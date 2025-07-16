  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Motor City

Kompleks mieszkalny Motor City

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$267,000
11
ID: 32969
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    46

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Premia kompleks mieszkalny położony w dzielnicy Dubai Motor City, składający się z trzech wież połączonych ogromnym podium. Projekt uosabia ideę oddzielnego świata, w którym można uciec od chaosu życia miejskiego, przestrzeni luksusu i komfortu, gdzie znajdziesz wszystko, czego pragniesz. Doświadcz niezrównanego poziomu komfortu z infrastrukturą pierwszej klasy w odległości spaceru.

Kompleks ma różne oferty dla każdej potrzeby: Pływać w basenie, jak gdybyś był w ośrodku, spacer po ogrodach krajobrazu, i ćwiczenia w stanie-of-sztuki centrum fitness. Kompleks znajduje się w samym sercu dzielnicy. Stacja metra, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road i Al Qudra Road są blisko, co ułatwia dotarcie do głównych punktów zainteresowania Dubaju.

Kompleks oferuje apartamenty pod klucz:

  • 1sypialnia od 50 m ² / Cena od 267000 dolarów
  • 1,5- sypialnie od 59 m ² / Cena od 316,500 dolarów
  • 2- sypialnie od 91 m ² / Cena od 482,500 dolarów

Infrastruktura kompleksowa:

  • Ogromny basen
  • Basen dla dzieci
  • Tarasy z leżakami przy basenie
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Jacuzzi i plaża
  • Aerobik wodny i woda Polo
  • Miejsca do grillowania
  • Klub
  • Squash, badminton i Padel korty tenisowe
  • Sądy siatkówki
  • Sąd koszykówki
  • Sąd w Pétanque
  • Ogród krajobrazowy
  • Joga i obszary medytacji
  • Zewnętrzny obszar ćwiczeń
  • Trawnik i ogród z hamakami
  • Stoły Ping- Pong
  • Gigantyczna szacha

Dubaj Motor Miasto, znajdujące się w samym sercu Dubaju, jest dynamiczną społecznością znaną ze skupienia się na sportach motorowych i motorycznym stylu życia. Ma być mieszanką rozrywkowych, mieszkalnych, biznesowych i rekreacyjnych obiektów. Ogólnie rzecz biorąc, dzielnica oferuje unikalny styl życia skupiony wokół sportów motorowych i kultury motoryzacyjnej, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i turystów pasjonujących się samochodami i wyścigami.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
