Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay

Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$1,37M
;
29
ID: 27862
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Miasto
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    100

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Luksusowe Mieszkania z Widokiem na Miasto w Wieżowcu w Business Bay Dubai

Mieszkania z 1 do 4 sypialniami zlokalizowane są w najbardziej prestiżowej inwestycji w Business Bay w Dubaju. Ta 122-piętrowa wieża wykończona jasnym złotem łączy tradycyjny urok Emiratów ze współczesnymi udogodnieniami.

Mieszkania na sprzedaż w Business Bay w Dubaju znajdują się 5 minut jazdy od kanału, 10 minut jazdy od centrum zdrowia, Dubai Downtown i Mall of Dubai; 15 minut jazdy samochodem od Opery w Dubaju i szkoły międzynarodowej, 20 minut jazdy od wyspy Palm Jumeirah i plaży Jumeirah oraz 25 minut jazdy od międzynarodowego lotniska w Dubaju.

Projekt zapewnia łatwy dostęp do zabytków, centrów biznesowych i rozrywkowych w Dubaju. Wieżę otaczają ogrody na dachach, ścieżki do biegania i najwyższej klasy centra fitness. Projekt zapewnia usługę ochrony i concierge wraz z miejscami parkingowymi. Co więcej, w wieży znajduje się SPA, sauna, strefy do jogi i medytacji oraz boiska sportowe. Projekt obejmuje bujny, zielony las deszczowy (o powierzchni 447 metrów). Ponadto znajduje się tu najwyższy na świecie basen typu infinity (długość 431 metrów). Co więcej, 439-metrowa restauracja wprowadza nowy standard w kulturze dobrego jedzenia.

Wysokiej jakości materiały, takie jak sprzęt marki Candy, gwarantują komfortowe warunki życia. Penthousy zostały zaprojektowane w stylu arabskim, chińskim, greckim i francuskim.

Mieszkania parterowe obejmują otwartą kuchnię, jadalnię i salon. Posiadają łazienkę en-suite wraz z sterfą łazienki i pralni. Mieszkania z 3 i 4 sypialniami posiadają pokój pokojówki.

Dwupiętrowe mieszkania posiadają kuchnię, pokój dzienny, sypialnie, pokój pokojówki, pralnię, jacuzzi i basen na parterze. Na piętrze znajdują się sypialnie, łazienka, salon i miejsce do pracy.

Ten prestiżowy projekt jest drugą co do wysokości wieżą na świecie po Burj Khalifa. Szklane balustrady umożliwiają prowadzenie luksusowego stylu życia. Zadzwoń do nas i skorzystaj z zalet, jakie oferuje ten projekt.


DXB-00114

Lokalizacja na mapie

Business Bay, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

