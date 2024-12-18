Kupno mieszkania w Dubaju i sprzedaż w ciągu 2-3 lat ze 100% zyskiem – czy nie jest to marzenie każdego inwestora? Wraz z rozwojem rynku kredytów hipotecznych stało się to możliwe nawet dla zagranicznego nabywcy. Zebraliśmy w tym artykule wszystkie informacje na temat kredytu hipotecznego na nieruchomość w Dubaju i podpowiadamy, w jaki sposób cudzoziemiec może go uzyskać.

Rynek nieruchomości w Dubaju można obecnie nazwać naprawdę „gorącym” i nie jest to spowodowane gorącym sezonem letnim, ale liczbą transakcji, która w ciągu ostatniego roku wzrosła niemal trzykrotnie. Apartamenty i apartamenty, wille i kamienice — wszystko to zamieniło się w „betonowe złoto”, którego koszt stale rośnie.

Co jednak w sytuacji, gdy zagraniczny nabywca posiada jedynie połowę kwoty potrzebnej na zakup mieszkania? Oczywiście skorzystaj z kredytu hipotecznego. Zastanówmy się więc: co cudzoziemiec musi wiedzieć, aby zdobyć mieszkanie w Dubaju na kredyt.

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego w Dubaju

Uzyskanie kredytu hipotecznego różni się w przypadku rezydentów i nierezydentów. Lokalnym mieszkańcom łatwiej to uzyskać pożyczka w Dubaju, a obowiązki dla nich nie są tak rygorystyczne. Banki wymagają na przykład od lokalnych mieszkańców mniejszego wkładu własnego i chętniej udzielają kredytów osobom starszym.

Ogólne warunki uzyskania kredytu hipotecznego w Dubaju:

Stan prawny. Jeśli kupujący ma status rezydenta ZEA, może kwalifikować się do wyższej kwoty kredytu hipotecznego — około 80% wartości nieruchomości. Jeżeli kredytobiorca nie jest rezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wówczas kwota kredytu hipotecznego nie może przekroczyć 50%.

Jeśli kupujący ma status rezydenta ZEA, może kwalifikować się do wyższej kwoty kredytu hipotecznego — około 80% wartości nieruchomości. Jeżeli kredytobiorca nie jest rezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wówczas kwota kredytu hipotecznego nie może przekroczyć 50%. Wiek. Kolejnym ważnym kryterium jest wiek pożyczkobiorcy – może to być osoba w wieku od 25 do 65 (60 w przypadku nierezydentów) lat. Jednocześnie maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat, jednak im bliżej wieku emerytalnego jest kredytobiorca, tym krótszy będzie okres kredytu hipotecznego. Ważnym niuansem jest to, że ostatniej spłaty kredytu hipotecznego należy dokonać przed osiągnięciem przez wnioskodawcę wieku emerytalnego.

Kolejnym ważnym kryterium jest wiek pożyczkobiorcy – może to być osoba w wieku od 25 do 65 (60 w przypadku nierezydentów) lat. Jednocześnie maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat, jednak im bliżej wieku emerytalnego jest kredytobiorca, tym krótszy będzie okres kredytu hipotecznego. Ważnym niuansem jest to, że ostatniej spłaty kredytu hipotecznego należy dokonać przed osiągnięciem przez wnioskodawcę wieku emerytalnego. Poziom dochodów. Kolejnym równie ważnym warunkiem jest to, aby wysokość miesięcznych rat kredytu hipotecznego nie przekraczała 50% dochodów kredytobiorcy. Jednocześnie pod uwagę brane są nie tylko spłaty tego kredytu hipotecznego, ale także wszystkie istniejące pożyczki (jeśli istnieją). Ważny niuans: po wszystkich spłatach pożyczkobiorcy muszą pozostać środki w wysokości 900 dolarów na każdego członka rodziny.

