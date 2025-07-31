  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Floarea Breeze

Dubaj, Emiraty Arabskie
$544,327
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Emiraty Arabskie
  Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Floarea Breeze - estetyka wyspiarska, rezydencje projektowe i prywatność w projekcie premium na Dubaju!

Floarea Breeze to znakomity kompleks mieszkalny z Mashriq Elite Developments, stworzony jako ucieleśnienie nowoczesnego stylu życia na Dubaju. Projekt harmonijnie łączy architekturę premium, przemyślany design wnętrz i atmosferę synergii przyrody i nowoczesnego komfortu.

Każda rezydencja jest tworzona ze szczególnym uwzględnieniem materiałów premium i unikalnych rozwiązań projektowych:

- oprawione ściany z luksusową drewnianą teksturą przypominającą ciepły pokład jachtu,
- akcenty porcelanowe, które przekazują świeżość fal morskich,
- przestronne układy wypełnione światłem,
- przemyślane strefy dla maksymalnego komfortu.

Wnętrza tworzą atmosferę nowoczesnego komfortu, estetyki i pokoju.

Urządzenia dla rezydentów
Floarea Breeze zapewnia mieszkańcom premium zestaw infrastruktury:

- basen i basen dla dzieci,
- sala fitness z nowoczesnym wyposażeniem,
- plac zabaw,
- taras medytacyjny i obszary rekreacyjne,
- tenis stołowy, carrom, kicker i rozrywki,
Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego i harmonijnego stylu życia.

Lokalizacja i dostępność
Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej obiecujących i przytulnych klastrów przybrzeżnych - Dubai Islands. Mieszkańcy mają szybki dostęp do kluczowych miejsc rekreacyjnych, obiektów kulturalnych i ośrodków miejskich:

15 minut do Muzeum Iluzji, Muzeum Etihada, Muzeum Al Shindagha
15 minut do La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort
- 20 minut do Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.

Lokalizacja łączy prywatność życia na wyspie i wygodę mobilności miejskiej.

Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Floarea Breeze, odkryj dostępne układy i wybierz rezydencję w jednym z najbardziej wykwintnych projektów na Wyspach Dubaju.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
