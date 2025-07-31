Kompleks mieszkalny Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project

  1. Realting.com
Jacob & Co Residences by Burj Binghatti

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
ID: 28018
Data aktualizacji: 17.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    103

O kompleksie

Jacob & Co Residences by Burj Binghatti to projekt marki ultraluksusowej w dzielnicy Business Bay, stworzony we współpracy z renomowanym deweloperem Binghatti Deweloperów i prestiżowej biżuterii i oglądać marki Jacob & Co. Ten 104- piętrowy wieżowiec będzie najwyższym budynkiem mieszkalnym na świecie, przewyższającym nawet Central Park Tower w Nowym Jorku. Projekt posiada wyjątkowe elementy architektoniczne zainspirowane filozofią obserwacji i projektowania Jacoba & Co i jest ukoronowany imponującą koroną ozdobioną diamentami Jacoba & Co, co czyni go prawdziwym punktem orientacyjnym na Dubaju.

Wyjątkowy kompleks oferuje wiele starannie zaprojektowanych rezydencji, w tym Emerald Villas, Sapphire Villas i Ruby Villas z 2, 2.5 i 3 sypialniami. Dla tych, którzy wolą bardziej przestronne obszary mieszkalne, są 4-pokojowe Diamond Sky Mansions i 6-pokojowe Fleur De Jardin Sky Mansions, z których niektóre posiadają własne baseny. Szczyt luksusowego życia jest reprezentowany przez penthouses Astronomia Sky i dwupiętrowy apartament Billionaire Sky, oferując unikalne udogodnienia, takie jak prywatne biura, siłownie, baseny nieskończoności i salony bilardowe. Pozostałości w zakresie wielkości od 3,337 do 22,469 stóp kwadratowych i obejmują od 2 do 12 miejsc parkingowych.

Położony w jednym z najbardziej dynamicznych obszarów Dubaju, Business Bay, Jacob & Co Residences zapewnia mieszkańcom dostęp do najbardziej charakterystycznych zabytków miasta i usług premium. Ponadto dostępne są niestandardowe opcje wykończeniowe, takie jak skóra krokodyla i ekskluzywne lusterka przyciemniane, umożliwiające mieszkańcom stworzenie wnętrza odzwierciedlającego ich unikalny styl i smak.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
