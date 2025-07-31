  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Coralis

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$531,000
;
4
ID: 33023
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Coralis jest boutique kanał nabrzeża kurortu w Meydan z luksusowych rezydencji i infrastruktury wellness premium!

Coralis to nowy luksusowy kompleks mieszkalny z Prestige One Developments, położony na malowniczej promenadzie kanału w prestiżowej dzielnicy Meydan. Projekt łączy nowoczesną architekturę, imponujące widoki na wodę i dobrze przemyślaną infrastrukturę resortu, tworząc wyjątkowe środowisko dla komfortowego i aktywnego życia.

Resort obiektów i koncepcja wellness
Coralis oferuje butikowy kurort w stylu życia z infrastrukturą premium:

- basen nieskończoności dla dorosłych tylko ze świeżym barem na tarasie,
- relaksujące jacuzzi,
- kort tenisowy do tenisa wiosłowego z malowniczym widokiem,
- w pełni wyposażoną siłownię,
- osobne studio jogi,
Para i miejsca wellness do odnowy.

Dla rodzin:
- pokój zabaw dla dzieci,
- bezpieczny basen dla dzieci,
- promenady i tarasy przybrzeżne,
Wszystko jest zaprojektowane do wygodnego codziennego życia.

Lokalizacja i dostępność transportu
Meydan jest jednym z najbardziej dynamicznych obszarów Dubaju, znany z bliskości centrów biznesowych i rekreacyjnych.

Mieszkańcy Coralis mają szybki dostęp do:
Centrum Dubaj i Business Bay
- restauracje, supermarkety i obszary handlowe,
- parki i obiekty sportowe,
- kluczowe autostrady, które pozwalają łatwo poruszać się po mieście.

Lokalizacja sprawia, że kompleks atrakcyjny zarówno dla profesjonalistów jak i rodzin poszukujących premium stylu życia przez wodę.

Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Coralis, odkryj układy i wybierz rezydencję w jednym z najpiękniejszych projektów Prestige One Developments na nabrzeżu Meydan.

