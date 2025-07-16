Kompleks mieszkalny Jumeirah Lakes Towers

66- piętrowy kompleks mieszkalny znajduje się w JLT - jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Dubaju, z malowniczymi widokami na szmaragdowe pole golfowe, jeziora i bujne zielone łąki. Architektura kompleksu i oszklonej fasady nie pozostawi nikogo obojętnego. Warto patrzeć w dół na miasto; poczujesz się wysoko w chmurach. Na dachu kompleksu znajduje się designerska strefa lounge pod otwartym niebem z basenem nieskończoności - idealne miejsce na relaks na miękkich poduszkach i poczuć pozytywną energię. Rezydencje w kompleksie mają na celu maksymalizację naturalnego światła przez cały dzień.
Kompleks oferuje rezydencje pod klucz:
Wyposażenie projektu
Dzielnica Jumeirah Lakes Towers (JLT) znajduje się w Dubaju i jest znana ze wznoszących się budynków otoczonych jeziorami wykonanymi przez człowieka. JLT oferuje wiele nieruchomości mieszkalnych i handlowych, takich jak apartamenty, biura, sklepy i restauracje, co jest malowniczym i tętniącym życiem miejscem. Obszar posiada również dobrze rozwiniętą infrastrukturę i wygodne połączenia transportowe, co czyni go atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. JLT posiada również wiele parków, terenów spacerowych i nabrzeża, tworząc komfortowe środowisko dla aktywnego stylu życia.