Kompleks mieszkalny Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Pearl House 4 - Wyrafinowane Urban Living in Jumeirah Village Circle.
Wysiłek elegancja spełnia inteligentny design w sercu JVC.
Przegląd projektu:
Pearl House 4 to butikowa wieża mieszkalna w Jumeirah Village Circle (JVC) przez Imtiaz Developments, znany z on- time dostawy i wysokiej jakości średniej klasy luksusu. Ten 15-piętrowy budynek znajduje się w zielonej, rodzinnej społeczności, w której znajduje się pływająca architektura, rzeźbione balkony i wykończenia premium.
Typy jednostek, wielkość i cena
Unit TypeSize (ok.) Cena początkowa (EUR)
Studio ~ 36,60 m ² od 180.000 €
1 Sypialnia ~ 73 m ² od 305.000 €
2 Sypialnia ~ 111 m ² od 380.000 €
Plan płatności i przekazanie:
20% przy rezerwacji
40% podczas budowy
40% przy przekazaniu
Oczekiwane przekazanie: Q4 2027
Korzyści i styl życia Cechy:
Pearl House 4 zapewnia resort stylu życia z:
Rooftop nieskończoność basen i pokłady słońca.
Wewnętrzne i zewnętrzne strefy siłowni i wellness.
Pokład jogi, klub, grill.
Smart- home możliwości i stacje ładowania EV.
Plac zabaw dla dzieci, salon socjalny i usługi concierge.
Pierwsza lokalizacja i połączenie:
Położony centralnie w JVC, tętniącej życiem i przyjaznej rodzinie dzielnicy.
Kroki z Circle Mall, supermarkety, parki i szkoły.
Szybki dostęp do głównych dróg: Al Khail Road & Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.
Spokojna społeczność, jeszcze tylko 15- 20 minut do centrum miasta, Marina, lub lotniska.
Najważniejsze punkty inwestycji:
Atrakcyjne ceny wejścia z elastycznością płatności.
Udowodniony deweloper ze spójną terminową dostawą i jakością.
Wysoka wydajność wynajmu (~ 6,5-8%) w JVC, ze studiem generującym AED 50K- 85K.
Własność Freehold, atrakcyjny dla profesjonalistów, rodzin i inwestorów wynajmu.
Dlaczego Pearl House 4 stands Na zewnątrz:
Pearl House 4 łączy w sobie współczesny design, ekologiczną atmosferę społeczności i warunki sprzyjające inwestycjom - oferując inteligentną inwestycję i spokojne miejskie domy.