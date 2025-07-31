Kompleks mieszkalny Kanyon

Kanyon przez Omniyat jest nowym projektem w samym sercu Dubaju Maritime City.
Kanyon to nowy kompleks mieszkalny dewelopera Omniyat, położony w prestiżowym Forest District w Dubaju. Projekt ten jest elegancką pionową konstrukcją z 45 piętrami mieszkalnymi i 411 rezydencjami oferującymi 1, 2 i 3 apartamenty z sypialniami, idealne dla tych, którzy cenią harmonię i styl. Termin to 2 / 2029.
Infrastruktura kompleksu:
- lobby wysokości trójkąta;
- Podium tematyczne lasu;
Nieskończony basen z widokiem panoramicznym;
- Nowoczesna siłownia;
- Spa;
- Pawilony rekreacyjne;
- Business Lounge;
- plac zabaw dla dzieci;
- Ciche zielone klastry dla prywatności.
Lokalizacja i zalety obszaru
Projekt Kanyon znajduje się w Dubaju Maritime City, z łatwym dostępem do kluczowych lokalizacji w Dubaju:
- Mina Rashid - 5 minut.
Jumeirah Beach Coast - 10 minut
Złoty Souq i centrum Dubaju - 15 minut
Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju i DIFC - 20 minut
