Kompleks mieszkalny Ocean Walk

Ocean Walk jest premium kompleks mieszkalny w pobliżu wody, gdzie architektura powtarza rytm oceanu i tworzy atmosferę spokoju i prywatnego stylu życia kurortu.
Ocean Walk to nowy projekt Wellington Developments, położony w prestiżowej części Dubai Islands.
Mieszkańcy mają wyjątkowy dostęp do plaż na Wyspach Dubaju, nadmorskiej promenady i nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych. Ze względu na bliskość kluczowych tętnic drogowych Ocean Walk łączy w sobie atmosferę kurortu i wygodną dostępność transportu - idealne połączenie dla rodziny, inwestycji lub stałego pobytu.
Infrastruktura kompleksu:
- Nowoczesna siłownia;
- Przestronny obszar jogi i medytacji;
- Ogród Zen z miękkim krajobrazem;
- Basen z rekreacji;
- Mini Padel Court;
- strefa relaksacyjna z miękkim oświetleniem i meblami;
- W pełni umeblowane rezydencje.
Lokalizacja i dostępność transportu
Ocean Walk znajduje się w obszarze strategicznym wysp Dubaju.
- Deira Mall - 6 minut
Rynek nabrzeża - 8 minut
Dubai Islands Beach - 9 minut
Wyspy Dubaju Marina - 10 minut
Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju - 15 minut.
Skontaktuj się z nami po poradę, aktualne ceny i oglądanie.