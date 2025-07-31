Kompleks mieszkalny Kanyon

Kanyon przez Omniyat jest nowym projektem w samym sercu Dubaju Maritime City.



Kanyon to nowy kompleks mieszkalny dewelopera Omniyat, położony w prestiżowym Forest District w Dubaju. Projekt ten jest elegancką pionową konstrukcją z 45 piętrami mieszkalnymi i 411 rezydencjami oferującymi 1, 2 i 3 apartamenty z sypialniami, idealne dla tych, którzy cenią harmonię i styl. Termin to 2 / 2029.



Infrastruktura kompleksu:

- lobby wysokości trójkąta;

- Podium tematyczne lasu;

Nieskończony basen z widokiem panoramicznym;

- Nowoczesna siłownia;

- Spa;

- Pawilony rekreacyjne;

- Business Lounge;

- plac zabaw dla dzieci;

- Ciche zielone klastry dla prywatności.



Lokalizacja i zalety obszaru

Projekt Kanyon znajduje się w Dubaju Maritime City, z łatwym dostępem do kluczowych lokalizacji w Dubaju:

- Mina Rashid - 5 minut.

Jumeirah Beach Coast - 10 minut

Złoty Souq i centrum Dubaju - 15 minut

Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju i DIFC - 20 minut



