Mieszkanie w nowym budynku Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Ikoniczny design, zaprojektowany do życia. Te markowe rezydencje przekładają filozofię Mercedes-Benz „Sensual Purity” na architekturę — czyste linie, płynne formy oraz spokojne, pełne światła wnętrza. Wybierz przestronne mieszkania z 2–4 sypialniami oraz sygnowane penthouse’y z szerokimi widokami na Downtown, o krok od Burj Khalifa i Dubai Mall.

Oczekuj: szlachetnych materiałów, inteligentnych układów i przemyślanych technologii stawiających komfort na pierwszym miejscu — od lobby po prywatne mieszkanie. Usługi concierge, wyselekcjonowane strefy wellness, lounge dla rezydentów i ponadstandardowe udogodnienia dopełniają całość.

Najważniejsze atuty

Rezydencje: 2–4 sypialnie & sygnowane penthouse’y

Design: „Sensual Purity” Mercedes-Benz, eleganckie wykończenia

Widoki: panoramy na Downtown i Burj Khalifa

Styl życia: concierge w stylu hotelowym, strefy wellness, lounge

Technologie: gotowość pod smart home, subtelne oświetlenie, komfort akustyczny

Lokalizacja: kilka kroków od Dubai Mall; DIFC w kilka minut

Liczba ofert ograniczona. Zostań właścicielem kolekcjonerskiego adresu, gdzie rzemiosło, komfort i spokój są standardem.

Zarejestruj zainteresowanie już dziś.