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Rezydencje na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
10
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11 obiektów total found
Rezydencja 10 pokojów w Emiraty Arabskie
Rezydencja 10 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 600 m²
Piętro 1/6
Specjalnie Zaprojektowany Dom Wolnostojący na Wyspach Świata w Dubaju Wyspy Świata to megapr…
$34,19M
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Rezydencja 10 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 10 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 805 m²
Liczba kondygnacji 4
Rezydencje w Dubai Legends: Architektoniczna Wielkość, Botaniczna Izolacja i Elitarny Leśny …
$13,84M
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Rezydencja 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 643 m²
Liczba kondygnacji 4
Ultraluksusowe Rezydencje z Sypialniami i Wille w Zabudowie Bliźniaczej nad Wodą w Academic …
$4,44M
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Rezydencja 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 410 m²
Liczba kondygnacji 4
Rezydencje w Dubai Legends: Architektoniczna Wielkość, Botaniczna Izolacja i Elitarny Leśny …
$10,73M
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Rezydencja 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 2 335 m²
Liczba kondygnacji 4
Ultraluksusowe Rezydencje z Prywatnym Basenem, Spa i Kinem w Dubaju Położone w prestiżowym s…
$20,52M
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Rezydencja 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 005 m²
Posiadaj ten kawałek raju w najbardziej zapierającym dech w piersiach projekcie na Palm Jume…
$14,25M
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Rezydencja 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 7
Powierzchnia 2 197 m²
Liczba kondygnacji 3
$18,12M
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Agencja
DDA Real Estate
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Rezydencja 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 708 m²
Liczba kondygnacji 12
$35,62M
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Agencja
DDA Real Estate
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Rezydencja 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 761 m²
Liczba kondygnacji 12
$32,88M
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Agencja
DDA Real Estate
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Rezydencja 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 369 m²
Niech życie rozpocznie się w Joyi Hills, najnowszej fazie w ogromnie popularnej Jumeirah Gol…
$7,53M
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Rezydencja 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Rezydencja 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 932 m²
Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo!- niepodleg…
$16,22M
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Agencja
DDA Real Estate
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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