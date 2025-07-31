  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  Kompleks mieszkalny Fully furnished apartments. Move in and live.

Kompleks mieszkalny Fully furnished apartments. Move in and live.

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$603,000
BTC
7.1725650
ETH
375.9447951
USDT
596 176.7570160
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
16 1
ID: 28034
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Przeniesienie
Zaprojektowany, aby uosabiać istotę resort życia, Beach Walk Residence 3 oferuje swoim mieszkańcom spokojne i spokojne środowisko. Wnętrza są urządzone w neutralnych kolorach z luksusowych złotych akcentów, tworząc harmonijną atmosferę wypełnioną luksusem. Panoramiczne okna podłogowe oferują wspaniałe widoki na musujące wody i tętniący życiem krajobraz miejski, co pozwala na wypełnienie pomieszczeń mieszkalnych naturalnym światłem.

Doświadcz fuzji wyspy i wygody miejskiej w Beach Walk Residence 3. Obudź się do kojący morskiej bryzy i podziwiać panoramiczne widoki rozciągające się na horyzont, tworząc atmosferę wiecznego relaksu. Obiekt oferuje ogród Zen - cichy rekolekcje dla spokojnej refleksji i komunii z naturą - jak również kaskadowy basen nieskończoności, gdzie mieszkańcy mogą gromadzić się z bliskimi i cieszyć się niekończącym się niebem.

Wyspy Dubaju, przeciwko którym znajduje się Beach Walk Residence 3, są unikalną społecznością nabrzeża zaprojektowaną w celu przedefiniowania luksusowego życia. Pięć połączonych ze sobą wysp z luksusowymi kurortami, nieskazitelnymi plażami i ośrodkami kulturalnymi odzwierciedla współczesny, przybrzeżny styl życia zgodny z ambitnym planem rozwoju Dubaju na 2040 r. Z udogodnieniami takimi jak mariny, pola golfowe, kurorty i hotele, społeczność ta demonstruje ambicję Dubaju, aby stać się globalnym centrum dla najlepszych projektów mieszkaniowych.

W tym ekskluzywnym narożniku komfort spełnia elegancję i moc spełnia styl, oferując mieszkańcom niezrównany luksus i wygodę. Beach Walk Residence 3 jest uosobieniem rozkoszy na wyspie, gdzie każdy dzień jest spokojnym schronieniem w sercu tętniącego Dubaju krajobrazu.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 74.7
Cena za m², USD 8,729
Cena mieszkania, USD 652,000

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Fully furnished apartments. Move in and live.

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Fully furnished apartments. Move in and live.
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$603,000
