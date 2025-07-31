Kompleks mieszkalny Floarea Breeze

Floarea Breeze - estetyka wyspiarska, rezydencje projektowe i prywatność w projekcie premium na Dubaju!
Floarea Breeze to znakomity kompleks mieszkalny z Mashriq Elite Developments, stworzony jako ucieleśnienie nowoczesnego stylu życia na Dubaju. Projekt harmonijnie łączy architekturę premium, przemyślany design wnętrz i atmosferę synergii przyrody i nowoczesnego komfortu.
Każda rezydencja jest tworzona ze szczególnym uwzględnieniem materiałów premium i unikalnych rozwiązań projektowych:
- oprawione ściany z luksusową drewnianą teksturą przypominającą ciepły pokład jachtu,
- akcenty porcelanowe, które przekazują świeżość fal morskich,
- przestronne układy wypełnione światłem,
- przemyślane strefy dla maksymalnego komfortu.
Wnętrza tworzą atmosferę nowoczesnego komfortu, estetyki i pokoju.
Urządzenia dla rezydentów
Floarea Breeze zapewnia mieszkańcom premium zestaw infrastruktury:
- basen i basen dla dzieci,
- sala fitness z nowoczesnym wyposażeniem,
- plac zabaw,
- taras medytacyjny i obszary rekreacyjne,
- tenis stołowy, carrom, kicker i rozrywki,
Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego i harmonijnego stylu życia.
Lokalizacja i dostępność
Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej obiecujących i przytulnych klastrów przybrzeżnych - Dubai Islands. Mieszkańcy mają szybki dostęp do kluczowych miejsc rekreacyjnych, obiektów kulturalnych i ośrodków miejskich:
15 minut do Muzeum Iluzji, Muzeum Etihada, Muzeum Al Shindagha
15 minut do La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort
- 20 minut do Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.
Lokalizacja łączy prywatność życia na wyspie i wygodę mobilności miejskiej.
Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Floarea Breeze, odkryj dostępne układy i wybierz rezydencję w jednym z najbardziej wykwintnych projektów na Wyspach Dubaju.