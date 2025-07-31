Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view

29 rezydencji, od czterech do sześciu apartamentów z sypialniami, a także ekskluzywny apartament z siedmioma sypialniami.

Każda rezydencja na wzgórzu oferuje prywatność w postaci zapierających dech w piersiach widoków na nieskazitelny horyzont. Po przyjeździe, jesteś witany przez specjalne lobby z parkingiem, otwierając zapierające dech w piersiach widoki na morze i ustalając ton do doświadczeń przyjść. Dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko domu, te rezydencje uosabiają niezwykłe w każdej chwili.

Fasada rezydencji jest wykonana z gładkiego, płynącego kamienia i przypomina naturalne formy elementów, takich jak wiatr, piasek i woda. Projekt ten zmiękcza obecność budynku, pozwalając mu harmonijnie wtopić się w horyzont i otaczającą przestrzeń.

Zainspirowany wydmami z Dubaju, projekt podkreśla horyzontalność z ekspansywnymi balkonami. W dolnej części każdego balkonu znajduje się odwrócony motyw wydmy, co zapewnia płynne przejście między wnętrzem a zewnątrz.