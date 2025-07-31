Kompleks mieszkalny Floarea Breeze

Floarea Breeze - estetyka wyspiarska, rezydencje projektowe i prywatność w projekcie premium na Dubaju!



Floarea Breeze to znakomity kompleks mieszkalny z Mashriq Elite Developments, stworzony jako ucieleśnienie nowoczesnego stylu życia na Dubaju. Projekt harmonijnie łączy architekturę premium, przemyślany design wnętrz i atmosferę synergii przyrody i nowoczesnego komfortu.



Każda rezydencja jest tworzona ze szczególnym uwzględnieniem materiałów premium i unikalnych rozwiązań projektowych:



- oprawione ściany z luksusową drewnianą teksturą przypominającą ciepły pokład jachtu,

- akcenty porcelanowe, które przekazują świeżość fal morskich,

- przestronne układy wypełnione światłem,

- przemyślane strefy dla maksymalnego komfortu.



Wnętrza tworzą atmosferę nowoczesnego komfortu, estetyki i pokoju.



Urządzenia dla rezydentów

Floarea Breeze zapewnia mieszkańcom premium zestaw infrastruktury:



- basen i basen dla dzieci,

- sala fitness z nowoczesnym wyposażeniem,

- plac zabaw,

- taras medytacyjny i obszary rekreacyjne,

- tenis stołowy, carrom, kicker i rozrywki,

Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego i harmonijnego stylu życia.



Lokalizacja i dostępność

Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej obiecujących i przytulnych klastrów przybrzeżnych - Dubai Islands. Mieszkańcy mają szybki dostęp do kluczowych miejsc rekreacyjnych, obiektów kulturalnych i ośrodków miejskich:



15 minut do Muzeum Iluzji, Muzeum Etihada, Muzeum Al Shindagha

15 minut do La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort

- 20 minut do Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.



Lokalizacja łączy prywatność życia na wyspie i wygodę mobilności miejskiej.



Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Floarea Breeze, odkryj dostępne układy i wybierz rezydencję w jednym z najbardziej wykwintnych projektów na Wyspach Dubaju.