Kompleks mieszkalny Avarra by Palace

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$735,100
;
11
ID: 33011
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Business Bay (~ 400 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2031
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    75

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Avarra by Palace to markowy kompleks mieszkalny z Emaar z estetyką Palace Hotels + Resorts i panoramicznym widokiem na Business Bay.

Avarra by Palace to nowy projekt premium opracowany we współpracy z Palace Hotels + Resorts. Położony w Business Bay, na wybrzeżach Kanału Dubai, kompleks łączy ekspresję architektoniczną, estetykę sygnatury pałacu i jego strategiczne położenie w samym sercu działalności gospodarczej emiratu.

Zalety kompleksu:
Marka Palace Hotels + Resorts gwarantuje wysoki standard jakości i wzornictwa.
- Panoramiczne fasady z widokiem na Burj Khalifa, Downtown Dubai, Business Bay i morza;
- Przemyślane układy o powierzchni od 73 m2 do 393 m2;
- Wnętrza w ciepłej, naturalnej palecie z kamienia, marmuru i dekoracyjnego oświetlenia;
- Strategiczne położenie biznesowe o wysokim potencjale płynności i inwestycji;
- Bliskość nabrzeża kanału, tras pieszych i rowerowych.

Infrastruktura kompleksu:
Nieskończony basen z widokiem na krajobraz miasta;
- Lounge miejsc do odpoczynku nad wodą;
- Basen dla dzieci i plac zabaw dla dzieci;
- Strefa jogi i siłownia zewnętrzna;
- wielofunkcyjny pokój imprez;
grill i miejsca piknikowe;
- obszary spacerowe i rekreacyjne;
- Nowoczesne centrum fitness;
- Lobby w stylu pałacu;
- Cafe i sprzedaży detalicznej na niższych piętrach;
- Parking podziemny;
- Concierge i ochrona zegara.

Lokalizacja i dostępność transportu
Avarra by Palace znajduje się w samym sercu Business Bay.
Burj Khalifa i Dubai Mall - 9 minut
Dubai Creek Harbour - 14 minut
Port lotniczy Dubaj - 15 minut
- Dubai Hills, 30 minut.

W pobliżu znajdują się promenady kanału, restauracje, hotele, biura, Bay Avenue, obszar parku i kluczowych autostrad Sheikh Zayed Road i Al Khail Road.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady, cen up- to- date oraz indywidualnego wyboru układów w Avarra by Palace.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
