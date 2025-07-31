  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny W Residences Dubai Harbour luxury residences project

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
Data aktualizacji: 16.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    42

O kompleksie

Nowy projekt W Residences Dubai Harbour, który wkrótce zostanie uruchomiony we współpracy z Marriott International.

W Residences at Dubai Harbour są dynamiczne, zróżnicowane i kulturalnie bogate. Od dużych miast do odosobnionych miejsc, nasze rezydencje są przeznaczone dla nowej generacji nowoczesnych podróżników, którzy prowadzą luksusowy styl życia i szukają miejsca, gdzie mogą być sobą i łączyć się z ludźmi podobnymi.

Z przemyślanym designem, inspirowanym stylem życia i szeroką gamą udogodnień na miejscu, mieszkańcy mogą cieszyć się podpisem "Whatever, Everytime" i kreatywnych programów opracowanych przez hotel lub lokalną społeczność.

Istnieje ponad 20 W Residences projektów na całym świecie.

Ciesz się ekstrawagancki styl życia na przystani, otoczony starannie zaprojektowane udogodnienia i kultowe punkty orientacyjne w sercu najbardziej ekscytującej nowej dzielnicy nadmorskiej Dubaju.

Tłumaczenie z DeepL.com (wersja darmowa)

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy The Rings
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$16,99M
Zespół mieszkaniowy New residence CENTURY with a swimming pool in the prestigious area of Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$383,261
Zespół mieszkaniowy New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$965,012
Zespół mieszkaniowy Lavender
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$481,266
Apartamentowiec Como Residences by Nakheel
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$14,26M
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Grove
Zespół mieszkaniowy Grove
Zespół mieszkaniowy Grove
Zespół mieszkaniowy Grove
Zespół mieszkaniowy Grove
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grove
Zespół mieszkaniowy Grove
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$217,230
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z umeblowaną kuchnią w nowej inwestycji Grove w rejonie Town Square! Na życie i inwestycję! Zysk od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowany plan ratalny! Termin płatności - 3 kwartały. 2026 Udogodnienia: Basen, siłownia, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożn…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New Eden House Zabeel Residence with swimming pools and a spa close to the international airport and Downtown Dubai, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Zabeel Residence with swimming pools and a spa close to the international airport and Downtown Dubai, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Zabeel Residence with swimming pools and a spa close to the international airport and Downtown Dubai, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Zabeel Residence with swimming pools and a spa close to the international airport and Downtown Dubai, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Zabeel Residence with swimming pools and a spa close to the international airport and Downtown Dubai, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Zabeel Residence with swimming pools and a spa close to the international airport and Downtown Dubai, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Zabeel Residence with swimming pools and a spa close to the international airport and Downtown Dubai, DIFC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,34M
Eden House Zabeel jest nowym symbolem luksusu i elegancji w sercu Dubaju. Nowoczesna wieża z wyrafinowanym betonem i fasadą tytanową jest otoczona zielonymi ogrodami i przestronnymi tarasami, tworząc niezrównaną atmosferę komfortu i harmonii. Projekt idealnie wpisuje się w krajobraz miejski …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Marina Star — new residence by Condor with a swimming pool and a restaurant in the prestigious area of Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Marina Star — new residence by Condor with a swimming pool and a restaurant in the prestigious area of Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Marina Star — new residence by Condor with a swimming pool and a restaurant in the prestigious area of Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Marina Star — new residence by Condor with a swimming pool and a restaurant in the prestigious area of Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Marina Star — new residence by Condor with a swimming pool and a restaurant in the prestigious area of Dubai Marina
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marina Star — new residence by Condor with a swimming pool and a restaurant in the prestigious area of Dubai Marina
Zespół mieszkaniowy Marina Star — new residence by Condor with a swimming pool and a restaurant in the prestigious area of Dubai Marina
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,98M
W rezydencji znajduje się basen na dachu, restauracja, studio jogi, siłownia.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina i urządzenia kuchenneSystem "Smart Home"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Jumeirah Beach - 5 minutDubai Marina Mall - 5 minutBurj Khalifa - 1…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
