Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Emiraty Arabskie

;
Dubaj
2632
Sharjah
7
Ajman
37
Abu Zabi
854
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
18 562 obiekty total found
Mieszkanie w Ajman, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie
Ajman, Emiraty Arabskie
🏗️ Rockhill Tower jest premium G + 26 wieżowiec mieszkalny w Al Alia, Ajman, planowane do pr…
$75,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Penthouse 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Penthouse 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 3 628 m²
Piętro 58/85
S Tower Ying124; Ultra- Luksusowe gotowe życie✨ Ultra- Luxury Full- Piętro 5BR PenthouseWejd…
$15,09M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Sobha Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 7/13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony międz…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Stamn
Języki komunikacji
English
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 6/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Stamn
Języki komunikacji
English
Penthouse w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
TOP TOP
Penthouse
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Powierzchnia 467 m²
Al Hamra Waterfront - luksusowy nadmorski kompleks mieszkalny z widokiem na morzeCiesz się z…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
TOP TOP
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3/13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony międz…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Stamn
Języki komunikacji
English
Kawalerka w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
TOP TOP
Kawalerka
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 40 m²
HOT STUDIO FULLY FULYSHED IN RAS AL KHAIMAH
$198,999
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 2 pokoi w Ghanadhah, Emiraty Arabskie
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Ghanadhah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/6
Apartament z pełnym widokiem na morze i widok na zachód słońca z tarasuJacob & Co. Beachfron…
$1,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/8
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w Oazie Plażowej Azizi (Mirage 1) w Dubai Studio City.Ten nowy…
$199,343
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 18/25
2- Sypialnia Apartament w Azizi Mediolan - Przestrzeń i komfort Inspirowany przez Elegancki …
$467,608
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 8/25
1-Sypialnia Apartament w Azizi Mediolan - Styl i komfort w sercu DubajuOdkryj nowy poziom ży…
$272,483
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 8
W Pełni Umeblowane Luksusowe Apartamenty Markowe w Dubai South Dubai South Central Park szyb…
$330,222
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle w Dubaju z Basenem na Dachu Jumeirah Villa…
$355,624
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle w Dubaju z Basenem na Dachu Jumeirah Villa…
$793,227
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 2/10
Luksusowy apartament o powierzchni 146.9 m2 na 2. piętrze na wyspie Al Reem w Abu Dhabi.Ta w…
$763,256
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Apartamenty z Basenami w Dubai South Dubai South szybko staje się jednym z najbar…
$386,799
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Mieszkania Typu Studio i z 2 Sypialniami w Stylu Francuskim w Dubai South Dubai So…
$288,656
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inspirowane Lodem na Sprzedaż w Dzielnicy Beach District w Ras Al Khaimah Dzieln…
$1,29M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Nieruchomości Na Sprzedaż W Dubai South Dubai South to jeden z najbardziej dynami…
$280,574
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Mieszkania Typu Studio i z 2 Sypialniami w Stylu Francuskim w Dubai South Dubai So…
$152,054
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 8
W Pełni Umeblowane Luksusowe Apartamenty Markowe w Dubai South Dubai South Central Park szyb…
$400,654
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle w Dubaju z Basenem na Dachu Jumeirah Villa…
$519,581
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 8
W Pełni Umeblowane Luksusowe Apartamenty Markowe w Dubai South Dubai South Central Park szyb…
$349,851
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania w Dubaju – Meydan Oferujące Architektoniczne Arcydzieło Szytego na Miarę Luksusu …
$854,422
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 5/8
South Lofts - nowoczesny sposób życia w DubajuSouth Lofts to projekt mieszkaniowy dewelopera…
$197,417
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Nieruchomości Na Sprzedaż W Dubai South Dubai South to jeden z najbardziej dynami…
$330,602
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 4/6
Nowoczesne Apartamenty z Basenami w Dubai South Dubai South szybko staje się jednym z najbar…
$539,209
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Nieruchomości Na Sprzedaż W Dubai South Dubai South to jeden z najbardziej dynami…
$162,421
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3/6
Nowoczesne Apartamenty z Basenami w Dubai South Dubai South szybko staje się jednym z najbar…
$258,888
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 5/15
Luksusowy Apartament przy Plaży z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Miraggio, Ras Al Khaimah…
$677,764
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się