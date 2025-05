Willa EMAAR Grand Polo Club & Resort

Nowy rozdział niezrównanego życia królewskiego rozwija się tutaj, miejsce, gdzie luksus spełnia pasję koni i miejsce, gdzie wszystkie marzenia jeździeckie przychodzą do rzeczywistości.

Witamy w Grand Polo Club and Resort by Emaar.

Wkrocz w świat luksusu, elegancji i harmonii z naturą - jedną z miłych społeczności z 5,600 wystrojonych willi w nowym Grand Polo.

Od momentu wejścia, ekstrawagancka architektura, wielkie dziedzińce i niezapomniane krajobrazy pozostawią was w podziwie. Zaprojektowany wokół sygnaturowego układu w kształcie podkowy, społeczność płynie z zielonymi parkami, otwartymi przestrzeniami i 1,55 km bujnych zielonych pasów - co czyni go jednym z najbardziej zielonych i najbardziej ekspansywnych środowisk mieszkalnych w regionie.

W centrum planu leży Green Core - dom dla oszałamiającego klubu, światowej klasy pola polo i stajni, oferując styl życia, w którym natura, luksus i jazda konna elegancja mieszają się bez wysiłku. Mieszkańcy mogą korzystać tylko z salonów, szkół jeździeckich i amfiteatr na niezapomniane imprezy społeczne.

Tylko 35- 40% gruntów przeznaczonych na budowę, reszta jest pięknie zachowana dla parków, terenów rekreacyjnych i luksusowych udogodnień.



To nie tylko dom, to cel podróży.



"Najnowsze dziedzictwo Emaara zaczyna się tutaj".