Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay

Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$937,074
;
42
ID: 27682
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Miasto
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    100

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w 110-Piętrowym Wieżowcu Downtown Residences w Business Bay z Elastycznym Planem Płatności

DWTN Residences są strategicznie zlokalizowane w tzw. „złotym trójkącie” pomiędzy Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay. Ten architektoniczny cud oferuje zapierające dech w piersiach widoki na Downtown Dubai oraz ikoniczny Burj Khalifa, a także zachwycające panoramy Zatoki Arabskiej i słynnej Sheikh Zayed Road. W najbliższym otoczeniu znajdują się światowej klasy restauracje prowadzone przez renomowanych szefów kuchni, butikowe galerie sztuki współczesnej oraz luksusowe sklepy z najnowszymi światowymi trendami.

DWTN Residences należy do dziesięciu najwyższych inwestycji mieszkaniowych w Dubaju, osiągając wysokość 445 metrów. Inspirowana energią miasta architektura redefiniuje luksusowy styl życia w wieżowcu, oferując wyrafinowane udogodnienia i niezrównane widoki na Burj Khalifa, Downtown Dubai i Zatokę Arabską.

Wieżowiec obejmuje 110 spektakularnych pięter, 432 ekskluzywne apartamenty, 76 apartamentów dwupoziomowych, 13 penthouse’ów oraz jeden królewski apartament o imponującej powierzchni 75 000 stóp kwadratowych przestrzeni rekreacyjno-socjalnej. W pobliżu znajduje się stacja metra zapewniająca wygodny transport publiczny, a dedykowany parking z obsługą (valet) gwarantuje komfortowe przyjazdy i wyjazdy. Apartamenty na sprzedaż w Business Bay w Dubaju znajdują się zaledwie 2 minuty od Sheikh Zayed Road, 3 minuty od stacji metra Business Bay, 5 minut od Dubai Mall i Burj Khalifa, 10 minut od wybrzeża plaży Jumeirah i 15 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju.

DWTN Residences oferuje luksusowe udogodnienia i przestrzenie społeczne dla mieszkańców, w tym: reprezentacyjne wejście, usługi concierge i valet, lobby o podwójnej wysokości z brasserie i kawiarnią, lounge w lobby oraz przestrzeń do spotkań towarzyskich. Wyjątkowe udogodnienia to m.in.: basen dla rodzin i dzieci, salon rodzinny z płynnym przejściem między wnętrzem a zewnętrzem, kuchnia zimowa i strefa BBQ, wewnętrzny plac zabaw, kącik Montessori, pokoje zabiegowe, studia jogi i medytacji, łaźnia parowa i sauna z jacuzzi, basen zen i ogród do kontemplacyjnego relaksu w wodzie oraz siłownia z opcją treningów personalnych.

Ekskluzywne strefy społeczne obejmują: lounge i klub towarzyski ze wspólną przestrzenią, salon cygarowy, symulator golfa dla amatorów i profesjonalistów, patio herbaciane z panoramicznym widokiem, kuchnię szefa kuchni i prywatną jadalnię na wyjątkowe doznania kulinarne oraz salę kinową z wysokiej klasy systemem audiowizualnym. Strefa biznesowa oferuje: centrum biznesowe z nowoczesną technologią, prywatne biura wykonawcze, studio podcastowe z profesjonalną akustyką, bibliotekę i klub książki dla miłośników literatury oraz sale konferencyjne z inteligentnymi systemami prezentacyjnymi. Na koniec — spektakularny basen infinity na 91. piętrze oferujący zapierający dech w piersiach widok na Burj Khalifa.

DWTN Residences oferuje elastyczny plan płatności 50/50 oraz planowane oddanie do użytku w IV kwartale 2029 roku. Skorzystaj z okazji, zanim będzie za późno, i zarezerwuj luksusowy apartament w jednym z 10 najwyższych wieżowców w Dubaju!


DXB-00257

Lokalizacja na mapie

Business Bay, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

