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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
2778
Sharjah
8
Ajman
38
Abu Zabi
989
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19 408 obiektów total found
Mieszkanie w Ajman, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie
Ajman, Emiraty Arabskie
🏗️ Rockhill Tower jest premium G + 26 wieżowiec mieszkalny w Al Alia, Ajman, planowane do pr…
$75,000
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Penthouse 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Penthouse 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 3 628 m²
Piętro 58/85
S Tower Ying124; Ultra- Luksusowe gotowe życie✨ Ultra- Luxury Full- Piętro 5BR PenthouseWejd…
$15,09M
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Deweloper
Sobha Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 7/13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony międz…
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Deweloper
Stamn
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 6/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Deweloper
Stamn
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Willa 4 pokoi w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Premium Premium
Willa 4 pokoi
Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 257 m²
Luksusowe Waterfront Życie przeznaczone dla rodzin, Inwestorów i Lifestyle KupującychDoświad…
$762,423
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Agencja
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Penthouse w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
TOP TOP
Penthouse
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Powierzchnia 467 m²
Al Hamra Waterfront - luksusowy nadmorski kompleks mieszkalny z widokiem na morzeCiesz się z…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
TOP TOP
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3/13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony międz…
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Deweloper
Stamn
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Kawalerka w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
TOP TOP
Kawalerka
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 40 m²
HOT STUDIO FULLY FULYSHED IN RAS AL KHAIMAH
$198,999
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Ghanadhah, Emiraty Arabskie
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Ghanadhah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/6
Apartament z pełnym widokiem na morze i widok na zachód słońca z tarasuJacob & Co. Beachfron…
$1,14M
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/8
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w Oazie Plażowej Azizi (Mirage 1) w Dubai Studio City.Ten nowy…
$199,343
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 18/25
2- Sypialnia Apartament w Azizi Mediolan - Przestrzeń i komfort Inspirowany przez Elegancki …
$467,608
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 8/25
1-Sypialnia Apartament w Azizi Mediolan - Styl i komfort w sercu DubajuOdkryj nowy poziom ży…
$272,483
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 8
W Pełni Umeblowane Luksusowe Apartamenty Markowe w Dubai South Dubai South Central Park szyb…
$330,222
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle w Dubaju z Basenem na Dachu Jumeirah Villa…
$355,624
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle w Dubaju z Basenem na Dachu Jumeirah Villa…
$793,227
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 2/10
Luksusowy apartament o powierzchni 146.9 m2 na 2. piętrze na wyspie Al Reem w Abu Dhabi.Ta w…
$763,256
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Apartamenty z Basenami w Dubai South Dubai South szybko staje się jednym z najbar…
$386,799
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Mieszkania Typu Studio i z 2 Sypialniami w Stylu Francuskim w Dubai South Dubai So…
$288,656
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inspirowane Lodem na Sprzedaż w Dzielnicy Beach District w Ras Al Khaimah Dzieln…
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Nieruchomości Na Sprzedaż W Dubai South Dubai South to jeden z najbardziej dynami…
$280,574
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Mieszkania Typu Studio i z 2 Sypialniami w Stylu Francuskim w Dubai South Dubai So…
$152,054
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 8
W Pełni Umeblowane Luksusowe Apartamenty Markowe w Dubai South Dubai South Central Park szyb…
$400,654
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle w Dubaju z Basenem na Dachu Jumeirah Villa…
$519,581
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 8
W Pełni Umeblowane Luksusowe Apartamenty Markowe w Dubai South Dubai South Central Park szyb…
$349,851
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania w Dubaju – Meydan Oferujące Architektoniczne Arcydzieło Szytego na Miarę Luksusu …
$854,422
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 5/8
South Lofts - nowoczesny sposób życia w DubajuSouth Lofts to projekt mieszkaniowy dewelopera…
$197,417
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Nieruchomości Na Sprzedaż W Dubai South Dubai South to jeden z najbardziej dynami…
$330,602
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 4/6
Nowoczesne Apartamenty z Basenami w Dubai South Dubai South szybko staje się jednym z najbar…
$539,209
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Nieruchomości Na Sprzedaż W Dubai South Dubai South to jeden z najbardziej dynami…
$162,421
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3/6
Nowoczesne Apartamenty z Basenami w Dubai South Dubai South szybko staje się jednym z najbar…
$258,888
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Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe

ZEA to rozwinięty kraj położony nad Zatoką Perską. Znany jest z luksusowych kurortów, dobrego środowiska i wysokiego standardu życia.

