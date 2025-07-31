  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Sky Line

Kompleks mieszkalny Sky Line

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$204,220
;
27
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33007
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    73

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Sky Line to nowoczesny projekt architektoniczny, widoki panoramiczne i premium komfort z grupy Peace Homes.

Sky Line to nowy projekt mieszkaniowy grupy Peace Homes, stworzony dla tych, którzy doceniają imponujące widoki, przemyślaną architekturę i nowoczesny komfort miejski.

Udogodnienia i infrastruktura
Sky Line oferuje mieszkańcom szeroki wachlarz udogodnień do rekreacji, sportu i życia społecznego:

- stylowy basen,
- nowoczesny pokój fitness,
- miejsc odpoczynku i pomieszczeń wypoczynkowych,
- plac zabaw dla dzieci,
- zielone tarasy spacerowe,
- parking i ochrona zegara.

Infrastruktura koncentruje się na tworzeniu pełnego komfortu i przytulnej atmosfery dla rodzin i profesjonalistów.

Lokalizacja.
Sky Line znajduje się w obiecującej części Dubaju (lokalizacja odpowiadająca projektom Grupy Domów Pokoju), zapewniając:

- szybki dostęp do głównych autostrad,
- bliskość centrów handlowych, kawiarni, szkół i parków,
- wygodna komunikacja z obszarami biznesowymi i klastrami rekreacyjnymi.

Projekt jest idealny dla tych, którzy doceniają połączenie dostępności i rozwiniętego środowiska miejskiego.

Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację Sky Line, odkryj układy i wybierz rezydencję w jednym z najbardziej stylowych projektów z grupy Peace Homes.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residential complex Terrazzo with swimming pools and sports grounds, surrounded by green areas, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$556,412
Zespół mieszkaniowy The Community Sport Arena
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Sokoon 3
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$202,740
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Samana Parkville with rich infrastructure, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$301,728
Zespół mieszkaniowy Elitz 2 — new high-rise residence by Danube with swimming pools and a mini golf course in JVC, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$445,003
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Sky Line
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$204,220
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Karl Lagerfeld with swimming pools and roof-top terraces, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Karl Lagerfeld with swimming pools and roof-top terraces, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Karl Lagerfeld with swimming pools and roof-top terraces, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Karl Lagerfeld with swimming pools and roof-top terraces, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Karl Lagerfeld with swimming pools and roof-top terraces, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas Karl Lagerfeld with swimming pools and roof-top terraces, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Karl Lagerfeld with swimming pools and roof-top terraces, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,18M
Oferujemy wille z basenem, saloniki, tarasy na dachu, panoramiczne widoki na miasto.W rezydencji znajduje się klub, ogrody, place zabaw dla dzieci, laguna.Zakończenie - 2. kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu laguny.Centrum Dubaju - 19 minu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence Barari Views with a swimming pool and a gym, Majan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Barari Views with a swimming pool and a gym, Majan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Barari Views with a swimming pool and a gym, Majan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Barari Views with a swimming pool and a gym, Majan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Barari Views with a swimming pool and a gym, Majan, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Barari Views with a swimming pool and a gym, Majan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Barari Views with a swimming pool and a gym, Majan, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$525,220
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, balkonami i prywatnymi basenami.W rezydencji znajduje się boisko do koszykówki, kino, joga, siłownia, plac zabaw dla dzieci, duży basen.Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.Cechy mieszkania Kabina i urządzenia kuchenneLokalizacja i pobliska infrastr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Balqis Residence Penthouse
Zespół mieszkaniowy Balqis Residence Penthouse
Zespół mieszkaniowy Balqis Residence Penthouse
Zespół mieszkaniowy Balqis Residence Penthouse
Zespół mieszkaniowy Balqis Residence Penthouse
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Balqis Residence Penthouse
Zespół mieszkaniowy Balqis Residence Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$16,44M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy penthouse w kompleksie Balqis Residence Penthouse! Okolice Palmy Jumeirah! Penthouse jest w pełni umeblowany! Rentowność - od 5,74%! Nadaje się do zamieszkania i inwestycji! Nieoprocentowane raty! Infrastruktura: zagospodarowana zieleń, baseny dla dorosłych i dzieci, miejsca do op…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje