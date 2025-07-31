Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle

W Pełni Umeblowane Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu w Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) to dynamiczna i przyjazna rodzinom społeczność w Dubaju, oferująca idealne połączenie miejskiego stylu życia i spokojnego otoczenia. Znana z nowoczesnej architektury, bujnych terenów zielonych oraz różnorodnych opcji mieszkaniowych, JVT zaspokaja potrzeby zarówno rodzin, jak i profesjonalistów. Społeczność oferuje parki, szkoły, sklepy detaliczne oraz restauracje, zapewniając komfortowe i wygodne życie. Strategiczna lokalizacja JVT umożliwia łatwy dostęp do głównych autostrad, łącząc mieszkańców z kluczowymi miejscami, takimi jak Dubai Marina, Downtown Dubai i lotnisko. Dzięki spokojnej atmosferze i doskonałym udogodnieniom, JVT jest idealnym wyborem dla osób szukających zrównoważonego i luksusowego stylu życia w sercu Dubaju.

Apartamenty na sprzedaż w Jumeirah Village Triangle w Dubaju znajdują się w dogodnej lokalizacji na skrzyżowaniu Sheikh Mohammed Bin Zayed Road i Al Khail Road. Są one lokalizowane tylko 4 minuty od szkół i szpitali, 7 minut od Dubai Miracle Garden, 15 minut od Dubai Hills Mall, 17 minut od Jumeirah Golf Estates, 20 minut od Bluewaters Island i JBR, 23 minuty od Palm Jumeirah, 26 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall oraz 30 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju.

Projekt składa się z dwóch wież o nowoczesnym designie, które łączą elegancję z funkcjonalnością. Zewnętrzna fasada charakteryzuje się eleganckimi wykończeniami, a duże elementy szklane dodają estetyki i oferują panoramiczne widoki. Centralny basen, otoczony bujną roślinnością i komfortowymi strefami wypoczynkowymi, stanowi serce kompleksu, tworząc spokojną oazę dla mieszkańców. Dodatkowe udogodnienia obejmują w pełni wyposażoną siłownię, tor do biegania, plac zabaw dla dzieci, strefę do grillowania oraz jacuzzi/spa. Mieszkańcy mogą również cieszyć się przestronnym lobby z wysokimi sufitami i eleganckim designem, tworzącym przyjazną atmosferę dla gości oraz zapewniającym łatwy dostęp do wspólnych przestrzeni. Projekt oferuje sześć poziomów dedykowanego parkingu, zapewniając wygodę oraz przestronne korytarze z subtelnym oświetleniem i nowoczesnymi wykończeniami. Dzięki połączeniu światowej klasy udogodnień i wyjątkowego designu, inwestycja obiecuje luksusowy styl życia z łatwym dostępem do miejskiej infrastruktury.

Projekt oferuje w pełni umeblowane apartamenty typu studio, 1- oraz 2-sypialniowe, starannie zaprojektowane w celu połączenia komfortu i elegancji. Każda jednostka charakteryzuje się wysokiej jakości wykończeniem, przestronnym układem oraz dużymi oknami, które wpuszczają naturalne światło, tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę. Wnętrza zostały starannie zaprojektowane z wbudowanymi szafami i nowoczesnym wyposażeniem kuchennym, zapewniając wygodę i funkcjonalność dla mieszkańców. Przestrzenie dzienne są stworzone z myślą o relaksie i rozrywce, z nowoczesnymi meblami i eleganckimi wykończeniami, podczas gdy sypialnie zapewniają spokojny wypoczynek dzięki stonowanej kolorystyce i wysokiej jakości materiałom. Łazienki są równie luksusowe, z eleganckimi armaturami i przestronnym układem. Każdy detal został zaprojektowany z myślą o nowoczesnym stylu życia, kładąc nacisk na styl, komfort i praktyczność.

