Apart hotel MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$372,971
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 33289
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Al Jaffliya (~ 500 m)
  • Metro
    World Trade Centre (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    30

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
ekskluzywne apartamenty w samym sercu Dubaju, Business Bay

W samym sercu życia biznesowego Dubaju oferowane są na sprzedaż apartamenty premium z widokiem panoramicznym.

Kluczowe zalety:

• Idealna lokalizacja: najbardziej prestiżowa dzielnica biznesowa Dubai Business Bay, 10- 15 minut do Dubai Mall, Burj Khalifa i międzynarodowego lotniska.
• Wykonany obiekt: Mieszkanie jest wynajmowane, można wprowadzić się natychmiast po zakupie. Żadnego czekania na budowę.
• Usługi hotelowe i przychody: Obiekt jest częścią czterogwiazdkowego kompleksu hotelowego (Management Millennium). Dla inwestorów jest to gotowy biznes z profesjonalnym zarządzaniem i potencjalnych dochodów z wynajmu ~ 6- 8% rocznie.
• Jakość Premium: Design ze słynnego studia YOO, system "Inteligentny dom", wykończenie "pod klucz" z mebli i urządzeń.
· Infrastruktura: Własny basen nieskończoności, SPA, sala fitness, zadaszony parking.

Opis terenu:
Nowoczesny kompleks 30- piętrowy z architekturą krok po kroku. W pełni umeblowane studio, 1-3 pokojowe apartamenty i luksusowe duplexes są na sprzedaż.

Koszt

studio od 51,9 m2 - 372,971 dolarów

1 sypialnia od 74 m2 - 495,794 dolarów

2 sypialnie 117 m2 - 768,283 dolarów

Ceny obowiązują w styczniu 2026 r. i mogą ulec zmianie. Dokładny koszt danej partii jest określony na żądanie.

Współpracujemy z 15 + krajów świata, wybrać nieruchomości w Oman, Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Bułgaria, Gruzja, Turcja i inne kraje

Napisz, aby poprosić o szczegóły i umówić się, aby zobaczyć

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Apart hotel MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$372,971
