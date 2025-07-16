  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Bugatti

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,28M
14
ID: 33198
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Business Bay (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    45

O kompleksie

W samym sercu Business Bay rodzi się arcydzieło architektoniczne, które zaciera granice pomiędzy sztuką motoryzacyjną a przestrzenią mieszkalną. Bugatti Residence to nie tylko kompleks mieszkalny, ale ucieleśnienie filozofii "L 'Art de Vivre" (Sztuka Życia). Fasada budynku replikuje płyny, aerodynamiczne linie francuskiej Riwiery, tworząc poczucie dynamiki nawet w statyce. Każda rezydencja tutaj jest unikalna, jak ręcznie montowany samochód, oferujący właścicielom nie tylko metr kwadratowy, ale również status majątku kolekcjonerskiego. Projekt ten jest przeznaczony dla osób przyzwyczajonych do bezkompromisowego luksusu, w którym uwaga na szczegóły i wyłączność usług jest podniesiona do absolutu.

Mieszkańcy mogą podziwiać panoramiczny widok Burj Khalifa i kanału wodnego będąc w atmosferze pełnej prywatności. Projekt oferuje kolekcję Riviera Mansions, nazwaną po ikonicznych miastach europejskich, oraz ograniczoną serię Sky Mansion Penthouse. Unikalną cechą penthouses jest osobiste windy samochodowe, które pozwalają dostarczyć swój supersamochód bezpośrednio do salonu, przekształcając go w część wnętrza. Życie w Bugatti Residence jest codziennym pobytem na szczycie świata, gdzie każdy element przestrzeni jest zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort i podkreślić wyjątkowy smak właściciela.

Pozostałości

  • 2-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 246 m2, cena od 5,282,505 dolarów

  • 3-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 446 m2, cena od 10,510,551 dolarów

  • 4-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 610 m2, cena na życzenie

  • Penthouse z 4 sypialniami, powierzchnia 1216 m2, cena od 42,205,582 dolarów

  • 4-pokojowe penthouse + garaż, powierzchnia 922 m2, cena na życzenie

  • 5-pokojowe penthouse + garaż, powierzchnia 2131 m2, cena na życzenie

  • 6-pokojowe penthouse + garaż (quadriplex), powierzchnia 4377 m2, cena 81,688,223 dolarów

Infrastruktura projektu:

  • Prywatna plaża w stylu Riviera: Prywatna laguna z prawdziwym piaskiem i atmosferą elitarnego kurortu nadmorskiego w metropolii.

  • Wyciągi samochodowe: Wysokowydajne windy do transportu samochodów bezpośrednio do penthouses.

  • Salon VIP: Zamknięte miejsce dla mieszkańców i ich gości, urządzone w stylu podpisu Bugatti.

  • Kompleks wellness: Światowe centrum spa, nowoczesny klub fitness i relaksu.

  • Prywatne baseny: Indywidualne baseny panoramiczne na tarasach większości rezydencji.

  • Usługi pierwszej klasy: usługi osobistego szofera, usługi konsjerża 24 / 7, bezpieczeństwa i prywatnego szefa kuchni.

Projekt ten stanowi rzadką okazję inwestycyjną w segmencie ultraluksusowym, gdzie znana na całym świecie marka gwarantuje płynność i wyłączność na kolejne dziesięciolecia. Bugatti Residences to twoja szansa, aby zająć miejsce w historii wybierając życie z prędkością marzeń.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

