Kompleks mieszkalny Jumeirah Lakes Towers

66- piętrowy kompleks mieszkalny znajduje się w JLT - jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Dubaju, z malowniczymi widokami na szmaragdowe pole golfowe, jeziora i bujne zielone łąki. Architektura kompleksu i oszklonej fasady nie pozostawi nikogo obojętnego. Warto patrzeć w dół na miasto; poczujesz się wysoko w chmurach. Na dachu kompleksu znajduje się designerska strefa lounge pod otwartym niebem z basenem nieskończoności - idealne miejsce na relaks na miękkich poduszkach i poczuć pozytywną energię. Rezydencje w kompleksie mają na celu maksymalizację naturalnego światła przez cały dzień.



Kompleks oferuje rezydencje pod klucz:

1sypialnia od 81 m ² / Cena od 517,500 dolarów

1,5-sypialnia od 96 m ² / Cena od 550.000 dolarów

2- sypialnia od 132 m ² / Cena od 734,500 dolarów

2.5-sypialnia od 127 m ² / Cena od 725 000 dolarów

3-sypialnia od 166 m ² / Cena od 1,009,500 dolarów



Wyposażenie projektu

Zapasy

Plac zabaw dla dzieci na zewnątrz

Barbecue & Lounge area

Pokój Open Air Gym & Joga

Basen

Basen dla dzieci

Jacuzzi

Kryty plac zabaw dla dzieci

Sala gimnastyczna

Steam room & Sauna

Szafki

Jacuzzi

Dzielnica Jumeirah Lakes Towers (JLT) znajduje się w Dubaju i jest znana ze wznoszących się budynków otoczonych jeziorami wykonanymi przez człowieka. JLT oferuje wiele nieruchomości mieszkalnych i handlowych, takich jak apartamenty, biura, sklepy i restauracje, co jest malowniczym i tętniącym życiem miejscem. Obszar posiada również dobrze rozwiniętą infrastrukturę i wygodne połączenia transportowe, co czyni go atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. JLT posiada również wiele parków, terenów spacerowych i nabrzeża, tworząc komfortowe środowisko dla aktywnego stylu życia.