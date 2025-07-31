Kompleks mieszkalny Hilton Residences

Hilton Residences - poziom marki Hilton, premium architecture i resort lifestyle z Prestige One!
Hilton Residences to nowy prestiżowy projekt Prestige One, stworzony pod sławną międzynarodową marką Hilton. Kompleks łączy w sobie światowej klasy standardy hotelowe, znakomitą architekturę i doskonałe środowisko życia koncentrujące się na komforcie, prywatności i wysokim poziomie usług.
Wnętrza urządzone są w stylu premium Hilton:
- światła neutralne odcienie,
- miękkie tekstury i ciepłe oświetlenie,
- wysokiej jakości materiały i przemyślane strefy,
- w pełni wyposażone kuchnie z markowymi urządzeniami,
- przestronne balkony i okna panoramiczne.
Każda rezydencja jest połączeniem komfortu pięciogwiazdkowego hotelu i prywatności własnego domu.
Urządzenia i usługi Hilton
Mieszkańcy Hilton Residences mają dostęp do infrastruktury hotelarskiej:
- basen typu resort,
- nowoczesna siłownia,
- miejsca spa i wellness,
- salony rekreacyjne i spotkania,
- obszary zabaw dla dzieci,
Kawiarnia i koncepcje F & B
- okrągła recepcja zegara,
- Usługa Hilton z możliwością dodatkowych usług (sprzątanie, konserwacja, concierge).
Kompleks zapewnia atmosferę komfortu hotelu - codziennie, bez kompromisu.
Lokalizacja.
Hilton Residences znajduje się w jednej z obiecujących i dobrze połączonych stref Dubaju, zapewniając szybki dostęp do kluczowych miejsc docelowych:
- centra handlowe,
- plaże i obszary rekreacyjne,
- klastry biznesowe,
- główne trasy transportowe.
Lokalizacja sprawia, że projekt jest wygodny zarówno dla życia, jak i wynajmu.
Skontaktuj się teraz z prezentacją Hilton Residences, zbadaj układy i zarezerwuj rezydencję w stylu Hilton z podpisem Prestige One.