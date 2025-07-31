  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Ocean Walk

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
;
17
ID: 33013
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    12

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Ocean Walk jest premium kompleks mieszkalny w pobliżu wody, gdzie architektura powtarza rytm oceanu i tworzy atmosferę spokoju i prywatnego stylu życia kurortu.

Ocean Walk to nowy projekt Wellington Developments, położony w prestiżowej części Dubai Islands.

Mieszkańcy mają wyjątkowy dostęp do plaż na Wyspach Dubaju, nadmorskiej promenady i nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych. Ze względu na bliskość kluczowych tętnic drogowych Ocean Walk łączy w sobie atmosferę kurortu i wygodną dostępność transportu - idealne połączenie dla rodziny, inwestycji lub stałego pobytu.

Infrastruktura kompleksu:
- Nowoczesna siłownia;
- Przestronny obszar jogi i medytacji;
- Ogród Zen z miękkim krajobrazem;
- Basen z rekreacji;
- Mini Padel Court;
- strefa relaksacyjna z miękkim oświetleniem i meblami;
- W pełni umeblowane rezydencje.

Lokalizacja i dostępność transportu
Ocean Walk znajduje się w obszarze strategicznym wysp Dubaju.
- Deira Mall - 6 minut
Rynek nabrzeża - 8 minut
Dubai Islands Beach - 9 minut
Wyspy Dubaju Marina - 10 minut
Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju - 15 minut.

Skontaktuj się z nami po poradę, aktualne ceny i oglądanie.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Ocean Walk
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
