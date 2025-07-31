Kompleks mieszkalny Coralis

Coralis jest boutique kanał nabrzeża kurortu w Meydan z luksusowych rezydencji i infrastruktury wellness premium!



Coralis to nowy luksusowy kompleks mieszkalny z Prestige One Developments, położony na malowniczej promenadzie kanału w prestiżowej dzielnicy Meydan. Projekt łączy nowoczesną architekturę, imponujące widoki na wodę i dobrze przemyślaną infrastrukturę resortu, tworząc wyjątkowe środowisko dla komfortowego i aktywnego życia.



Resort obiektów i koncepcja wellness

Coralis oferuje butikowy kurort w stylu życia z infrastrukturą premium:



- basen nieskończoności dla dorosłych tylko ze świeżym barem na tarasie,

- relaksujące jacuzzi,

- kort tenisowy do tenisa wiosłowego z malowniczym widokiem,

- w pełni wyposażoną siłownię,

- osobne studio jogi,

Para i miejsca wellness do odnowy.



Dla rodzin:

- pokój zabaw dla dzieci,

- bezpieczny basen dla dzieci,

- promenady i tarasy przybrzeżne,

Wszystko jest zaprojektowane do wygodnego codziennego życia.



Lokalizacja i dostępność transportu

Meydan jest jednym z najbardziej dynamicznych obszarów Dubaju, znany z bliskości centrów biznesowych i rekreacyjnych.



Mieszkańcy Coralis mają szybki dostęp do:

Centrum Dubaj i Business Bay

- restauracje, supermarkety i obszary handlowe,

- parki i obiekty sportowe,

- kluczowe autostrady, które pozwalają łatwo poruszać się po mieście.



Lokalizacja sprawia, że kompleks atrakcyjny zarówno dla profesjonalistów jak i rodzin poszukujących premium stylu życia przez wodę.



Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Coralis, odkryj układy i wybierz rezydencję w jednym z najpiękniejszych projektów Prestige One Developments na nabrzeżu Meydan.