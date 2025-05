Mieszkanie w nowym budynku Vela Dorchester Collection

Urodzony w łacinie za "żagiel", VELA majestatycznie ciągnie nas w górę na nowe wyżyny wyrafinowania, piękna i wzornictwa

Aby zapewnić ikoniczny status, jakość i wartość, OMNIYAT leczy partnerstwa z branżowych opraw oświetleniowych, w tym wyróżnionej grupy gościnności, Dorchester Collection. Okupowane najbardziej wysublimowanymi lokalizacjami, właściwości OMNIYAT, zarządzane przez Dorchester Collection, są zaprojektowane w celu stworzenia wyższego zwrotu z inwestycji i dać każdemu właścicielowi gwarancję OMNIYAT życia w wyniesionej na miarę przestrzeni, która odzwierciedla ich osobowość, osiągnięcia i harmonię dla ich przyszłości.

Adres, który wypowiada woluminy Spektakularnie położony w Burj Khalifa District, VELA jest najnowszym dodatkiem do zbliżającego się OMNIYAT ultraluksusowego celu nabrzeża, polecany z dyskrecją i rozeznania przez dewelopera Dubaju definiującego. Odnosząc sukces z sąsiedniego hotelu i rezydencji Lana, Dorchester Collection, Dubaj, i zainspirowany wizją OMNIYAT, aby zmienić kształt zatoki Marasi, VELA uosabia wyższe sfery możliwości i wyrafinowania, które są ustawione do określenia tego ikonicznego celu.

Dualizm miasta i morza

Królestwo odradzanych perspektyw

Wznosząc się wysoko nad łagodnym przepływem Zatoki Marasi, VELA, Dorchester Collection, Dubaj, jest uroczystością współczesnego nabrzeża mieszkającego w Dubaju

ASCEND DO PODLIMU

Wznosząc się do 150 metrów, 38 rezydencji Vela obejmuje luksusowe penthouses i nieruchomości trzy- i czteropokojowe. Wieża jest koronowana przez Sky Palace, rozłożona na trzech piętrach z dwoma basenami, wielkimi tarasami, prywatną siłownią i majlis.

Nowe podejście do życia miejskiego

Każda z rezydencji VELA prezentuje niezrównane przestrzenie wewnętrzne, okna podłogowe, ogromne tarasy i baseny narożne w kształcie litery L z widokiem na wspaniałe widoki na marinę, malownicze Burj Khalifa i centrum Dubaju.

Przesuń się w spokój

Revel w basenie okrążenia nieskończoności, który wydaje się unosić bez wysiłku nad przystani, podziwiając krajobraz miasta i rozległe widoki na wodę.

Uzupełnieniem tego jest siłownia o trzech wysokościach z panoramicznymi widokami, sala kinowa, plac zabaw dla dzieci, sale konferencyjne oraz prywatny apartament i salon spa.

Dostawca stylu życia

Styl życia komfortu i łatwości czeka z rąk Dorchester Collection legendarnej usługi. Właściciele domów cieszą się luksusem i wolnością prywatnego domu z dodatkową wygodą i prestiżem wyjątkowej pięciogwiazdkowej usługi, a ekskluzywne udogodnienia dostosowane do tej światowej reputacji klasy.

Ułatwienia VELA

• Główne, VIP i Marina Lobby

• Nieskończoność - Basen na brzegi

• Triple- siłownia wysokości

• Spa Suite i Salon

• Pokój dla dzieci • Sala kinowa

• Sale konferencyjne & Lounge

• Bezpieczeństwo

• Walet

• Wyposażenie hotelu w The Lana, Dorchester Collection, Dubaj

• Klub plażowy w Palm Jumeirah Dorchester Collection, Dubaj

- Klasyka.

• Wspólny obszar konserwacji i czyszczenia

• 24 / 7 Residence concierge

• Doorman i portier usług

• Parkowanie w kasie

• Serwis dla ratowników i siłowni

• 24 / 7 Usługi bezpieczeństwa

La Carte

• Gospodarstwo domowe

• Pranie

• Konserwacja

• Usługi w zakresie cateringu w miejscu zamieszkania

• One- off imprezy gastronomiczne i funkcje

• Usługi Kwiaciarskie

• Rezerwacje, rezerwacje i spotkania

• Pięciogwiazdkowe doświadczenia w domu



Legendarny Hospitality Dorchester Collection jest znany z tego, że zapewnia uosobienie elegancji i wyrafinowania w międzynarodowych hotelach, takich jak The Dorchester, Hotel Plaza Athénée i The Beverly Hills Hotel. Od 1931 roku grupa rozszerzyła swoje portfolio o 10 prestiżowych hoteli zlokalizowanych w najbardziej tętniących życiem miastach na świecie, takich jak Paryż, Mediolan, Rzym, Los Angeles i ich najnowszy dodatek, Dubaj. OMNIYAT i Dorchester Collection ściśle współpracowały w celu wprowadzenia The Lana, Dorchester Collection, Dubaj - pierwszej marki w regionie i jego dziesiąty hotel na świecie.