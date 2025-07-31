  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,19M
VAT
;
Premium Premium
14 1
ID: 32692
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    65

O kompleksie

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Ikoniczny design, zaprojektowany do życia. Te markowe rezydencje przekładają filozofię Mercedes-Benz „Sensual Purity” na architekturę — czyste linie, płynne formy oraz spokojne, pełne światła wnętrza. Wybierz przestronne mieszkania z 2–4 sypialniami oraz sygnowane penthouse’y z szerokimi widokami na Downtown, o krok od Burj Khalifa i Dubai Mall.
Oczekuj: szlachetnych materiałów, inteligentnych układów i przemyślanych technologii stawiających komfort na pierwszym miejscu — od lobby po prywatne mieszkanie. Usługi concierge, wyselekcjonowane strefy wellness, lounge dla rezydentów i ponadstandardowe udogodnienia dopełniają całość.

Najważniejsze atuty

  • Rezydencje: 2–4 sypialnie & sygnowane penthouse’y

  • Design: „Sensual Purity” Mercedes-Benz, eleganckie wykończenia

  • Widoki: panoramy na Downtown i Burj Khalifa

  • Styl życia: concierge w stylu hotelowym, strefy wellness, lounge

  • Technologie: gotowość pod smart home, subtelne oświetlenie, komfort akustyczny

  • Lokalizacja: kilka kroków od Dubai Mall; DIFC w kilka minut

Liczba ofert ograniczona. Zostań właścicielem kolekcjonerskiego adresu, gdzie rzemiosło, komfort i spokój są standardem.
Zarejestruj zainteresowanie już dziś.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja apartamentowiec Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

