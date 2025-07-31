Kompleks mieszkalny Ocean Walk

Ocean Walk jest premium kompleks mieszkalny w pobliżu wody, gdzie architektura powtarza rytm oceanu i tworzy atmosferę spokoju i prywatnego stylu życia kurortu.



Ocean Walk to nowy projekt Wellington Developments, położony w prestiżowej części Dubai Islands.



Mieszkańcy mają wyjątkowy dostęp do plaż na Wyspach Dubaju, nadmorskiej promenady i nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych. Ze względu na bliskość kluczowych tętnic drogowych Ocean Walk łączy w sobie atmosferę kurortu i wygodną dostępność transportu - idealne połączenie dla rodziny, inwestycji lub stałego pobytu.



Infrastruktura kompleksu:

- Nowoczesna siłownia;

- Przestronny obszar jogi i medytacji;

- Ogród Zen z miękkim krajobrazem;

- Basen z rekreacji;

- Mini Padel Court;

- strefa relaksacyjna z miękkim oświetleniem i meblami;

- W pełni umeblowane rezydencje.



Lokalizacja i dostępność transportu

Ocean Walk znajduje się w obszarze strategicznym wysp Dubaju.

- Deira Mall - 6 minut

Rynek nabrzeża - 8 minut

Dubai Islands Beach - 9 minut

Wyspy Dubaju Marina - 10 minut

Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju - 15 minut.



Skontaktuj się z nami po poradę, aktualne ceny i oglądanie.