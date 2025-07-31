Kompleks mieszkalny Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Sobha Hartland II to najbliższa społeczność mistrzowska w centrum Dubaju, z widokiem na Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Creek Harbour i centrum miasta 🏙️🌿

Rozprzestrzenianie się 8 milionów metrów kwadratowych, społeczność oferuje:

🏗️ 13 High-Rise Towers - od 1 do 4 pokojowe apartamenty

🏡 122 Wille - 5 i 6 sypialni + 11 ekskluzywnych willi z 7 sypialniami w sercu społeczności

💚 1 mln m2 terenów zielonych + 10 000 drzew

🌊 3 Crystal Laguny

🎯 40 + Zmiany w klasie światowej

🏫 International School, 🕌 3 meczety, 🏢 Biuro Korporacyjne, 🛍️ Centrum handlowe ze sprzedażą detaliczną na różnych poziomach podium

📅 Czas przekazania:

* Wille: grudzień 2025 i 2026

* Riverside Crescent Towers: 2027

* Skyscape Collection: 2028

* Pozostałości Skyvue: 2029

* Skyvue Altier (The Last Last Launch) - 77 Floors Xi124; Burj Khalifa Widok: Czerwiec 2030

W pełni zintegrowana społeczność, gdzie luksus łączy się z naturą - zaledwie kilka minut od centrum Dubaju 🌆✨

Burj Khalifa, Dubaj Mall- 12 min samochodem

Ras Al Khor Wildlife Sanctuary- 5 min

Dubai Creek Harbour- 8 min

Dubai Healthcare City- 8 min

DXB International Airport- 20 min

DWC Al Maktoum International Airport- 35 min



💳 Plan płatności: 60 / 40

60% podczas budowy

40% po zakończeniu