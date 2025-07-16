  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Jumeirah Lakes Towers

Kompleks mieszkalny Jumeirah Lakes Towers

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$517,500
BTC
6.1555595
ETH
322.6391898
USDT
511 644.2317674
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
Zostawić wniosek
ID: 25428
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Adres
    First Al Khail Street
  • Metro
    Jumeirah Lakes Towers (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    66

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

66- piętrowy kompleks mieszkalny znajduje się w JLT - jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Dubaju, z malowniczymi widokami na szmaragdowe pole golfowe, jeziora i bujne zielone łąki. Architektura kompleksu i oszklonej fasady nie pozostawi nikogo obojętnego. Warto patrzeć w dół na miasto; poczujesz się wysoko w chmurach. Na dachu kompleksu znajduje się designerska strefa lounge pod otwartym niebem z basenem nieskończoności - idealne miejsce na relaks na miękkich poduszkach i poczuć pozytywną energię. Rezydencje w kompleksie mają na celu maksymalizację naturalnego światła przez cały dzień.


Kompleks oferuje rezydencje pod klucz:

  • 1sypialnia od 81 m ² / Cena od 517,500 dolarów
  • 1,5-sypialnia od 96 m ² / Cena od 550.000 dolarów
  • 2- sypialnia od 132 m ² / Cena od 734,500 dolarów
  • 2.5-sypialnia od 127 m ² / Cena od 725 000 dolarów
  • 3-sypialnia od 166 m ² / Cena od 1,009,500 dolarów


Wyposażenie projektu

  • Zapasy
  • Plac zabaw dla dzieci na zewnątrz
  • Barbecue & Lounge area
  • Pokój Open Air Gym & Joga
  • Basen
  • Basen dla dzieci
  • Jacuzzi
  • Kryty plac zabaw dla dzieci
  • Sala gimnastyczna
  • Steam room & Sauna
  • Szafki
  • Jacuzzi

Dzielnica Jumeirah Lakes Towers (JLT) znajduje się w Dubaju i jest znana ze wznoszących się budynków otoczonych jeziorami wykonanymi przez człowieka. JLT oferuje wiele nieruchomości mieszkalnych i handlowych, takich jak apartamenty, biura, sklepy i restauracje, co jest malowniczym i tętniącym życiem miejscem. Obszar posiada również dobrze rozwiniętą infrastrukturę i wygodne połączenia transportowe, co czyni go atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. JLT posiada również wiele parków, terenów spacerowych i nabrzeża, tworząc komfortowe środowisko dla aktywnego stylu życia.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 81.4
Cena za m², USD 6,357
Cena mieszkania, USD 517,500

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy ME DO RE Tower
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$434,247
Zespół mieszkaniowy Avarra by Palace
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$735,100
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$199,813
Zespół mieszkaniowy Ellington House IV
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$604,610
Zespół mieszkaniowy Premium residence Orchid with a swimming pool and a spa center in the prestigious area of Damac Hills, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$911,757
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Jumeirah Lakes Towers
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$517,500
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$326,717
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 36–129 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Pierwszym na świecie Sky Beach jest Manta Bay na wyspie Al Marjan. Studio, 1 sypialnia, 2 sypialnie z oczekiwanym ROI do 12%.Fascynujące i chwytające świadomość wszystkich, oferuje niezrównane czarujące widoki na wyspę Marjan. Oferujemy prosty pomysł - cieszyć się nienagannym wakacje każdego…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.5
435,671
Mieszkanie 2 pokoi
129.4
898,570
Kawalerka
36.4
326,753
Agencja
Easy Life Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex Woodland Terraces in Meydan area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex Woodland Terraces in Meydan area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex Woodland Terraces in Meydan area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex Woodland Terraces in Meydan area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex Woodland Terraces in Meydan area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex Woodland Terraces in Meydan area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex Woodland Terraces in Meydan area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$344,252
Woodland Taras jest nowym projektem mieszkalnym w prestiżowej dzielnicy Meydan. Każde piętro posiada przestronne tarasy, które dają mieszkańcom możliwość podziwiania panoramicznych widoków, spędzenia spokojnych wieczorów na świeżym powietrzu lub powitanie rano z filiżanką kawy na świeżym pow…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Claydon House
Zespół mieszkaniowy Claydon House
Zespół mieszkaniowy Claydon House
Zespół mieszkaniowy Claydon House
Zespół mieszkaniowy Claydon House
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Claydon House
Zespół mieszkaniowy Claydon House
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$493,151
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 44
Kompleks mieszkaniowy premium Claydon House w centrum Dubaju! Doskonała opcja do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Rentowność - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Dobra lokalizacja! Termin płatności - 2 kwartały. 2027 Udogodnienia: siłownia, basen infinity, ogrody krajobrazowe…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje