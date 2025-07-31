  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Hilton Residences

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$857,700
;
5
ID: 33024
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    37

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Русский
Русский Русский

Hilton Residences - poziom marki Hilton, premium architecture i resort lifestyle z Prestige One!

Hilton Residences to nowy prestiżowy projekt Prestige One, stworzony pod sławną międzynarodową marką Hilton. Kompleks łączy w sobie światowej klasy standardy hotelowe, znakomitą architekturę i doskonałe środowisko życia koncentrujące się na komforcie, prywatności i wysokim poziomie usług.

Wnętrza urządzone są w stylu premium Hilton:
- światła neutralne odcienie,
- miękkie tekstury i ciepłe oświetlenie,
- wysokiej jakości materiały i przemyślane strefy,
- w pełni wyposażone kuchnie z markowymi urządzeniami,
- przestronne balkony i okna panoramiczne.

Każda rezydencja jest połączeniem komfortu pięciogwiazdkowego hotelu i prywatności własnego domu.

Urządzenia i usługi Hilton
Mieszkańcy Hilton Residences mają dostęp do infrastruktury hotelarskiej:

- basen typu resort,
- nowoczesna siłownia,
- miejsca spa i wellness,
- salony rekreacyjne i spotkania,
- obszary zabaw dla dzieci,
Kawiarnia i koncepcje F & B
- okrągła recepcja zegara,
- Usługa Hilton z możliwością dodatkowych usług (sprzątanie, konserwacja, concierge).

Kompleks zapewnia atmosferę komfortu hotelu - codziennie, bez kompromisu.

Lokalizacja.
Hilton Residences znajduje się w jednej z obiecujących i dobrze połączonych stref Dubaju, zapewniając szybki dostęp do kluczowych miejsc docelowych:

- centra handlowe,
- plaże i obszary rekreacyjne,
- klastry biznesowe,
- główne trasy transportowe.

Lokalizacja sprawia, że projekt jest wygodny zarówno dla życia, jak i wynajmu.

Skontaktuj się teraz z prezentacją Hilton Residences, zbadaj układy i zarezerwuj rezydencję w stylu Hilton z podpisem Prestige One.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Powrót do