Popularne miasta ZEA dla obcokrajowców do zakupu nieruchomości

W strukturze kraju znajduje się siedem emiratów. Za najlepsze do zamieszkania uważa się:

  • Abu Dhabi. Stolica kraju i najbardziej rozwinięte miasto na świecie. Nieruchomości w ZEA wyceniane są średnio na 3163 euro za metr kwadratowy.
  • Dubaj. Główne miasto z ultranowoczesną architekturą i dużą ilością luksusowych obiektów mieszkalnych. Średnia cena za metr kwadratowy wynosi 3 622 euro.
  • Sharjah. Kulturalna stolica Emiratów Arabskich z luksusowymi kompleksami mieszkalnymi i wyjątkowymi atrakcjami. Zakup nieruchomości w ZEA będzie kosztował średnio 1959 euro za metr kwadratowy.
  • Ajman. Mały, ale bardzo kameralny emirat z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Cena za metr kwadratowy wynosi około 1319 euro.

Koszt nieruchomości mieszkalnej w ZEA

Na lokalnym rynku mieszkaniowym dostępne są różne opcje dla kupujących:

  • Mieszkania i apartamenty. Położone głównie w centralnych częściach Emiratów.
  • Domy, dome jednorodzinne, townhouse'y i rezydencje. Położone na obrzeżach miast. Wyposażony we wszystkie niezbędne środki komunikacji.
  • Wille. Luksusowy typ nieruchomości zlokalizowany głównie na wybrzeżu Zatoki Perskiej.

Poniżej tabela pokazująca ile kosztuje nieruchomość w ZEA w różnych miastach:

Miasto Średni koszt za metr kwadratowy w centrum

Średni koszt metra kwadratowego na przedmieściach
Abu Dhabi 3163 euro 2548 euro
Dubaj 3622 euro 2395 euro
Szardża 1959 euro 1212 euro
Adżman 1319 euro 3505 euro

Korzyści z zakupu nieruchomości w ZEA

Zagraniczni nabywcy wykazują zwiększone zainteresowanie sprzedażą nieruchomości w Emiratach. I jest wiele powodów, dla których tak się dzieje:

  • Zakup nieruchomości w ZEA od 204 tysięcy dolarów uprawnia do otrzymania 2-letniej wizy pobytowej;
  • W kraju panuje zdrowa 12-miesięczna temperatura – cały rok można spędzić na najlepszych plażach w Zatoce Perskiej;
  • zakupione nieruchomości są dobrze wynajmowane ze względu na duże zapotrzebowanie na nie przez turystów;
  • kraj ma dobrą jakość medycyny i edukacji;
  • Ceny nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rosną o 6-10% rocznie – pozwala to na odsprzedanie jej ze znacznym zyskiem.

Jak kupić nieruchomość w Emiratach Arabskich

Ważne jest, aby cudzoziemcy pamiętali, że zakup mieszkań w Emiratach Arabskich i domów z prawem własności jest dostępny tylko na terenach wolnych. W innych obszarach nieruchomości w ZEA są dostępne tylko do wynajęcia. Cudzoziemcy kupujący nieruchomość wymagają paszportu, ważnej wizy oraz certyfikatu NOC (w przypadku zakupu na rynku wtórnym). Nabywcy nie muszą płacić podatku.

Aby kupić nieruchomość w Emiratach, obcokrajowcy muszą:

  1. Wybrać z katalogu dostępny obiekt.
  2. Otworzyć rachunek bankowy.
  3. Podpisać umowę kupna nieruchomości.
  4. Kupić nieruchomość po rozliczeniu płatności z wynajmującym.
  5. Zarejestrować własność w wydziale gruntów.

Przewodniki dotyczące zakupu nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Procedura dziedziczenia nieruchomości i majątku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Procedura dziedziczenia nieruchomości i majątku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Jak uzyskać kredyt na nieruchomość w Dubaju
Jak uzyskać kredyt na nieruchomość w Dubaju
Analiza rynku nieruchomości w Dubaju: rekordowa sprzedaż i wzrost cen w 2024 roku
Analiza rynku nieruchomości w Dubaju: rekordowa sprzedaż i wzrost cen w 2024 roku

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nieruchomości mieszkalnych w ZEA

Czy można kupić nieruchomość w ZEA bez obywatelstwa?

Tak, wszyscy cudzoziemcy mają takie prawo.

Jak zostać rezydentem w Emiratach?

Rezydencja na 2 lata przysługuje za zakup metra kwadratowego 204 tysiące dolarów. Na zakup mieszkania od 545 tysięcy dolarów cudzoziemcy otrzymują Złotą Wizę, ważną przez 10 lat.

Czy można wynająć zakupiony dom / mieszkanie?

Tak, cudzoziemcy mogą wynajmować zakupiony przez siebie dom.
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