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Domy Szeregowe w Emiraty Arabskie

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144 obiekty total found
Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Miasta w elitarnym kompleksie mieszkalnym Reportage Hills w Dubaju, Dubaj! Prywatny parking!…
$1,12M
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Greenz przez Dunaj to strzeżona społeczność domów i willi w Dubai Academic City!Greenz by Du…
$1,18M
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Agencja
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 179 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille Oferujące Łatwy Plan Płatności w Dubaju, Dubailand Luksusowe wille w Wadi Al…
$1,06M
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Domy Szeregowe z Luksusowymi Udogodnieniami i Łatwym Dostępem do Lotniska w Khalifa City Ten…
$1,29M
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Szeregowiec 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 316 m²
Piętro 2/2
Ibiza w DAMAC Lagoons to nowa inwestycja mieszkaniowa od DAMAC Properties, oferująca 4- i 5-…
$1,23M
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Odkryj luksus życia w najlepszym z tego wyśmienitego 4-pokojowego kamienicy w Habtoor Grand …
$6,51M
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$880,978
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Domy Szeregowe z Udogodnieniami Premium w JVC Dubaj Jumeirah Village Circle (JVC) jest jedną…
$1,37M
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Szeregowiec 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy z Dogodnym Planem Płatności 70/30 w Sharjah Projekt znajduje się w dzielnicy …
$481,478
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 4
W Pełni Umeblowane Wille z Planem Płatności 1% Miesięcznie w Dubai Academic City Ta dzielnic…
$1,18M
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Szeregowiec 6 pokojów w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 503 m²
Liczba kondygnacji 2
Miasta i wille w oszałamiającej społeczności Wyspa Widok w pobliżu laguny na wybrzeżu Sharja…
$1,19M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 44
Luksusowy apartament designerski w nowym kompleksie mieszkalnym ANWA ARIA na wybrzeżach Duba…
$2,52M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 266 m²
Odkryj luksus życia w najlepszym z tego wykwintnego trzypokojowego domu w Habtoor Grand Resi…
$4,30M
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 173 m²
Talia w Dolinie Emaar oferuje ekskluzywne kamienice w pobliżu Al- Ain Road, Dubaj, z open- p…
$673,836
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Ten oszałamiający 5 do 6 sypialni kamienica jest częścią pierwszego na świecie "AI- powered …
$1,83M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty w oszałamiającym kompleksie Vida Residences Hillside w Dubai Hills! W zielonej o…
$1,38M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Domy Szeregowe z Luksusowymi Udogodnieniami i Łatwym Dostępem do Lotniska w Khalifa City Ten…
$1,20M
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 8
Floarea Breeze - estetyka wyspiarska, rezydencje projektowe i prywatność w projekcie premium…
$1,09M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 299 m²
Liczba kondygnacji 3
Hayat by Dubai South - nowe domy w nowoczesnej społeczności Dubaju.Hayat by Dubai South jest…
$1,00M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Szeregowe z Zadaszonym Parkingiem przy Polach Golfowych na Yas Island Domy szeregowe zn…
$916,771
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Szeregowiec 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 263 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Domy Szeregowe z 4 i 5 Sypialniami w Dubai Academic City Academic City wyrasta na …
$1,40M
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
Fay Valley to kolekcja willi i domów w przyjaznej środowisku dzielnicy Masdar City przez Tar…
$855,022
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 7
Sensi jest nowoczesną rezydencją przybrzeżną na wyspie Saadiyat z dużym potencjałem inwestyc…
$3,50M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyspy Damac oferuje mieszkańcom luksusowy styl życia, który łączy styl reosrt stylu życia z …
$959,888
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Agencja
Umed properties
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Zaufanie z dumą prezentuje ten wspaniały dom położony w prestiżowej społeczności Trump Inter…
$1,05M
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Greenz przez Dunaj to strzeżona społeczność domów i willi w Dubai Academic City!Greenz by Du…
$1,00M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartament z pięknym widokiem na ocean i dostęp do plaży! Wspaniały apartament do mieszkania…
$1,82M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Al Abyad, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Al Abyad, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 181 m²
Szukasz nieruchomości inwestycyjnej nad morzem bez ryzyka i przepłacania? Podczas gdy więks…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Ekologiczne Domy w Kompleksie w Sharjah Zanurz się w wyjątkowym stylu życia, w któ…
$787,453
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 316 m²
Ten luksusowy pensjonat w Ibizie, Damac Lagoons, oferuje przestronny i nowoczesny dom rodzin…
$1,05M
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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