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Penthouse na Sprzedaż w Emiraty Arabskie

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148 obiektów total found
Penthouse 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Penthouse 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 3 628 m²
Piętro 58/85
S Tower Ying124; Ultra- Luksusowe gotowe życie✨ Ultra- Luxury Full- Piętro 5BR PenthouseWejd…
$15,09M
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Deweloper
Sobha Realty
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Penthouse w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
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Penthouse
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Powierzchnia 467 m²
Al Hamra Waterfront - luksusowy nadmorski kompleks mieszkalny z widokiem na morzeCiesz się z…
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Penthouse w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 566 m²
Doświadcz zwieńczenia nadbrzeżnego luksusu z tym wyśmienitym penthouse z 4 sypialniami w Hab…
$10,12M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 8 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Penthouse 8 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 965 m²
Piętro 11/12
Luksusowe Mieszkania na Sprzedaż w Prestiżowej Dzielnicy City Walk, Dubaj City Walk stanowi …
$9,27M
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Penthouse 10 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 10 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 315 m²
Piętro 41/43
Ultra Luksusowe Apartamenty Bugatti w Nowym Kultowym Budynku w Dubai Business Bay W Dubaju, …
$42,40M
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Penthouse 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 212 m²
AVIDA Rezydencje - wszystko dla długiego i szczęśliwego życiaAVIDA Residences from IQUNA Pro…
$2,07M
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Agencja
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Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/10
Sila to nowoczesny projekt mieszkaniowy w Masdar City, Abu Dhabi z przyjazną dla środowiska …
$441,628
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Piętro 5/10
Apartamenty w Luz Ora kompleks mieszkalny, z powodzeniem położony na Wyspach Dubaju! Doskona…
$693,977
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
Piętro 15/33
Sunstone IMKAN - nadmorska elegancja i harmonia architektoniczna na wyspie Al Reem.Sunstone …
$2,04M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 3/7
Sensi jest nowoczesną rezydencją przybrzeżną na wyspie Saadiyat z dużym potencjałem inwestyc…
$792,205
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 223 m²
Luksusowe apartamenty w Sea Haven z widokiem na morze! Prywatna laguna i plaża! Inteligentny…
$2,56M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 560 m²
Piętro 26/26
Gotowe do Zamieszkania Luksusowe Apartamenty w Dubai Marina Dubai Marina to jedna z najbardz…
$8,28M
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Penthouse 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 843 m²
Piętro 8/9
Ultraluksusowe Apartamenty z Prywatnymi Basenami w 5-Gwiazdkowym Kompleksie Resortowym na Pa…
$6,45M
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 319 m²
Piętro 27/55
Linar Towers w Al Mamzar to sześć wież wodnych na skrzyżowaniu Dubaju i Sharjah.Linar Towers…
$1,36M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Piętro 9/9
Nieruchomości w Jumeirah Gardens z Udogodnieniami Miejskimi i Nadmorskimi Ten butikowy proje…
$1,16M
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Penthouse 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Powierzchnia 477 m²
Piętro 13
AL MARJAN ISLAND AlMarjan Island is a spectacular resort area located in the Emirate of Ras …
$4,94M
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Agencja
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Penthouse w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Witamy w uosobieniu luksusu w Six Senses Residences. Nieruchomość Szczegóły: * Rzadki duplex…
$14,15M
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Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 527 m²
Piętro 27/53
Dubai Real Estate Investment - Sofitel Branded Residences in Downtown z widokiem na Burj Kha…
$8,17M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 799 m²
Piętro 40/43
W pełni umeblowany i wyposażony nowoczesny styl rezydencji w Baccarat Hotel & Residences! Pa…
$19,60M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 91 m²
Piętro 8/39
Luksusowe Apartamenty z Opcją Prywatnego Basenu w Jumeirah Village Circle Jumeirah Village C…
$547,292
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Penthouse 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 188 m²
Liczba kondygnacji 28
Umeblowany Apartament w Kultowym Opus by Zaha Hadid w Dubaju Ten apartament reprezentuje szc…
$41,03M
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Penthouse w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 611 m²
Podekscytowany oferować ten apartament z trzema sypialniami w SLS Residences The Palm, nowo …
$13,10M
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Penthouse 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 505 m²
Piętro 52/60
Nieruchomości w Eleganckim Projekcie w Dubai Marina Dubai, Marina to centrum luksusowej prze…
$28,81M
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3/7
Sensi jest nowoczesną rezydencją przybrzeżną na wyspie Saadiyat z dużym potencjałem inwestyc…
$1,04M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 418 m²
Luksusowe apartamenty w nowym kompleksie LIV LUX! Apartamenty do życia i inwestycji (ROI - 7…
$20,42M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 559 m²
Piętro 8/11
REEF 997 - ekskluzywne rezydencje z innowacyjnymi tarasami i ogrodami zimowymi.REEF 997 proj…
$5,40M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Luksusowe apartamenty w Sea Haven z widokiem na morze! Prywatna laguna i plaża! Inteligentny…
$7,21M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Piętro 16/14
Eleganckie Mieszkania z Designem Opartym na Wellness i Widokiem na Al Barari w Majan, Dubaj …
$1,08M
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Penthouse 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
Piętro 11/22
Creek View 4 to butikowy kompleks mieszkalny z panoramą Dubai Creek w centralnej części Al J…
$1,75M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 440 m²
DWTN Residences by Deyaar in Downtown DubajDWTN Pozostałości DeyaarDWTN Rezydencje Deyaar je…
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Agencja
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
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