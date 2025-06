Mieszkanie w nowym budynku EMAAR Beachfront

Emaar Beachfront to prestiżowa, planowana przez Emaar Properties wspólnota falista, położona w Dubaju między Dubai Marina i Palm Jumeirah. Spanning ponad 10 milionów stóp kwadratowych, posiada 27 wież mieszkalnych i około 10 000 jednostek premium, w tym 1-4 pokojowe apartamenty, penthouses, i ekskluzywne kamienice, wszystkie z dostępem do 1,5 km prywatnych białych - piaszczysta plaża i panoramiczne widoki na morze. Rozwój oferuje światowej klasy udogodnienia, takie jak baseny nieskończoność, w pełni wyposażona siłownia i spa, BBQ obszarów, ogrodów krajobrazowych, promenady detaliczne i jadalne (13 000 m2), oraz strefy zabaw dla dzieci. Mieszkańcy cieszą się bezproblemową łączność poprzez bezpośredni dostęp do drogi Sheikh Zayed Road, planowane połączenia tramwajowe, mosty dla pieszych i rowerowych, a także opcje transportu morskiego, takie jak taksówki morskie - połączenie ich łatwo do Dubaju Marina, Wyspa Bluewaters i Palm Jumeirah. Zaledwie kilka minut od Dubaju Marina, 15 minut od centrum i 30 minut od lotniska DXB, Emaar Beachfront znajduje się dla maksymalnej wygody. Projekt uruchomiony w 2017 roku obejmuje ukończone wieże, takie jak Beach Vista, Sunrise Bay i Marina Vista, a także nowsze, takie jak Grand Bleu, Seapoint i Beach Mansion. Ceny nieruchomości zaczynają się około 3,7m AED (~ 1m USD) dla 1-pokojowych jednostek, ze średnimi cenami od AED 1500 do 2500 na m2. Dostępne są elastyczne plany płatności po przekazaniu, takie jak opcje 50 / 50, a wydajność wynajmu sięga 7- 8% rocznie. Emaar Beachfront jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc mieszkalnych i inwestycyjnych na wybrzeżu Dubaju.