonijnego życia. Architektura projektu inspirowana jest środowiskiem naturalnym: naturalne materiały to udy w elewacjach i wykończeniach wnętr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$181,770
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Al Haseen Residences 6 - komfortowe życie miejskie, funkcjonalna architektura i rozwinięta infrastruktura z Dugasta Właściwości.Al Haseen Residences 6 to nowy nowoczesny kompleks mieszkalny z Dugasta Properties, położony w strategicznie ważnym obszarze Dubai Industrial City, obok szybko rozw…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Ghantout, Emiraty Arabskie
od
$465,753
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Zespół mieszkaniowy New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,12M
Rove Dubai Marina przez IRTH Group to unikalny projekt, który uosabia połączenie wyrafinowanego stylu i komfortu życia przybrzeżnego. Został zaprojektowany we współpracy ze słynną marką Rove Hotels i oferuje nie tylko zakwaterowanie, ale pełnowymiarowy styl życia w sercu Dubaju Marina - jede…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Premium waterfront apartments
Zespół mieszkaniowy Premium waterfront apartments
Zespół mieszkaniowy Premium waterfront apartments
Zespół mieszkaniowy Premium waterfront apartments
Zespół mieszkaniowy Premium waterfront apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium waterfront apartments
Zespół mieszkaniowy Premium waterfront apartments
Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie
od
$328,767
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Premium apartamenty nad morzem z dostępem do plaży. Wysokiej jakości wykończenia, wbudowane szafy, wyposażona kuchnia i łazienka. Istnieje ponad 35 sztuk udogodnień dla komfortowego pobytu mieszkańców. Basen nieskończoności na dachu budynku, basen dla dzieci, w pełni wyposażona siłownia, pla…
Agencja
Umed properties
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Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Zespół mieszkaniowy New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$478,325
Damac Riverside Widok jest unikalnym kompleksem mieszkalnym w dynamicznym sercu Dubaju, łącząc naturalną harmonię z miejskim luksusem. Projekt oferuje zakwaterowanie w środku malowniczych obszarów wodnych, pływających restauracji i zielonych gospodarstw rolnych, tworząc atmosferę spokoju i o…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,09M
Riverside by DAMAC Nieruchomości cechuje wyjątkowo zaprojektowane kamienice inspirowane luksusem słynnych metropolii. Ciesz się beztroskim życiem w luksusowym Riverside Residences by DAMAC Properties, znajduje się w Dubai Investments Park. Projekt ten obejmuje 1900 4-5 pokojowych kamienic, z…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Zespół mieszkaniowy FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Zespół mieszkaniowy FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Zespół mieszkaniowy FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Zespół mieszkaniowy FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Zespół mieszkaniowy FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,38M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje restauracje i bary, baseny i spa, siłownię, korty tenisowe, hotel, prywatną plażę, usługi concierge.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Korzyści Gwarantowany dochód w wysokości 7% w ciągu 10 lat.Lokalizacja i pobliska infra…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,13M
Ellington Cove przez Ellington jest unikalnym kompleksem mieszkalnym, który łączy luksus i spokój, oferując swoim mieszkańcom wyjątkowy styl życia nad morzem. Projekt obejmuje studia, apartamenty i penthouses z wysokiej jakości wykończenie i nowoczesny design, które zapewniają maksymalny kom…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$9,59M
19 Riwiera Lagoon to unikalny projekt mieszkalny, luksusowy klaster willi, położony w samym sercu jednego z najbardziej prestiżowych obszarów miasta. Wyobraź sobie idealne miejsce, gdzie luksus spotyka spokój, a komfort spotyka elegancję. Każda willa jest zaprojektowana ze szczególnym wyrafi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$314,865
Ghost to kompleks mieszkalny, który uosabia architektoniczne opanowanie i funkcjonalny design. Dostępne są studia i apartamenty z 1-2 sypialniami. Każda rezydencja posiada przestronne układy, a wnętrza zapewniają elegancję w każdym zakątku domu.Wśród wielu nowoczesnych udogodnień oferowanych…
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Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Procedura dziedziczenia nieruchomości i majątku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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Analiza rynku nieruchomości w Dubaju: rekordowa sprzedaż i wzrost cen w 2024 roku
Analiza rynku nieruchomości w Dubaju: rekordowa sprzedaż i wzrost cen w 2024 roku

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Jakie są zalety zakupu nowych nieruchomości w ZEA?

Do najistotniejszych zalet zakupu nowego domu w tym kraju należą między innymi:
  • Możliwości inwestycyjne.
  • Wysokie zyski: wynajem mieszkań w nowych budynkach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przynosi nawet 9,7% rocznie.
  • Możliwość uzyskania 10-letniej Złotej Wizy (przy inwestycji około 545 tysięcy euro).

W jakich rejonach najczęściej kupowane są nowe budynki?

Najpopularniejsze osiedla mieszkaniowe w ZEA znajdują się w Dubaju w rejonie Business Bay, Dubai Marina, Jumeirah i Dubai Creek. W Abu Dhabi obcokrajowcy preferują Corniche, wyspa Yas i Saadiyat.

Co wchodzi w skład pakietu dokumentów wymaganych do zakupu nieruchomości w ZEA?

Potencjalny nabywca musi przedstawić paszport z wizą, aktualny numer telefonu komórkowego, e-mail, aktualny adres w ZEA. W przypadku zakupu mieszkania w nowym budynku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na odległość wymagane jest pełnomocnictwo.

Ile kosztuje 1 m² w nowym osiedlu w ZEA?

Najtańsze nieruchomości mieszkania w nowych budynkach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od dewelopera w budowie: za 1 m² żądają średnio 5451 euro.
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