Kolejnym równie ważnym warunkiem jest to, aby wysokość miesięcznych rat kredytu hipotecznego nie przekraczała 50% dochodów kredytobiorcy. Jednocześnie pod uwagę brane są nie tylko spłaty tego kredytu hipotecznego, ale także wszystkie istniejące pożyczki (jeśli istnieją). Ważny niuans: po wszystkich spłatach pożyczkobiorcy muszą pozostać środki w wysokości 900 dolarów na każdego członka rodziny. Zatrudnienie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Warunek ten jest opcjonalny, ale będzie doskonałym bonusem, jeśli chcesz uzyskać kredyt hipoteczny. Pasuje do tego również posiadanie własnej firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Warunek ten jest opcjonalny, ale będzie doskonałym bonusem, jeśli chcesz uzyskać kredyt hipoteczny. Pasuje do tego również posiadanie własnej firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dostępność nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Warunek ten również jest opcjonalny, ale będzie doskonałym „bonusem” przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny w Dubaju dla Rosjan wydawane jest na takich samych zasadach, jak dla każdego innego mieszkańca. W wyjątkowych przypadkach banki mogą dokładniej sprawdzić pochodzenie środków wnioskodawcy.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać kredyt hipoteczny w Dubaju?

Wymagania dotyczące dokumentów różnią się w zależności od tego, czy posiadasz status rezydenta. Mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich przedstawiają dowód tożsamości wydany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz dowód dochodów z miejsca pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast właściciele firm będą musieli przedstawić zeznanie podatkowe. Nierezydenci potrzebują dokumentów potwierdzających dochody i stabilność finansową w kraju zamieszkania.

Dokumenty dla kredyty hipoteczne w Dubaju dla mieszkańców:

Kopia paszportu i wizy. Potwierdź tożsamość i status rezydenta.

Potwierdź tożsamość i status rezydenta. Identyfikator Emirates. Dowód osobisty, który jest dokumentem obowiązkowym dla wszystkich mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dowód osobisty, który jest dokumentem obowiązkowym dla wszystkich mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zaświadczenie o dochodach. Odpowiedni dokument od pracodawcy lub zeznanie podatkowe (dla właścicieli firm) potwierdzające bieżące dochody.

Odpowiedni dokument od pracodawcy lub zeznanie podatkowe (dla właścicieli firm) potwierdzające bieżące dochody. Potwierdzenie miejsca zamieszkania. Umowa najmu lub rachunki za media (na przykład od DEWA).

Umowa najmu lub rachunki za media (na przykład od DEWA). Wyciągi bankowe. Do analizy transakcji finansowych i stabilności dochodów brane są pod uwagę wyciągi za ostatnie 3–6 miesięcy.

Do analizy transakcji finansowych i stabilności dochodów brane są pod uwagę wyciągi za ostatnie 3–6 miesięcy. Raporty kredytowe. Dane o bieżących kredytach (jeśli występują) w celu oszacowania całkowitego obciążenia kredytami.

Dokumenty dlakredyty hipoteczne w Dubaju dla nierezydentów:

Kopia paszportu zagranicznego. Aby potwierdzić swoją tożsamość.

Aby potwierdzić swoją tożsamość. Wyciągi bankowe. Oświadczenia obowiązują również przez okres 3–6 miesięcy.

Oświadczenia obowiązują również przez okres 3–6 miesięcy. Dowód dochodu. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub zeznanie podatkowe wykazujące miesięczne dochody.

Zaświadczenie o zatrudnieniu lub zeznanie podatkowe wykazujące miesięczne dochody. Dokumenty potwierdzające źródło dochodów. Niezbędna jest ocena legalności pochodzenia dochodu, zwłaszcza jeśli pochodzi on z zagranicy.

Niezbędna jest ocena legalności pochodzenia dochodu, zwłaszcza jeśli pochodzi on z zagranicy. Umowa kupna-sprzedaży. Będzie Ci on potrzebny po wybraniu obiektu do dalszej rejestracji transakcji.

