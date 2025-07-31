Kompleks mieszkalny New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE

  1. Realting.com
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$225,268
;
1
ID: 27418
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2473692
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 14.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

O kompleksie

Lilian Residences to nowy projekt, położony w samym sercu dynamicznie rozwijającego się obszaru Dubaju Południowego. Kompleks niskiego wzrostu łączy wyrafinowaną prostotę, wyrafinowany design i starannie przemyślaną architekturę, tworząc przestrzeń, gdzie każdy szczegół jest pełen sensu i jest przeznaczony do komfortu. Jest tu niezwykła atmosfera światła, przytulności i spokoju.

Na dachu budynku, stylowy basen nieskończoności z panoramicznym widokiem na miasto i okolicę, jak również przytulny salon, gdzie można spotkać świt z filiżanką kawy lub spędzić wieczór, podziwiając zachód słońca, czekają na Ciebie. Zielony ogród na dachu stanie się miejscem na niespieszone spacery i spotkania z przyjaciółmi. Outdoor poszukiwacze przygód będą mogli przejść do sportu w pełni wyposażonej sali fitness na zewnątrz, a rozmyślana strefa zapewnia równowagę między prywatnością i atmosferą kontaktu twarzą w twarz. Dla rodzin z dziećmi istnieje nowoczesny plac zabaw.

Ułatwienia:

  • basen
  • sala gimnastyczna
  • plac zabaw dla dzieci
  • ogrody

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności: 30 / 70

Cechy mieszkania

Budownictwo w sprzęcie kuchennym są wliczone w cenę

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Dubaj Południowy jest miejscem, gdzie kwatery mieszkalne, centra biznesowe i strefy logistyczne są połączone w jedną infrastrukturę, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, innowacji i długoterminowego wzrostu. Teraz obszar staje się jednym z najbardziej wysuniętych miejsc inwestycji i nowoczesnego życia, a Lilian Residences jest rzadką okazją do zakupu nieruchomości w sercu tego przyszłego megapolis na korzystnych warunkach.

To tylko dwie minuty od parku, 15 minut od nowego międzynarodowego lotniska Al Maktoum i zaledwie 16 minut od Expo City.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

