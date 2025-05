Mieszkanie w nowym budynku EMAAR Altan at Creek Harbour

PRZYSZŁOŚĆ POBYTU WODNEGO Dubai Creek Harbour jest unikalną enklawą nabrzeża, gdzie współczesny luksus, pogodna natura i kreatywność łączą się. Z uderzającą architekturą, malowniczym widokiem na wodę i spokojnym Ras Al Khor Wildlife Sanktuarium, oferuje dynamiczną mieszankę kultury, handlu i spokoju - kształtując przyszłość życia miejskiego. Korzystaj z ekskluzywnych promenad detalicznych, odprężyć się przy nabrzeżu, lub zanurzyć się w tętniących życiem węzłach kultury, wszystkie w zasięgu Państwa progu.

Creek / Green gate klaster

* Prime większość lokalizacji

Minutę od centrum miasta, lotniska, a ostatecznie do DIFC i szejk zaid (kiedy łączność z przejściem przez zatokę biznesową będzie wykonane)

* W ciągu 3,5 roku będziemy mieć połączenie metra wewnątrz społeczności i zwiększy wartość społeczności

* Przyszłość wieża i centrum handlowe będzie mieć duży wpływ na uznanie

* Green Gate District - tylko 5 budynków w tej dzielnicy (inna dzielnica z tym samym obszarem - dzielnica plaży Creek posiada ponad 14 projektów)

* Green gate powiat ma ogromny Park - 47,947 Sqm w okolicy (z 17 udogodnieniami ok)

* Ten klaster będzie miał pierwszą szkołę Dubai Creek Harbour

* Ze wszystkich klastrów uruchomionych do tej pory, ten będzie miał maksymalną zieleń i otwartą przestrzeń

Życie w Altan jest błogą ucieczką, gdzie strumyki, niebo miasta inspiruje, a natura zachęca do odprężenia. Glide przez spokojne wody, spacer przez żywe promenady, i znaleźć spokój w bujnych ogrodach. W Altan, dom to coś więcej niż tylko miejsce - to doświadczenie.

Równowaga pracy, gry i odpoczynku W Altan, wszystko, czego potrzebujesz, to tylko kilka chwil stąd - zielone przestrzenie, szkoły, zakupy i wiele więcej, wszystko w zasięgu dla połączonego stylu życia.

Zaprojektowane dla ruchu, Made for Moments At Green Gate, każdy szczegół jest stworzony dla komfortu i dobrego samopoczucia. Bądź aktywny na siłowni i boisku wielosportowym, zrelaksować się przy basenie, lub cieszyć się zielonymi trawnikami i odkryte play area z rodziną. Czy hosting przyjaciół w obszarze BBQ, grając w swobodną grę badminton, czy po prostu moczenie się w spokojnym otoczeniu, życie tutaj jest przeznaczone zarówno dla witalności i relaksu.

Globalny programista stylu życia EMAAR jest liderem na światowym rynku nieruchomości i z biegiem lat stał się największym deweloperem w Chinach. Będziesz inwestować z jedną z najlepszych marek na świecie *.