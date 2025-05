Mieszkanie w nowym budynku Parkwood Dubai Hills Estate

Parkwood w Dubai Hills Estate by Emaar

Dubai Hills Estate

EMAAR Dubai Hills Estate jest prestiżową społecznością, która uosabia wyrafinowane życie miejskie. Rozwój ten, opierając się na szeregu luksusowych nieruchomości, w tym pięknych willi i apartamentów, stanowi złotą okazję do inwestycji nieruchomości w Dubaju. Społeczność słynie ze swojego zaangażowania na rzecz doskonałości, oferując mieszkańcom styl życia, który harmonizuje nowoczesność z naturą. Dubai Hills Estate jest również punktem centralnym dla projektów offplan w Dubaju, zapraszając inwestorów do zaangażowania się w przełomowe zmiany, które przyczyniają się do stale rozwijającej się przestrzeni powietrznej miasta. Z zapierającym dech w piersiach widokiem na zabytki takie jak Burj Khalifa, społeczność ta jest świadectwem wizji miasta dla niezrównanej oferty nieruchomości, zapewniając strategiczne i cenne inwestycje na kwitnącym rynku nieruchomości w Dubaju.

2,700- akr Rozwój wielofunkcyjny

18- Hole Championship Golf Course

1 450 000 m2 Parki i otwarte przestrzenie

180.000 sqmDubai Hills Park

282,000 m2 Dubai Hills Mall

3 Szkoły

54 km Trasa rowerowa

Parkwood oferuje wysokie życie z oszałamiającym widokiem na Dubaju, płynnie łącząc naturę i nowoczesny design. Inspirowane przez Vida Interiors przestrzeń eksponuje nowoczesną elegancję ciepłymi, zachęcającymi dźwiękami. Zaprojektowane dla połączenia i społeczności, to jest, gdzie historie się rozwija i prawdziwe poczucie przynależności.

Odprężyć, grać i połączyć w Hillside Park - dynamiczny sanktuarium, gdzie spokój i energia współistnieją. Ucieczka do spokojnej, Zen Spaces, odprężyć się w strefie wypoczynku, energia w Wibracyjnej Hub, lub przesuwać swoje ograniczenia w strefie fitness. Zaprojektowany, aby zainspirować połączenie, Hillside Park wspiera silne poczucie wspólnoty dla wszystkich.

W Dubai Hills Estate Parkwood oferuje spokojne życie z łatwym dostępem do kluczowych obszarów Dubaju. Dzięki Al Khail Road, Downtown Dubai i głównych węzłów znajdują się w odległości kilku minut i wkrótce, Etihad Rail i Dubai Metro będzie oferować szybkie lotniska i Emirate połączeń.

Doświadcz luksusu VIDA w nowo zaprojektowanym sportowym parku Hillside, z wyśmienitymi wykończeniami i oszałamiającym widokiem na park i centrum miasta Skyline.

Znajdź równowagę w życiu relaksu i przygody. Nasze polecane udogodnienia - momenty przy basenie, rodzinna zabawa i gwiaździste BBQs - podnoszą się codziennie. To nie tylko dom, to plac zabaw dla twojej duszy.