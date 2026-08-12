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Działki na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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10 obiektów total found
Działka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Działka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sprzedaż gruntów na budowę prywatnej rezydencji.Infrastruktura obszaru:Golf Place 2 jest jed…
$6,81M
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Agencja
DDA Real Estate
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Działka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Działka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Business Bay, corner plot , next to main road Plot size : 47,000 sqft GFA : 860,000 sqft  …
$155,00M
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Działka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Działka
Dubaj, Emiraty Arabskie
La Mer - ekskluzywna działka dla willi w Jumeirah First:Elitarna lokalizacja w jednym z najb…
$20,15M
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Agencja
DDA Real Estate
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Działka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Działka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pearl Jumeirah - ekskluzywny park nabrzeża luksusowej willi:Rzadka oferta w jednym z najbard…
$9,53M
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Agencja
DDA Real Estate
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Działka w Al Faqa, Emiraty Arabskie
Działka
Al Faqa, Emiraty Arabskie
Arabian Hills - działka willi mieszkalnej:Wyłączna partia 20,634 mkw.Infrastruktura obszaru:…
$503,744
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Agencja
DDA Real Estate
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Działka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Działka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 1 011 m²
Nad Al Sheba Gardens - ziemia budowlana:Rzadka oferta: narożna część 10,879 m2.Infrastruktur…
$3,85M
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Agencja
DDA Real Estate
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Działka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Działka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Al Reem Island to globalna inwestycja klasy nad wodą - która obejmuje kilka projektów mieszk…
$11,67M
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Działka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Działka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Planning to own a plot in Abu Dhabi, UAE that lays down the canvas on which you can create t…
$290,487
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Działka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Działka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 562 m²
Planning to own a plot in Abu Dhabi, UAE that lays down the canvas on which you can create t…
$337,172
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Działka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Działka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 14 184 m²
Nieruchomość mieszkalna na sprzedaż. Duża nieruchomość. Lokalizacja premium. Wspaniale jest …
$25,88M
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