Kompleks mieszkalny Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Sobha Hartland II to najbliższa społeczność mistrzowska w centrum Dubaju, z widokiem na Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Creek Harbour i centrum miasta 🏙️🌿
Rozprzestrzenianie się 8 milionów metrów kwadratowych, społeczność oferuje:
🏗️ 13 High-Rise Towers - od 1 do 4 pokojowe apartamenty
🏡 122 Wille - 5 i 6 sypialni + 11 ekskluzywnych willi z 7 sypialniami w sercu społeczności
💚 1 mln m2 terenów zielonych + 10 000 drzew
🌊 3 Crystal Laguny
🎯 40 + Zmiany w klasie światowej
🏫 International School, 🕌 3 meczety, 🏢 Biuro Korporacyjne, 🛍️ Centrum handlowe ze sprzedażą detaliczną na różnych poziomach podium
📅 Czas przekazania:
* Wille: grudzień 2025 i 2026
* Riverside Crescent Towers: 2027
* Skyscape Collection: 2028
* Pozostałości Skyvue: 2029
* Skyvue Altier (The Last Last Launch) - 77 Floors Xi124; Burj Khalifa Widok: Czerwiec 2030
W pełni zintegrowana społeczność, gdzie luksus łączy się z naturą - zaledwie kilka minut od centrum Dubaju 🌆✨
Burj Khalifa, Dubaj Mall- 12 min samochodem
Ras Al Khor Wildlife Sanctuary- 5 min
Dubai Creek Harbour- 8 min
Dubai Healthcare City- 8 min
DXB International Airport- 20 min
DWC Al Maktoum International Airport- 35 min
💳 Plan płatności: 60 / 40
60% podczas budowy
40% po zakończeniu