Dodatkowe dokumenty:

Świadectwo własności (jeśli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są nieruchomości). Może to być wymagane do weryfikacji zasobów.

Może to być wymagane do weryfikacji zasobów. Umowa zakupu nieruchomości. Wymagane po wybraniu właściwości.

Wymagane po wybraniu właściwości. Dokumenty do istniejących kredytów. Potwierdzenie obecności lub braku zobowiązań wobec banków.

Potwierdzenie obecności lub braku zobowiązań wobec banków. Ubezpieczenie. Dla niektórych banków ubezpieczenie jest wymogiem obowiązkowym, zwłaszcza przy długich okresach kredytowania. Ubezpieczenie dotyczy zarówno życia kredytobiorcy, jak i pożyczanego mienia.

Są przypadki, kiedy staje się kredyt hipoteczny w Dubaju dla obcokrajowców dostępne wyłącznie po przedłożeniu raportów kredytowych z kraju zamieszkania. W ten sposób banki dokonują ogólnej oceny dyscypliny finansowej kredytobiorcy. Jeżeli ryzyko z tym związane jest duże, banki mogą wymagać poręczyciela lub dowodu posiadania dodatkowych źródeł dochodów, np. wynajmu innych nieruchomości lub inwestycji.

Banki udzielające kredytów na nieruchomości w Dubaju i stóp procentowych

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich działają zarówno banki lokalne, jak i europejskie – każdy z nich ma własną ofertę kredytów hipotecznych dla obcokrajowców. Należy mieć na uwadze, że każdy bank przeprowadzi wstępną kontrolę, aby upewnić się, że wszystkie wymagania stawiane kredytobiorcy są spełnione. Należy tu wziąć pod uwagę, że banki w Dubaju szczególnie dokładnie sprawdzą Twoją wypłacalność i reputację biznesową: sprawdzone zostaną aktywa, dochody i inne zobowiązania kredytowe — na tym etapie nierzetelni pożyczkobiorcy zostaną wyeliminowani.

Rozmiar zakładu:

Oprocentowanie kredytów na nieruchomości w Dubaju zaczyna się od 2,5% (ale dla nierezydentów banki często oferują już od 3,5%).

Okres kredytowania wynosi do 25 lat lub do 60. roku życia (65 dla rezydentów).

Wysokość kredytu wynosi do 80% wartości nieruchomości.

Jak prawie na całym świecie, oprocentowanie kredytów hipotecznych w Dubaju jest stałe i zmienne.

Stałe stawki ustalane są na podstawie stopy refinansowania (określanej przez Bank Centralny) i obejmują spłatę samego zadłużenia oraz odsetki od kredytu. Takiej pożyczki nie można zmienić przez cały okres spłaty. Jeśli pożyczkobiorca chce spłacić kredyt hipoteczny wcześniej, banki zazwyczaj pobierają karę w wysokości około 3000 dolarów lub zatrzymują procent wartości nieruchomości jako karę.

Stopa zmienna oznacza, że ​​odsetki od kredytu naliczane są od pozostałej kwoty zadłużenia – raty odsetek będą zmniejszane co miesiąc. Jednak stopa zmienna może zmienić się natychmiast w momencie płatności — wszystko zależy od stanu na rynku nieruchomości, inflacji i innych czynników ekonomicznych. Z reguły banki stosują stopę zmienną w przypadku kredytów krótkoterminowych – do 5 lat.

