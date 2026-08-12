Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Emiraty Arabskie

ZEA to rozwinięty kraj położony nad Zatoką Perską. Znany jest z luksusowych kurortów, dobrego środowiska i wysokiego standardu życia.
Popularne miasta ZEA dla obcokrajowców do zakupu nieruchomości
W strukturze kraju znajduje się siedem emiratów. Za najlepsze do zamieszkania uważa się:
- Abu Dhabi. Stolica kraju i najbardziej rozwinięte miasto na świecie. Nieruchomości w ZEA wyceniane są średnio na 3163 euro za metr kwadratowy.
- Dubaj. Główne miasto z ultranowoczesną architekturą i dużą ilością luksusowych obiektów mieszkalnych. Średnia cena za metr kwadratowy wynosi 3 622 euro.
- Sharjah. Kulturalna stolica Emiratów Arabskich z luksusowymi kompleksami mieszkalnymi i wyjątkowymi atrakcjami. Zakup nieruchomości w ZEA będzie kosztował średnio 1959 euro za metr kwadratowy.
- Ajman. Mały, ale bardzo kameralny emirat z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Cena za metr kwadratowy wynosi około 1319 euro.
Koszt nieruchomości mieszkalnej w ZEA
Na lokalnym rynku mieszkaniowym dostępne są różne opcje dla kupujących:
- Mieszkania i apartamenty. Położone głównie w centralnych częściach Emiratów.
- Domy, dome jednorodzinne, townhouse'y i rezydencje. Położone na obrzeżach miast. Wyposażony we wszystkie niezbędne środki komunikacji.
- Wille. Luksusowy typ nieruchomości zlokalizowany głównie na wybrzeżu Zatoki Perskiej.
Poniżej tabela pokazująca ile kosztuje nieruchomość w ZEA w różnych miastach:
|Miasto
|Średni koszt za metr kwadratowy w centrum
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Średni koszt metra kwadratowego na przedmieściach
|Abu Dhabi
|3163 euro
|2548 euro
|Dubaj
|3622 euro
|2395 euro
|Szardża
|1959 euro
|1212 euro
|Adżman
|1319 euro
|3505 euro
Korzyści z zakupu nieruchomości w ZEA
Zagraniczni nabywcy wykazują zwiększone zainteresowanie sprzedażą nieruchomości w Emiratach. I jest wiele powodów, dla których tak się dzieje:
- Zakup nieruchomości w ZEA od 204 tysięcy dolarów uprawnia do otrzymania 2-letniej wizy pobytowej;
- W kraju panuje zdrowa 12-miesięczna temperatura – cały rok można spędzić na najlepszych plażach w Zatoce Perskiej;
- zakupione nieruchomości są dobrze wynajmowane ze względu na duże zapotrzebowanie na nie przez turystów;
- kraj ma dobrą jakość medycyny i edukacji;
- Ceny nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rosną o 6-10% rocznie – pozwala to na odsprzedanie jej ze znacznym zyskiem.
Jak kupić nieruchomość w Emiratach Arabskich
Ważne jest, aby cudzoziemcy pamiętali, że zakup mieszkań w Emiratach Arabskich i domów z prawem własności jest dostępny tylko na terenach wolnych. W innych obszarach nieruchomości w ZEA są dostępne tylko do wynajęcia. Cudzoziemcy kupujący nieruchomość wymagają paszportu, ważnej wizy oraz certyfikatu NOC (w przypadku zakupu na rynku wtórnym). Nabywcy nie muszą płacić podatku.
Aby kupić nieruchomość w Emiratach, obcokrajowcy muszą:
- Wybrać z katalogu dostępny obiekt.
- Otworzyć rachunek bankowy.
- Podpisać umowę kupna nieruchomości.
- Kupić nieruchomość po rozliczeniu płatności z wynajmującym.
- Zarejestrować własność w wydziale gruntów.