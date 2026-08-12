Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Emiraty Arabskie

ZEA to rozwinięty kraj położony nad Zatoką Perską. Znany jest z luksusowych kurortów, dobrego środowiska i wysokiego standardu życia.

Popularne miasta ZEA dla obcokrajowców do zakupu nieruchomości

W strukturze kraju znajduje się siedem emiratów. Za najlepsze do zamieszkania uważa się:

Abu Dhabi. Stolica kraju i najbardziej rozwinięte miasto na świecie. Nieruchomości w ZEA wyceniane są średnio na 3163 euro za metr kwadratowy.

Dubaj. Główne miasto z ultranowoczesną architekturą i dużą ilością luksusowych obiektów mieszkalnych. Średnia cena za metr kwadratowy wynosi 3 622 euro.

Sharjah. Kulturalna stolica Emiratów Arabskich z luksusowymi kompleksami mieszkalnymi i wyjątkowymi atrakcjami. Zakup nieruchomości w ZEA będzie kosztował średnio 1959 euro za metr kwadratowy.

Ajman. Mały, ale bardzo kameralny emirat z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Cena za metr kwadratowy wynosi około 1319 euro.

Koszt nieruchomości mieszkalnej w ZEA

Na lokalnym rynku mieszkaniowym dostępne są różne opcje dla kupujących:

Mieszkania i apartamenty. Położone głównie w centralnych częściach Emiratów.

Domy, dome jednorodzinne, townhouse'y i rezydencje. Położone na obrzeżach miast. Wyposażony we wszystkie niezbędne środki komunikacji.

Wille. Luksusowy typ nieruchomości zlokalizowany głównie na wybrzeżu Zatoki Perskiej.

Poniżej tabela pokazująca ile kosztuje nieruchomość w ZEA w różnych miastach:

Miasto Średni koszt za metr kwadratowy w centrum Średni koszt metra kwadratowego na przedmieściach Abu Dhabi 3163 euro 2548 euro Dubaj 3622 euro 2395 euro Szardża 1959 euro 1212 euro Adżman 1319 euro 3505 euro

Korzyści z zakupu nieruchomości w ZEA

Zagraniczni nabywcy wykazują zwiększone zainteresowanie sprzedażą nieruchomości w Emiratach. I jest wiele powodów, dla których tak się dzieje:

Zakup nieruchomości w ZEA od 204 tysięcy dolarów uprawnia do otrzymania 2-letniej wizy pobytowej;

W kraju panuje zdrowa 12-miesięczna temperatura – cały rok można spędzić na najlepszych plażach w Zatoce Perskiej;

zakupione nieruchomości są dobrze wynajmowane ze względu na duże zapotrzebowanie na nie przez turystów;

kraj ma dobrą jakość medycyny i edukacji;

Ceny nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rosną o 6-10% rocznie – pozwala to na odsprzedanie jej ze znacznym zyskiem.

Jak kupić nieruchomość w Emiratach Arabskich

Ważne jest, aby cudzoziemcy pamiętali, że zakup mieszkań w Emiratach Arabskich i domów z prawem własności jest dostępny tylko na terenach wolnych. W innych obszarach nieruchomości w ZEA są dostępne tylko do wynajęcia. Cudzoziemcy kupujący nieruchomość wymagają paszportu, ważnej wizy oraz certyfikatu NOC (w przypadku zakupu na rynku wtórnym). Nabywcy nie muszą płacić podatku.

Aby kupić nieruchomość w Emiratach, obcokrajowcy muszą: