Mieszkanie w nowym budynku Binghatti Circle

Binghatti Circle to prestiżowa inwestycja mieszkaniowa firmy Binghatti Developers, która stanie się najwyższym budynkiem w Jumeirah Village Circle (JVC) w Dubaju. Wieżowiec o ponad 60 piętrach będzie oferować kawalerki oraz apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, łącząc nowoczesną architekturę z funkcjonalnością.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji podziemnych, parteru, czterech poziomów parkingowych, 58 pięter mieszkalnych oraz kondygnacji technicznej i dachu. Planowane ukończenie projektu to II kwartał 2027 roku, a ceny zaczynają się od 674,999 AED za kawalerkę, 1.05 mln AED za 1 sypialnię, 1.6 mln AED za 2 sypialnie, oraz 2.3 mln AED za 3 sypialnie.

Wśród udogodnień znajdziemy baseny dla dorosłych i dzieci, siłownię, ścieżki biegowe i rowerowe, ogrody, strefy grillowe, place zabaw oraz całodobową ochronę i concierge. Na parterze przewidziano lokale handlowe, a w niektórych apartamentach dostępne są funkcje inteligentnego domu.

Położony w sercu JVC, Binghatti Circle oferuje szybki dostęp do Al Khail Road i Sheikh Mohammed Bin Zayed Road oraz pobliskich atrakcji, takich jak Dubai Hills Mall, Mall of the Emirates, Downtown i Marina.

To świetna okazja inwestycyjna — luksusowy styl życia, przystępne ceny, przemyślane rozkłady i bogata oferta udogodnień w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów Dubaju.