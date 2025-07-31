Kompleks mieszkalny Avarra by Palace

Avarra by Palace to markowy kompleks mieszkalny z Emaar z estetyką Palace Hotels + Resorts i panoramicznym widokiem na Business Bay.



Avarra by Palace to nowy projekt premium opracowany we współpracy z Palace Hotels + Resorts. Położony w Business Bay, na wybrzeżach Kanału Dubai, kompleks łączy ekspresję architektoniczną, estetykę sygnatury pałacu i jego strategiczne położenie w samym sercu działalności gospodarczej emiratu.



Zalety kompleksu:

Marka Palace Hotels + Resorts gwarantuje wysoki standard jakości i wzornictwa.

- Panoramiczne fasady z widokiem na Burj Khalifa, Downtown Dubai, Business Bay i morza;

- Przemyślane układy o powierzchni od 73 m2 do 393 m2;

- Wnętrza w ciepłej, naturalnej palecie z kamienia, marmuru i dekoracyjnego oświetlenia;

- Strategiczne położenie biznesowe o wysokim potencjale płynności i inwestycji;

- Bliskość nabrzeża kanału, tras pieszych i rowerowych.



Infrastruktura kompleksu:

Nieskończony basen z widokiem na krajobraz miasta;

- Lounge miejsc do odpoczynku nad wodą;

- Basen dla dzieci i plac zabaw dla dzieci;

- Strefa jogi i siłownia zewnętrzna;

- wielofunkcyjny pokój imprez;

grill i miejsca piknikowe;

- obszary spacerowe i rekreacyjne;

- Nowoczesne centrum fitness;

- Lobby w stylu pałacu;

- Cafe i sprzedaży detalicznej na niższych piętrach;

- Parking podziemny;

- Concierge i ochrona zegara.



Lokalizacja i dostępność transportu

Avarra by Palace znajduje się w samym sercu Business Bay.

Burj Khalifa i Dubai Mall - 9 minut

Dubai Creek Harbour - 14 minut

Port lotniczy Dubaj - 15 minut

- Dubai Hills, 30 minut.



W pobliżu znajdują się promenady kanału, restauracje, hotele, biura, Bay Avenue, obszar parku i kluczowych autostrad Sheikh Zayed Road i Al Khail Road.



Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady, cen up- to- date oraz indywidualnego wyboru układów w Avarra by Palace.