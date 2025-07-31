  1. Realting.com
  3. Kompleks mieszkalny Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$209,067
BTC
2.4868162
ETH
130.3446678
USDT
206 701.7880359
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
24
ID: 27478
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Pearl House 4 - Wyrafinowane Urban Living in Jumeirah Village Circle.

Wysiłek elegancja spełnia inteligentny design w sercu JVC.

Przegląd projektu:

Pearl House 4 to butikowa wieża mieszkalna w Jumeirah Village Circle (JVC) przez Imtiaz Developments, znany z on- time dostawy i wysokiej jakości średniej klasy luksusu. Ten 15-piętrowy budynek znajduje się w zielonej, rodzinnej społeczności, w której znajduje się pływająca architektura, rzeźbione balkony i wykończenia premium.

Typy jednostek, wielkość i cena

Unit TypeSize (ok.) Cena początkowa (EUR)

Studio ~ 36,60 m ² od 180.000 €

1 Sypialnia ~ 73 m ² od 305.000 €

2 Sypialnia ~ 111 m ² od 380.000 €

Plan płatności i przekazanie:

  • 20% przy rezerwacji

  • 40% podczas budowy

  • 40% przy przekazaniu

  • Oczekiwane przekazanie: Q4 2027

Korzyści i styl życia Cechy:

Pearl House 4 zapewnia resort stylu życia z:

  • Rooftop nieskończoność basen i pokłady słońca.

  • Wewnętrzne i zewnętrzne strefy siłowni i wellness.

  • Pokład jogi, klub, grill.

  • Smart- home możliwości i stacje ładowania EV.

  • Plac zabaw dla dzieci, salon socjalny i usługi concierge.

Pierwsza lokalizacja i połączenie:

  • Położony centralnie w JVC, tętniącej życiem i przyjaznej rodzinie dzielnicy.

  • Kroki z Circle Mall, supermarkety, parki i szkoły.

  • Szybki dostęp do głównych dróg: Al Khail Road & Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

  • Spokojna społeczność, jeszcze tylko 15- 20 minut do centrum miasta, Marina, lub lotniska.

Najważniejsze punkty inwestycji:

  • Atrakcyjne ceny wejścia z elastycznością płatności.

  • Udowodniony deweloper ze spójną terminową dostawą i jakością.

  • Wysoka wydajność wynajmu (~ 6,5-8%) w JVC, ze studiem generującym AED 50K- 85K.

  • Własność Freehold, atrakcyjny dla profesjonalistów, rodzin i inwestorów wynajmu.

Dlaczego Pearl House 4 stands Na zewnątrz:

Pearl House 4 łączy w sobie współczesny design, ekologiczną atmosferę społeczności i warunki sprzyjające inwestycjom - oferując inteligentną inwestycję i spokojne miejskie domy.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

