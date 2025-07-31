  1. Realting.com
  Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$745,185
21
ID: 27728
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    20

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty z Elastycznym Planem Ratalnym w Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) to starannie zaplanowana, przyjazna rodzinom dzielnica w Dubaju, znana z spokojnej atmosfery, zielonych parków i nowoczesnej infrastruktury. Strategicznie położona między Al Khail Road a Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, JVT oferuje łatwy dostęp do kluczowych lokalizacji, takich jak Dubai Marina, JBR czy Downtown Dubai. W okolicy znajdują się wille, domy szeregowe oraz niskie i średniowysokie budynki apartamentowe, co sprawia, że cieszy się popularnością zarówno wśród inwestorów, jak i osób kupujących na własny użytek. Dzięki szkołom, sklepom, siłowniom oraz zielonym przestrzeniom, JVT zapewnia zrównoważony styl życia w spokojnym, ale świetnie skomunikowanym otoczeniu.

Apartamenty na sprzedaż w Jumeirah Village Triangle są dogodnie położone zaledwie 4 minuty od szkół i szpitali, 7 minut od Dubai Miracle Garden, 15 minut od Dubai Hills Mall, 17 minut od Jumeirah Golf Estates, 20 minut od Bluewaters Island i JBR, 23 minuty od Palm Jumeirah, 26 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall, oraz 30 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju.

Projekt obejmuje nowoczesną wieżę mieszkalną, która łączy współczesną architekturę z elementami natury. Otwarta, słoneczna forma budynku, okna od podłogi do sufitu oraz przestronne balkony zapewniają płynne przejście między wnętrzem a otoczeniem. Położona w sercu JVT inwestycja oferuje tętniącą życiem strefę podium z szeroką gamą udogodnień sprzyjających zdrowiu, relaksowi i budowaniu wspólnoty. Na zewnątrz dostępne są m.in. basen z zatopionymi siedziskami i jacuzzi, leżaki, brodzik dla dzieci, strefa grillowa i jadalna, mini golf, ogród dla zwierząt, kort do padla, strefa jogi, siłownia plenerowa oraz zawieszona bieżnia z panoramicznym widokiem. Wnętrza oferują w pełni wyposażoną siłownię, studio jogi, szatnie i spa, strefę zabaw dla dzieci z usługą opieki, przestrzeń coworkingową i prywatne sale spotkań. W budynku znajdują się także powierzchnie handlowe i biurowe z osobnym lobby przeznaczonym, co czyni projekt kompleksowym miejscem do życia łączącym komfort, energię i nowoczesny miejski styl.

Projekt oferuje elegancko zaprojektowane wnętrza, które kładą nacisk na światło, przestrzeń i funkcjonalność. Dostępne są mieszkania typu studio, 1-, 2- i 3-pokojowe, zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie i użyteczności. Otwarty układ pomieszczeń oraz duże przeszklenia zapewniają dostęp naturalnego światła i rozległe widoki na panoramę Dubai Marina lub Jumeirah Golf Estates. Każda jednostka posiada przestronny taras lub balkon, który poszerza przestrzeń mieszkalną o strefę zewnętrzną. Wykończenia są najwyższej klasy – kuchnie w pełni wyposażone w wysokiej jakości sprzęt AGD, a sypialnie z wbudowanymi szafami zapewniają funkcjonalność bez kompromisów w estetyce. Nowoczesne, stylowe łazienki harmonizują z całością wystroju, a w wybranych apartamentach znajdują się również gabinety lub wielofunkcyjne pomieszczenia idealne do pracy bądź rodzinnych aktywności. Połączenie szlachetnych materiałów, stonowanej kolorystyki i nowoczesnego designu sprawia, że każde mieszkanie stanowi idealną przestrzeń do relaksu i codziennego życia.


Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

