Kompleks mieszkalny Fully furnished apartments. Move in and live.

Zaprojektowany, aby uosabiać istotę resort życia, Beach Walk Residence 3 oferuje swoim mieszkańcom spokojne i spokojne środowisko. Wnętrza są urządzone w neutralnych kolorach z luksusowych złotych akcentów, tworząc harmonijną atmosferę wypełnioną luksusem. Panoramiczne okna podłogowe oferują wspaniałe widoki na musujące wody i tętniący życiem krajobraz miejski, co pozwala na wypełnienie pomieszczeń mieszkalnych naturalnym światłem.

Doświadcz fuzji wyspy i wygody miejskiej w Beach Walk Residence 3. Obudź się do kojący morskiej bryzy i podziwiać panoramiczne widoki rozciągające się na horyzont, tworząc atmosferę wiecznego relaksu. Obiekt oferuje ogród Zen - cichy rekolekcje dla spokojnej refleksji i komunii z naturą - jak również kaskadowy basen nieskończoności, gdzie mieszkańcy mogą gromadzić się z bliskimi i cieszyć się niekończącym się niebem.

Wyspy Dubaju, przeciwko którym znajduje się Beach Walk Residence 3, są unikalną społecznością nabrzeża zaprojektowaną w celu przedefiniowania luksusowego życia. Pięć połączonych ze sobą wysp z luksusowymi kurortami, nieskazitelnymi plażami i ośrodkami kulturalnymi odzwierciedla współczesny, przybrzeżny styl życia zgodny z ambitnym planem rozwoju Dubaju na 2040 r. Z udogodnieniami takimi jak mariny, pola golfowe, kurorty i hotele, społeczność ta demonstruje ambicję Dubaju, aby stać się globalnym centrum dla najlepszych projektów mieszkaniowych.

W tym ekskluzywnym narożniku komfort spełnia elegancję i moc spełnia styl, oferując mieszkańcom niezrównany luksus i wygodę. Beach Walk Residence 3 jest uosobieniem rozkoszy na wyspie, gdzie każdy dzień jest spokojnym schronieniem w sercu tętniącego Dubaju krajobrazu.