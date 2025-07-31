  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny REEF 998

Kompleks mieszkalny REEF 998

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$205,000
od
$5,256/m²
BTC
2.4384342
ETH
127.8087612
USDT
202 680.3236953
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
Kompleks mieszkalny REEF 998
1
ID: 33035
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Jest to ekskluzywny projekt z innowacją, który wyznacza nowy standard życia w mieście z jego nowoczesnym balkonem kontrolowanym klimatem, który jest jednym z trzech budynków na świecie oferujących tę opatentowaną technologię.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 39.0
Cena za m², USD 5,641
Cena mieszkania, USD 220,000

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Townhouse in new Reef 1000 Residence with underground gardens, sitting areas and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouse in new Reef 1000 Residence with underground gardens, sitting areas and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouse in new Reef 1000 Residence with underground gardens, sitting areas and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouse in new Reef 1000 Residence with underground gardens, sitting areas and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouse in new Reef 1000 Residence with underground gardens, sitting areas and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Townhouse in new Reef 1000 Residence with underground gardens, sitting areas and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Townhouse in new Reef 1000 Residence with underground gardens, sitting areas and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$622,960
Reef 1000 przez Reef Development jest innowacyjnym kompleksem mieszkaniowym, który uosabia ideę harmonijnego połączenia nowoczesnego wzornictwa i estetyki naturalnej. Projekt znajduje się w kompleksie Dubai Land Residence Complex i oferuje unikatowe apartamenty z opatentowanym rozwiązaniem a…
Zespół mieszkaniowy Altus
Zespół mieszkaniowy Altus
Zespół mieszkaniowy Altus
Zespół mieszkaniowy Altus
Zespół mieszkaniowy Altus
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Altus
Zespół mieszkaniowy Altus
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$438,356
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 21
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$136,712
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 42 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.0
171,233
Mieszkanie
42.0
136,712
