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Domy na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
146
Abu Zabi
135
Ras Al Khaimah
4
Umm Al Quwain
14
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846 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Premium Premium
Willa 4 pokoi
Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 257 m²
Luksusowe Waterfront Życie przeznaczone dla rodzin, Inwestorów i Lifestyle KupującychDoświad…
$762,423
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Willa w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Willa
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Waterfron Villas z dostępem do plaży i w odległości spaceru od morza.Dostępny 0% plan płatno…
$685,000
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 172 m²
Przestronny willa z 3 sypialniami + pokój pokojowyReadymade willa w cichej okolicy - Damac H…
$490,130
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Willa 5 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 447 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa w ekskluzywnym projekcie Siniya Island! Oszałamiające widoki na Zatokę Arabską! Willa …
$2,88M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Komfortowa kamienica Ogrody Kensington w Dubai International City! W pełni umeblowana kuchni…
$1,01M
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 1
Floating Residences by Buddha- Bar są unikalne luksusowe pływające rezydencje i resort stylu…
$5,99M
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$2,28M
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Miasta w elitarnym kompleksie mieszkalnym Reportage Hills w Dubaju, Dubaj! Prywatny parking!…
$1,12M
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DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 612 m²
Waterfron Villas z prywatną plażą, w odległości spaceru od morza.Dostępne 0% plan płatności …
$1,15M
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Dom 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Dom 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartament w nowym kompleksie Royal Park w Abu Dhabi! Mieszkanie na życie i inwestycje! Udaj…
$899,897
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Willa 6 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 408 m²
Liczba kondygnacji 2
Isola Villa Terra Collection: luksusowa willa na Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collection…
$16,88M
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Cena zaczyna się od 1 760 000 dolar 124; Od 73 m2Ocean Cove w Rashid Yachts & Marina - Water…
$479,237
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Powierzchnia 668 m²
Dubaju: 5 minut od Dubaju Rugby Sevens 8 minut od Dubai Outlet Mall 30 minut od centrum Duba…
$4,15M
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Willa 6 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 422 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$1,70M
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 16
Wyjątkowo Zaprojektowane Nowoczesne Apartamenty nad Morzem w Mina Al Arab Położona wzdłuż dz…
$1,88M
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Willa 6 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 401 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Domy z Prywatnymi Windami i Basenami w Abu Dhabi Te wolnostojące domy znajdują …
$2,48M
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Greenz przez Dunaj to strzeżona społeczność domów i willi w Dubai Academic City!Greenz by Du…
$1,18M
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Bliźniak 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 304 m²
Liczba kondygnacji 11
Luksusowe Apartamenty z 24-Miesięcznymi Ratami po Dostawie na Dubai Islands Dwublokowy proje…
$4,92M
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Dom 6 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Dom 6 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 838 m²
Liczba kondygnacji 13
Premium apartamenty w nowoczesnym kompleksie Casa Canal w okolicy Al Safa! Wysokie dochody z…
$14,98M
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 179 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille Oferujące Łatwy Plan Płatności w Dubaju, Dubailand Luksusowe wille w Wadi Al…
$1,06M
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Dom 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Dom 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 30
Bugatti Residences by BinghattiDostawa bezpłatna dla nabywcyDoświadcz pierwszego projektu Hy…
$5,74M
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ISB Global Immobilien
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 334 m²
Liczba kondygnacji 2
Raiha Stand Alone Villa w Waada jest premium prywatną willą w Dubaju Południe!Raiha Stand Al…
$1,25M
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 2
Fleurs De Jardin, MBR Miasto jest ogrodzoną kolekcją willi i rezydencji w Meydan D11 z ogrod…
$7,08M
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Domy Szeregowe z Luksusowymi Udogodnieniami i Łatwym Dostępem do Lotniska w Khalifa City Ten…
$1,29M
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Szeregowiec 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 316 m²
Piętro 2/2
Ibiza w DAMAC Lagoons to nowa inwestycja mieszkaniowa od DAMAC Properties, oferująca 4- i 5-…
$1,23M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Komfortowa kamienica Ogrody Kensington w Dubai International City! W pełni umeblowana kuchni…
$876,712
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Odkryj luksus życia w najlepszym z tego wyśmienitego 4-pokojowego kamienicy w Habtoor Grand …
$6,51M
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Willa 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 2
Masaar 3 to leśna oaza z inteligentnymi domami, naturą i atrakcją inwestycyjną.Projekt Masaa…
$759,717
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$880,978
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjał Inwestycyjny w Wyjątkowym Kompleksie w Dubailand Osiedle willowe z…
$1,60M
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Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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