Kredyt hipoteczny w Dubaju, oprocentowanie kredytów bankowych na 2024 rok:

Bank Minimalny dochód AED/USD Stawka dla mieszkańców Stawka dla nierezydentów Maksymalny okres kredytu hipotecznego Zaliczka, rezydent/nierezydent Maksymalny kredyt w zależności od wartości nieruchomości HSBC 15 000 / 4084) Od 2,49% Od 3,5% Do 25 lat 20% / 25% Do 80% Maszrek 15 000 / 4084 Od 2,49% Od 3,75% Do 25 lat 20–25% / 30% Do 75% dla rezydentów, do 60% dla nierezydentów Emirates NBD 12 000 / 3267 Od 3,29% Od 4,0% Do 25 lat 20% / 25% Do 80% dla mieszkańców FAB (pierwszy bank w Abu Zabi) 15 000 / 4084 Od 3,5% Od 4,5% Do 25 lat 20% / 30% Do 75% ADCB (Bank Komercyjny Abu Zabi) 10 000 / 2723 Od 3,25% Od 4,0% Do 25 lat 20% / 25–30% Do 75–80% RAKBANK 15 000 / 4084 Od 3,75% Od 4,75% Do 25 lat 25% / 35% Do 70%

Można się tego dowiedzieć wcześnie jczy można dostać kredyt hipoteczny w Dubaju dla konkretnego obiektu i czy wystarczy dla konkretnej właściwości. Banki i brokerzy kredytów hipotecznych oferują kalkulatory online umożliwiające obliczenie kwoty kredytu i miesięcznych płatności. A na swoich stronach internetowych często wskazują rodzaje nieruchomości, na które można udzielić kredytu. Na przykład niektóre banki pracują tylko z gotowymi nieruchomościami i nie udzielają kredytów na mieszkania w budowie od dewelopera.

Firmy hipoteczne

Oprócz tradycyjnych banków w Dubaju działają wyspecjalizowane firmy hipoteczne, które oferują rozwiązania finansowe nabywcom nieruchomości. Specjalizują się w udzielaniu kredytów hipotecznych i często oferują szereg elastycznych produktów dostosowanych do różnych typów kredytobiorców, w tym rezydentów, nierezydentów i inwestorów.

W przeciwieństwie do banków, firmy hipoteczne skupiają się wyłącznie na nieruchomościach mieszkalnych, oferując niższe stopy procentowe lub ekskluzywne opcje. Do znanych firm hipotecznych w Dubaju należą Tamweel i Amlak Finance, które zapewniają islamskie rozwiązania hipoteczne (finansowanie zgodne z szariatem). Wyznawcom wiary islamskiej takie firmy mogą oferować nieoprocentowane kredyty hipoteczne.

Proces uzyskania kredytu hipotecznego w Dubaju

Zanim kup mieszkanie z kredytem hipotecznym w Dubaju należy złożyć wniosek kredytowy w wybranym banku do wstępnej akceptacji. Bank ocenia zdolność kredytową wnioskodawcy i potwierdza kwotę, na jaką jest w stanie wziąć kredyt hipoteczny w Dubaju. Możesz skontaktować się z agencją — pomoże Ci zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i wysłać je do banku. Oszczędzi to czas, ale będzie wymagało dodatkowych kosztów prowizji.

Etapy procesu rejestracji:

Wybór nieruchomości. Po otrzymaniu wstępnej akceptacji możesz wybrać taki, który odpowiada Twojemu budżetowi.nieruchomości w Dubaju z hipoteką. Agencja zazwyczaj pomaga w poszukiwaniach, kierując się budżetem i preferencjami klienta. Starają się zapewnić czystość prawną transakcji i sami uzgadniają wszelkie warunki ze sprzedawcą.

Po otrzymaniu wstępnej akceptacji możesz wybrać taki, który odpowiada Twojemu budżetowi.nieruchomości w Dubaju z hipoteką. Agencja zazwyczaj pomaga w poszukiwaniach, kierując się budżetem i preferencjami klienta. Starają się zapewnić czystość prawną transakcji i sami uzgadniają wszelkie warunki ze sprzedawcą. Wycena nieruchomości. Banki wymagają wyceny wybranej nieruchomości, gdyż udzielając kredytu hipotecznego opierają się na jej szacunkowej wartości (zwykle niższej od wartości rynkowej). W tym celu wnioskodawca musi niezależnie skontaktować się z akredytowanymi rzeczoznawcami lub agencją. Z reguły agencja posiada gotową bazę sprawdzonych specjalistów, w tym także tych, z którymi na bieżąco współpracują same banki.

