  Emiraty Arabskie
  Dubaj
  Kompleks mieszkalny Kanyon

Kompleks mieszkalny Kanyon

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$653,520
;
26
ID: 33020
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    49

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Русский Русский

Kanyon przez Omniyat jest nowym projektem w samym sercu Dubaju Maritime City.

Kanyon to nowy kompleks mieszkalny dewelopera Omniyat, położony w prestiżowym Forest District w Dubaju. Projekt ten jest elegancką pionową konstrukcją z 45 piętrami mieszkalnymi i 411 rezydencjami oferującymi 1, 2 i 3 apartamenty z sypialniami, idealne dla tych, którzy cenią harmonię i styl. Termin to 2 / 2029.

Infrastruktura kompleksu:
- lobby wysokości trójkąta;
- Podium tematyczne lasu;
Nieskończony basen z widokiem panoramicznym;
- Nowoczesna siłownia;
- Spa;
- Pawilony rekreacyjne;
- Business Lounge;
- plac zabaw dla dzieci;
- Ciche zielone klastry dla prywatności.

Lokalizacja i zalety obszaru
Projekt Kanyon znajduje się w Dubaju Maritime City, z łatwym dostępem do kluczowych lokalizacji w Dubaju:
- Mina Rashid - 5 minut.
Jumeirah Beach Coast - 10 minut
Złoty Souq i centrum Dubaju - 15 minut
Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju i DIFC - 20 minut

Skontaktuj się z nami po poradę, aktualne ceny i wybór planów!

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

