Kompleks mieszkalny The Symphony

Symphony jest architektoniczny plastik Zaha Hadid Architects i premium komfort z Imtiaz Developments w Meydan Horizon!



Symphony to unikalny kompleks mieszkalny i komercyjny Imtiaz Developments, stworzony we współpracy z legendarnymi Architektami Zaha Hadid. Projekt znajduje się w strategicznie ważnym obszarze Meydan Horizon i jest harmonijną kombinacją architektonicznej wyłączności, premium rezydencji i pomieszczeń biurowych klasy A.



Udogodnienia i infrastruktura

Symfonia tworzy pełne środowisko życia, które łączy procesy rekreacyjne, sportowe i robocze:



- basen,

- strefy fitness,

- Klub dla mieszkańców,

biblioteka i pomieszczenia wypoczynkowe,

- obszary rekreacyjne i tarasy krajobrazowe,

- miejsca spotkań i negocjacji,

- salony biznesowe i miejsca pracy.



Kompleks ten wspiera nowoczesny hybrydowy styl życia: żyć, pracować i zrelaksować się w jednym miejscu.



Lokalizacja.

Projekt znajduje się w obiecującym obszarze Meydan Horizon, zapewniając szybki dostęp do kluczowych punktów miasta:



Kilka minut do centrum Dubaju,

- Szybkie wyjście do Business Bay,

- wygodne połączenie z metrem Green Line,

Jest blisko Ras Al Khor i głównych autostrad Dubaju.



Lokalizacja sprawia, że kompleks wygodny zarówno dla życia, jak i biznesu.



Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Symphony, zbadać układy i wybrać rezydencję lub przestrzeń komercyjną w jednym z najbardziej architektonicznie znaczących projektów Meydan Horizon.