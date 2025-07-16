Kompleks mieszkalny Bugatti

W samym sercu Business Bay rodzi się arcydzieło architektoniczne, które zaciera granice pomiędzy sztuką motoryzacyjną a przestrzenią mieszkalną. Bugatti Residence to nie tylko kompleks mieszkalny, ale ucieleśnienie filozofii "L 'Art de Vivre" (Sztuka Życia). Fasada budynku replikuje płyny, aerodynamiczne linie francuskiej Riwiery, tworząc poczucie dynamiki nawet w statyce. Każda rezydencja tutaj jest unikalna, jak ręcznie montowany samochód, oferujący właścicielom nie tylko metr kwadratowy, ale również status majątku kolekcjonerskiego. Projekt ten jest przeznaczony dla osób przyzwyczajonych do bezkompromisowego luksusu, w którym uwaga na szczegóły i wyłączność usług jest podniesiona do absolutu.

Mieszkańcy mogą podziwiać panoramiczny widok Burj Khalifa i kanału wodnego będąc w atmosferze pełnej prywatności. Projekt oferuje kolekcję Riviera Mansions, nazwaną po ikonicznych miastach europejskich, oraz ograniczoną serię Sky Mansion Penthouse. Unikalną cechą penthouses jest osobiste windy samochodowe, które pozwalają dostarczyć swój supersamochód bezpośrednio do salonu, przekształcając go w część wnętrza. Życie w Bugatti Residence jest codziennym pobytem na szczycie świata, gdzie każdy element przestrzeni jest zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort i podkreślić wyjątkowy smak właściciela.

Pozostałości

2-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 246 m2, cena od 5,282,505 dolarów

3-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 446 m2, cena od 10,510,551 dolarów

4-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 610 m2, cena na życzenie

Penthouse z 4 sypialniami, powierzchnia 1216 m2, cena od 42,205,582 dolarów

4-pokojowe penthouse + garaż, powierzchnia 922 m2, cena na życzenie

5-pokojowe penthouse + garaż, powierzchnia 2131 m2, cena na życzenie

6-pokojowe penthouse + garaż (quadriplex), powierzchnia 4377 m2, cena 81,688,223 dolarów

Infrastruktura projektu:

Prywatna plaża w stylu Riviera: Prywatna laguna z prawdziwym piaskiem i atmosferą elitarnego kurortu nadmorskiego w metropolii.

Wyciągi samochodowe: Wysokowydajne windy do transportu samochodów bezpośrednio do penthouses.

Salon VIP: Zamknięte miejsce dla mieszkańców i ich gości, urządzone w stylu podpisu Bugatti.

Kompleks wellness: Światowe centrum spa, nowoczesny klub fitness i relaksu.

Prywatne baseny: Indywidualne baseny panoramiczne na tarasach większości rezydencji.

Usługi pierwszej klasy: usługi osobistego szofera, usługi konsjerża 24 / 7, bezpieczeństwa i prywatnego szefa kuchni.

Projekt ten stanowi rzadką okazję inwestycyjną w segmencie ultraluksusowym, gdzie znana na całym świecie marka gwarantuje płynność i wyłączność na kolejne dziesięciolecia. Bugatti Residences to twoja szansa, aby zająć miejsce w historii wybierając życie z prędkością marzeń.