Deira, Emiraty Arabskie

Plaża Walk Residence 4 to nie tylko kompleks mieszkalny, jest to prawdziwa historia o życiu nabrzeża, osadzona w architekturze i designie, gdzie luksus i harmonia idą w parze. Położony na terytorium Dubaju, projekt ten otwiera nowe horyzonty komfortu i estetyki dla przyszłych mieszkańców. Ws…