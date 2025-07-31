Kompleks mieszkalny The Symphony

Symphony jest architektoniczny plastik Zaha Hadid Architects i premium komfort z Imtiaz Developments w Meydan Horizon!
Symphony to unikalny kompleks mieszkalny i komercyjny Imtiaz Developments, stworzony we współpracy z legendarnymi Architektami Zaha Hadid. Projekt znajduje się w strategicznie ważnym obszarze Meydan Horizon i jest harmonijną kombinacją architektonicznej wyłączności, premium rezydencji i pomieszczeń biurowych klasy A.
Udogodnienia i infrastruktura
Symfonia tworzy pełne środowisko życia, które łączy procesy rekreacyjne, sportowe i robocze:
- basen,
- strefy fitness,
- Klub dla mieszkańców,
biblioteka i pomieszczenia wypoczynkowe,
- obszary rekreacyjne i tarasy krajobrazowe,
- miejsca spotkań i negocjacji,
- salony biznesowe i miejsca pracy.
Kompleks ten wspiera nowoczesny hybrydowy styl życia: żyć, pracować i zrelaksować się w jednym miejscu.
Lokalizacja.
Projekt znajduje się w obiecującym obszarze Meydan Horizon, zapewniając szybki dostęp do kluczowych punktów miasta:
Kilka minut do centrum Dubaju,
- Szybkie wyjście do Business Bay,
- wygodne połączenie z metrem Green Line,
Jest blisko Ras Al Khor i głównych autostrad Dubaju.
Lokalizacja sprawia, że kompleks wygodny zarówno dla życia, jak i biznesu.