Banki wymagają wyceny wybranej nieruchomości, gdyż udzielając kredytu hipotecznego opierają się na jej szacunkowej wartości (zwykle niższej od wartości rynkowej). W tym celu wnioskodawca musi niezależnie skontaktować się z akredytowanymi rzeczoznawcami lub agencją. Z reguły agencja posiada gotową bazę sprawdzonych specjalistów, w tym także tych, z którymi na bieżąco współpracują same banki. Ostateczna akceptacja kredyty hipoteczne w Dubaju. WarunkiZatwierdzenie ostateczne obejmuje złożenie przez wnioskodawcę do banku kompletnego pakietu dokumentów, w tym umowy kupna-sprzedaży oraz wyników pracy rzeczoznawcy. Jeżeli rejestracja odbywa się za pośrednictwem agencji, obecność wnioskodawcy na tym etapie nie jest konieczna.

WarunkiZatwierdzenie ostateczne obejmuje złożenie przez wnioskodawcę do banku kompletnego pakietu dokumentów, w tym umowy kupna-sprzedaży oraz wyników pracy rzeczoznawcy. Jeżeli rejestracja odbywa się za pośrednictwem agencji, obecność wnioskodawcy na tym etapie nie jest konieczna. Zawarcie umowy i podpisanie umowy. Po ostatecznej akceptacji należy podpisać z bankiem umowę kredytu hipotecznego. Musisz także zarejestrować transakcję w Dubai Land Department (DLD). Pracując za pośrednictwem agencji, zorganizują podpisanie wszystkich dokumentów, w tym umowy kredytu hipotecznego i dokumentów rejestracyjnych DLD, a także pomogą w opłaceniu podatków i opłat.

Po zakończeniu transakcji w Wydziale Gruntów miasta, kupujący otrzyma zaświadczenie, którego oryginał będzie przechowywany w banku do czasu całkowitej spłaty kredytu. Pożyczkobiorca będzie miał w rękach uwierzytelniony odpis.

Koszty uzyskania kredytu hipotecznego

Koszty kredytu hipotecznego w Dubaju różnią się znacznie w zależności od warunków banku, rodzaju nieruchomości i innych czynników, ale główne kategorie pozostają takie same (takie jak zaliczka). Mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zobowiązani są do wpłacenia minimum 20% wartości nieruchomości (jeśli wartość wynosi poniżej 5 milionów dirhamów / 1 361 396 dolarów) lub 30% (jeśli wartość przekracza 5 milionów dirhamów / 1 361 396 dolarów). W przypadku nierezydentów liczba ta jest wyższa i wynosi 25–40%, co czyni tę płatność największą jednorazową płatnością, z jaką spotka się kredytobiorca. Ponadto musisz zapłacić:

Podatek od przeniesienia własności. Na zakup nieruchomości w Dubaju należy uiścić opłatę za rejestrację praw majątkowych w wysokości 4% wartości nieruchomości.

Na należy uiścić opłatę za rejestrację praw majątkowych w wysokości 4% wartości nieruchomości. Opłata za rejestrację kredytu hipotecznego. Oprócz podatku od tytułu własności umowa kredytu hipotecznego musi zostać zarejestrowana w Departamencie Gruntów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Opłata wynosi 0,25% kwoty kredytu hipotecznego plus dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 290 dirhamów (80 USD).

Oprócz podatku od tytułu własności umowa kredytu hipotecznego musi zostać zarejestrowana w Departamencie Gruntów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Opłata wynosi 0,25% kwoty kredytu hipotecznego plus dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 290 dirhamów (80 USD). Wycena nieruchomości. Banki często wymagają niezależnej wyceny nieruchomości, aby potwierdzić jej wartość rynkową. Koszty wyceny wahają się od 2500–3500 AED (680–955 USD), w zależności od wybranego rzeczoznawcy i rodzaju nieruchomości.

