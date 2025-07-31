Kompleks mieszkalny W Residences Dubai Harbour luxury residences project

Nowy projekt W Residences Dubai Harbour, który wkrótce zostanie uruchomiony we współpracy z Marriott International.

W Residences at Dubai Harbour są dynamiczne, zróżnicowane i kulturalnie bogate. Od dużych miast do odosobnionych miejsc, nasze rezydencje są przeznaczone dla nowej generacji nowoczesnych podróżników, którzy prowadzą luksusowy styl życia i szukają miejsca, gdzie mogą być sobą i łączyć się z ludźmi podobnymi.

Z przemyślanym designem, inspirowanym stylem życia i szeroką gamą udogodnień na miejscu, mieszkańcy mogą cieszyć się podpisem "Whatever, Everytime" i kreatywnych programów opracowanych przez hotel lub lokalną społeczność.

Istnieje ponad 20 W Residences projektów na całym świecie.

Ciesz się ekstrawagancki styl życia na przystani, otoczony starannie zaprojektowane udogodnienia i kultowe punkty orientacyjne w sercu najbardziej ekscytującej nowej dzielnicy nadmorskiej Dubaju.

Tłumaczenie z DeepL.com (wersja darmowa)