Apart hotel MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

ekskluzywne apartamenty w samym sercu Dubaju, Business Bay

W samym sercu życia biznesowego Dubaju oferowane są na sprzedaż apartamenty premium z widokiem panoramicznym.

Kluczowe zalety:

• Idealna lokalizacja: najbardziej prestiżowa dzielnica biznesowa Dubai Business Bay, 10- 15 minut do Dubai Mall, Burj Khalifa i międzynarodowego lotniska.

• Wykonany obiekt: Mieszkanie jest wynajmowane, można wprowadzić się natychmiast po zakupie. Żadnego czekania na budowę.

• Usługi hotelowe i przychody: Obiekt jest częścią czterogwiazdkowego kompleksu hotelowego (Management Millennium). Dla inwestorów jest to gotowy biznes z profesjonalnym zarządzaniem i potencjalnych dochodów z wynajmu ~ 6- 8% rocznie.

• Jakość Premium: Design ze słynnego studia YOO, system "Inteligentny dom", wykończenie "pod klucz" z mebli i urządzeń.

· Infrastruktura: Własny basen nieskończoności, SPA, sala fitness, zadaszony parking.

Opis terenu:

Nowoczesny kompleks 30- piętrowy z architekturą krok po kroku. W pełni umeblowane studio, 1-3 pokojowe apartamenty i luksusowe duplexes są na sprzedaż.

Koszt

studio od 51,9 m2 - 372,971 dolarów

1 sypialnia od 74 m2 - 495,794 dolarów

2 sypialnie 117 m2 - 768,283 dolarów

Ceny obowiązują w styczniu 2026 r. i mogą ulec zmianie. Dokładny koszt danej partii jest określony na żądanie.

Współpracujemy z 15 + krajów świata, wybrać nieruchomości w Oman, Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Bułgaria, Gruzja, Turcja i inne kraje

Napisz, aby poprosić o szczegóły i umówić się, aby zobaczyć