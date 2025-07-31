Kompleks mieszkalny Barari Heights, High ROI

Barari Heights to nowy budynek mieszkalny Samana, położony w prestiżowej dzielnicy Al Barari w Dubaju. Projekt oferuje nowoczesny styl życia otoczony bujną zielenią, elegancką architekturą i dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Dzięki strategicznej lokalizacji mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem i naturą, pozostając w pobliżu kluczowych dzielnic miasta.

Rozwój oferuje stylowe i funkcjonalne apartamenty z przestronnymi balkonami, panoramicznymi oknami i wysokiej jakości wykończeniami. Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne, innowacyjne technologie i przemyślane układy tworzą atmosferę komfortu i wygody. Udogodnienia obejmują basen, centrum fitness, obszary rekreacyjne i ogrodów krajobrazowych, zapewniając idealne warunki dla aktywnego i zrelaksowanego stylu życia.

Barari Heights łączy harmonię natury z miejskim dynamizmem. Mieszkańcy będą korzystać z ekskluzywnego środowiska, chodniki, sklepy detaliczne, restauracje i usługi premium. Projekt ten jest idealnym wyborem dla osób poszukujących równowagi między luksusem, komfortem i wygodą nowoczesnego życia w mieście.

Plan płatności:

- Rezerwacja: 10%

- Po 3 miesiącach: 10%

- Następnie 1% miesięcznie przez 80 miesięcy

Dodatkowe rabaty są dostępne na życzenie.