Kompleks mieszkalny Avarra by Palace

Avarra by Palace to markowy kompleks mieszkalny z Emaar z estetyką Palace Hotels + Resorts i panoramicznym widokiem na Business Bay.
Avarra by Palace to nowy projekt premium opracowany we współpracy z Palace Hotels + Resorts. Położony w Business Bay, na wybrzeżach Kanału Dubai, kompleks łączy ekspresję architektoniczną, estetykę sygnatury pałacu i jego strategiczne położenie w samym sercu działalności gospodarczej emiratu.
Zalety kompleksu:
Marka Palace Hotels + Resorts gwarantuje wysoki standard jakości i wzornictwa.
- Panoramiczne fasady z widokiem na Burj Khalifa, Downtown Dubai, Business Bay i morza;
- Przemyślane układy o powierzchni od 73 m2 do 393 m2;
- Wnętrza w ciepłej, naturalnej palecie z kamienia, marmuru i dekoracyjnego oświetlenia;
- Strategiczne położenie biznesowe o wysokim potencjale płynności i inwestycji;
- Bliskość nabrzeża kanału, tras pieszych i rowerowych.
Infrastruktura kompleksu:
Nieskończony basen z widokiem na krajobraz miasta;
- Lounge miejsc do odpoczynku nad wodą;
- Basen dla dzieci i plac zabaw dla dzieci;
- Strefa jogi i siłownia zewnętrzna;
- wielofunkcyjny pokój imprez;
grill i miejsca piknikowe;
- obszary spacerowe i rekreacyjne;
- Nowoczesne centrum fitness;
- Lobby w stylu pałacu;
- Cafe i sprzedaży detalicznej na niższych piętrach;
- Parking podziemny;
- Concierge i ochrona zegara.
Lokalizacja i dostępność transportu
Avarra by Palace znajduje się w samym sercu Business Bay.
Burj Khalifa i Dubai Mall - 9 minut
Dubai Creek Harbour - 14 minut
Port lotniczy Dubaj - 15 minut
- Dubai Hills, 30 minut.
W pobliżu znajdują się promenady kanału, restauracje, hotele, biura, Bay Avenue, obszar parku i kluczowych autostrad Sheikh Zayed Road i Al Khail Road.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady, cen up- to- date oraz indywidualnego wyboru układów w Avarra by Palace.