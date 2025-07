Kompleks mieszkalny Design-Led Apartments with Elevated Comfort and Smart Value / Deca Avana Residences

Deca Avana Residences - Inspired Boutique Living in JVC.

Design- Led Apartments z podniesionym Comfort i Smart Value.

Studios, 1 & 2 Bedroom Apartments Budapest 124; Handover: Q4 2027.

Najważniejsze punkty projektu:

Deca Avana Residences is a new mid- rise residential building developed by Deca Properties, located in the heart of Jumeirah Village Circle (JVC) - jeden z najbardziej popularnych ośrodków mieszkalnych w Dubaju na wynajem krótkoterminowy i długoterminowy.

Zaprojektowany z uwzględnieniem nowoczesnej estetyki, inteligentnych układów i przystępności cenowej, Deca Avana jest idealny dla młodych profesjonalistów, nabywców po raz pierwszy, i wypożyczalni inwestorów. Budynek posiada uderzającą fasadę, premium wnętrz i pełen zestaw udogodnień dla społeczności stylu życia.

Ceny i rozmiary:

Studios ~ 34 m ² od 170.000 €

1 Sypialnia ~ 59 m ² od 255.000 €

2 Sypialnia ~ 100 m ² od 380.000 €

Przekazywanie: Q4.2027

Plan płatności: 20% w dół • 40% w trakcie budowy • 40% w momencie przekazania.

Oczekiwany ROI: 7% -9% (idealny dla Airbnb i długoterminowego wynajmu).

Główne cechy:

Nowoczesne kuchnie z wbudowanym sprzętem.

Otwarte obszary mieszkalne z dużymi balkonami.

Inteligentne systemy domowe (wybierz jednostki).

Ensuite pokoje + łazienki gościnne.

Opcjonalne opakowania mebli.

Usługi budowlane:

Basen na dachu i taras słoneczny.

Sala gimnastyczna i wellness.

Strefa zabaw dla dzieci.

Lobby lounge & 24 / 7 concierge.

W pobliżu handel detaliczny, zakupy i kawiarnie.

Zakryty parking i ładowanie EV.

Lokalizacja - JVC, Dubaj