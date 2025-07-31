  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny The Symphony

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$544,600
;
24
ID: 33025
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    40

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Русский Русский

Symphony jest architektoniczny plastik Zaha Hadid Architects i premium komfort z Imtiaz Developments w Meydan Horizon!

Symphony to unikalny kompleks mieszkalny i komercyjny Imtiaz Developments, stworzony we współpracy z legendarnymi Architektami Zaha Hadid. Projekt znajduje się w strategicznie ważnym obszarze Meydan Horizon i jest harmonijną kombinacją architektonicznej wyłączności, premium rezydencji i pomieszczeń biurowych klasy A.

Udogodnienia i infrastruktura
Symfonia tworzy pełne środowisko życia, które łączy procesy rekreacyjne, sportowe i robocze:

- basen,
- strefy fitness,
- Klub dla mieszkańców,
biblioteka i pomieszczenia wypoczynkowe,
- obszary rekreacyjne i tarasy krajobrazowe,
- miejsca spotkań i negocjacji,
- salony biznesowe i miejsca pracy.

Kompleks ten wspiera nowoczesny hybrydowy styl życia: żyć, pracować i zrelaksować się w jednym miejscu.

Lokalizacja.
Projekt znajduje się w obiecującym obszarze Meydan Horizon, zapewniając szybki dostęp do kluczowych punktów miasta:

Kilka minut do centrum Dubaju,
- Szybkie wyjście do Business Bay,
- wygodne połączenie z metrem Green Line,
Jest blisko Ras Al Khor i głównych autostrad Dubaju.

Lokalizacja sprawia, że kompleks wygodny zarówno dla życia, jak i biznesu.

Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Symphony, zbadać układy i wybrać rezydencję lub przestrzeń komercyjną w jednym z najbardziej architektonicznie znaczących projektów Meydan Horizon.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny The Symphony
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$544,600
