Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
ID: 28037
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

29 rezydencji, od czterech do sześciu apartamentów z sypialniami, a także ekskluzywny apartament z siedmioma sypialniami.

Każda rezydencja na wzgórzu oferuje prywatność w postaci zapierających dech w piersiach widoków na nieskazitelny horyzont. Po przyjeździe, jesteś witany przez specjalne lobby z parkingiem, otwierając zapierające dech w piersiach widoki na morze i ustalając ton do doświadczeń przyjść. Dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko domu, te rezydencje uosabiają niezwykłe w każdej chwili.

Fasada rezydencji jest wykonana z gładkiego, płynącego kamienia i przypomina naturalne formy elementów, takich jak wiatr, piasek i woda. Projekt ten zmiękcza obecność budynku, pozwalając mu harmonijnie wtopić się w horyzont i otaczającą przestrzeń.

Zainspirowany wydmami z Dubaju, projekt podkreśla horyzontalność z ekspansywnymi balkonami. W dolnej części każdego balkonu znajduje się odwrócony motyw wydmy, co zapewnia płynne przejście między wnętrzem a zewnątrz.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
