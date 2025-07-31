Kompleks mieszkalny Barari Heights, High ROI

  1. Realting.com
Dubaj, Emiraty Arabskie
$308,000
11
ID: 27960
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Emiraty Arabskie
  Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    27

O kompleksie

Barari Heights to nowy budynek mieszkalny Samana, położony w prestiżowej dzielnicy Al Barari w Dubaju. Projekt oferuje nowoczesny styl życia otoczony bujną zielenią, elegancką architekturą i dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Dzięki strategicznej lokalizacji mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem i naturą, pozostając w pobliżu kluczowych dzielnic miasta.

Rozwój oferuje stylowe i funkcjonalne apartamenty z przestronnymi balkonami, panoramicznymi oknami i wysokiej jakości wykończeniami. Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne, innowacyjne technologie i przemyślane układy tworzą atmosferę komfortu i wygody. Udogodnienia obejmują basen, centrum fitness, obszary rekreacyjne i ogrodów krajobrazowych, zapewniając idealne warunki dla aktywnego i zrelaksowanego stylu życia.

Barari Heights łączy harmonię natury z miejskim dynamizmem. Mieszkańcy będą korzystać z ekskluzywnego środowiska, chodniki, sklepy detaliczne, restauracje i usługi premium. Projekt ten jest idealnym wyborem dla osób poszukujących równowagi między luksusem, komfortem i wygodą nowoczesnego życia w mieście.

Plan płatności:
- Rezerwacja: 10%
- Po 3 miesiącach: 10%
- Następnie 1% miesięcznie przez 80 miesięcy
Dodatkowe rabaty są dostępne na życzenie.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