Banki często wymagają niezależnej wyceny nieruchomości, aby potwierdzić jej wartość rynkową. Koszty wyceny wahają się od 2500–3500 AED (680–955 USD), w zależności od wybranego rzeczoznawcy i rodzaju nieruchomości. Podatek od wartości dodanej (VAT). W Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązuje podatek od wartości dodanej w wysokości 5%, który dotyczy większości usług, takich jak usługi prawników, agencji i firm ubezpieczeniowych. Przykładowo podatek VAT naliczany jest od wyceny i usług prawnych.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązuje podatek od wartości dodanej w wysokości 5%, który dotyczy większości usług, takich jak usługi prawników, agencji i firm ubezpieczeniowych. Przykładowo podatek VAT naliczany jest od wyceny i usług prawnych. Prowizja pośrednika w handlu nieruchomościami. Jeśli zakupu dokonuje się za pośrednictwem pośrednika w handlu nieruchomościami, musisz zapłacić za jego usługi. Standardowa prowizja dla pośrednika w handlu nieruchomościami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosi 2% ceny nieruchomości.

Jeśli zakupu dokonuje się za pośrednictwem pośrednika w handlu nieruchomościami, musisz zapłacić za jego usługi. Standardowa prowizja dla pośrednika w handlu nieruchomościami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosi 2% ceny nieruchomości. Ubezpieczenie. Banki wymagają od kredytobiorców wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi zazwyczaj 0,25–0,50% kwoty kredytu w skali roku i jest zależny od wielkości kredytu oraz wieku kredytobiorcy.

Dodatkowe prowizje i opłaty:

Opłata za zorganizowanie kredytu hipotecznego. Większość banków pobiera opłatę za wniosek o kredyt hipoteczny, która zwykle wynosi 1% kwoty kredytu, ale może się różnić w zależności od banku.

Większość banków pobiera opłatę za wniosek o kredyt hipoteczny, która zwykle wynosi 1% kwoty kredytu, ale może się różnić w zależności od banku. Opłaty prawne. Przy zawieraniu umowy kupna i uzyskaniu kredytu hipotecznego może być wymagana pomoc prawna. Koszt takich usług zaczyna się od 5000 dirhamów (1360 dolarów), w zależności od złożoności transakcji i doświadczenia prawnika.

Przy zawieraniu umowy kupna i uzyskaniu kredytu hipotecznego może być wymagana pomoc prawna. Koszt takich usług zaczyna się od 5000 dirhamów (1360 dolarów), w zależności od złożoności transakcji i doświadczenia prawnika. Opłaty administracyjne banku. Niektóre banki pobierają dodatkowe opłaty administracyjne za obsługę kredytu hipotecznego i prowadzenie rachunków. Opłaty te mogą wahać się od 500 do 2000 dirhamów (136–545 dolarów), w zależności od banku i świadczonych usług.

Niektóre banki pobierają dodatkowe opłaty administracyjne za obsługę kredytu hipotecznego i prowadzenie rachunków. Opłaty te mogą wahać się od 500 do 2000 dirhamów (136–545 dolarów), w zależności od banku i świadczonych usług. Opłata za wcześniejsze rozliczenie. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego bank może pobrać opłatę, która zazwyczaj wynosi 1-3% pozostałej kwoty kredytu. Niektóre banki oferują jednak warunki z obniżoną prowizją lub bez prowizji, w zależności od czasu trwania umowy kredytowej.

Jedną z najbardziej nieoczywistych pozycji wydatków jest transfer środków w walucie obcej (opłaty za przewalutowanie i przelewy). Jest ona pobierana w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest rezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i finansuje transakcję z zagranicy. Wysokość tych opłat zależy od banku wysyłającego i banku odbierającego. Zaleca się najpierw przestudiować taryfy za transfer i konwersję środków i uwzględnić różnicę w całkowitej kwocie.