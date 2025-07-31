Kompleks mieszkalny Hilton Residences

Hilton Residences - poziom marki Hilton, premium architecture i resort lifestyle z Prestige One!



Hilton Residences to nowy prestiżowy projekt Prestige One, stworzony pod sławną międzynarodową marką Hilton. Kompleks łączy w sobie światowej klasy standardy hotelowe, znakomitą architekturę i doskonałe środowisko życia koncentrujące się na komforcie, prywatności i wysokim poziomie usług.



Wnętrza urządzone są w stylu premium Hilton:

- światła neutralne odcienie,

- miękkie tekstury i ciepłe oświetlenie,

- wysokiej jakości materiały i przemyślane strefy,

- w pełni wyposażone kuchnie z markowymi urządzeniami,

- przestronne balkony i okna panoramiczne.



Każda rezydencja jest połączeniem komfortu pięciogwiazdkowego hotelu i prywatności własnego domu.



Urządzenia i usługi Hilton

Mieszkańcy Hilton Residences mają dostęp do infrastruktury hotelarskiej:



- basen typu resort,

- nowoczesna siłownia,

- miejsca spa i wellness,

- salony rekreacyjne i spotkania,

- obszary zabaw dla dzieci,

Kawiarnia i koncepcje F & B

- okrągła recepcja zegara,

- Usługa Hilton z możliwością dodatkowych usług (sprzątanie, konserwacja, concierge).



Kompleks zapewnia atmosferę komfortu hotelu - codziennie, bez kompromisu.



Lokalizacja.

Hilton Residences znajduje się w jednej z obiecujących i dobrze połączonych stref Dubaju, zapewniając szybki dostęp do kluczowych miejsc docelowych:



- centra handlowe,

- plaże i obszary rekreacyjne,

- klastry biznesowe,

- główne trasy transportowe.



Lokalizacja sprawia, że projekt jest wygodny zarówno dla życia, jak i wynajmu.



Skontaktuj się teraz z prezentacją Hilton Residences, zbadaj układy i zarezerwuj rezydencję w stylu Hilton z podpisem Prestige One.