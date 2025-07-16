Kompleks mieszkalny Motor City

Premia kompleks mieszkalny położony w dzielnicy Dubai Motor City, składający się z trzech wież połączonych ogromnym podium. Projekt uosabia ideę oddzielnego świata, w którym można uciec od chaosu życia miejskiego, przestrzeni luksusu i komfortu, gdzie znajdziesz wszystko, czego pragniesz. Doświadcz niezrównanego poziomu komfortu z infrastrukturą pierwszej klasy w odległości spaceru.

Kompleks ma różne oferty dla każdej potrzeby: Pływać w basenie, jak gdybyś był w ośrodku, spacer po ogrodach krajobrazu, i ćwiczenia w stanie-of-sztuki centrum fitness. Kompleks znajduje się w samym sercu dzielnicy. Stacja metra, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road i Al Qudra Road są blisko, co ułatwia dotarcie do głównych punktów zainteresowania Dubaju.

Kompleks oferuje apartamenty pod klucz:

1sypialnia od 50 m ² / Cena od 267000 dolarów

1,5- sypialnie od 59 m ² / Cena od 316,500 dolarów

2- sypialnie od 91 m ² / Cena od 482,500 dolarów

Infrastruktura kompleksowa:

Ogromny basen

Basen dla dzieci

Tarasy z leżakami przy basenie

Plac zabaw dla dzieci

Jacuzzi i plaża

Aerobik wodny i woda Polo

Miejsca do grillowania

Klub

Squash, badminton i Padel korty tenisowe

Sądy siatkówki

Sąd koszykówki

Sąd w Pétanque

Ogród krajobrazowy

Joga i obszary medytacji

Zewnętrzny obszar ćwiczeń

Trawnik i ogród z hamakami

Stoły Ping- Pong

Gigantyczna szacha



Dubaj Motor Miasto, znajdujące się w samym sercu Dubaju, jest dynamiczną społecznością znaną ze skupienia się na sportach motorowych i motorycznym stylu życia. Ma być mieszanką rozrywkowych, mieszkalnych, biznesowych i rekreacyjnych obiektów. Ogólnie rzecz biorąc, dzielnica oferuje unikalny styl życia skupiony wokół sportów motorowych i kultury motoryzacyjnej, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i turystów pasjonujących się samochodami i wyścigami.