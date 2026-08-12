Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkania
  4. Dom
  5. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

;
Dubaj
146
Abu Zabi
135
Ras Al Khaimah
4
Umm Al Quwain
14
Pokaż więcej
85 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$2,28M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 16
Wyjątkowo Zaprojektowane Nowoczesne Apartamenty nad Morzem w Mina Al Arab Położona wzdłuż dz…
$1,88M
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 304 m²
Liczba kondygnacji 11
Luksusowe Apartamenty z 24-Miesięcznymi Ratami po Dostawie na Dubai Islands Dwublokowy proje…
$4,92M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inspirowane Lodem na Sprzedaż w Dzielnicy Beach District w Ras Al Khaimah Dzieln…
$990,667
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 450 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille z Planem Ratalnym do Dostawy na Wyspie Siniyah w Umm Al Quwain Wyspa Sobha S…
$7,54M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 371 m²
Piętro 1/3
Pływające, Inwestycyjne Wille w Projekcie na The World Islands w Dubaju World Islands to meg…
$6,02M
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 16
Luksusowe Nieruchomości nad Wodą przy Dubai Water Canal Położona wzdłuż Dubai Water Canal, o…
$8,96M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Piętro 3/9
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah w Umm …
$1,44M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$2,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1/9
Nowoczesne Apartamenty przy Plaży z Opcją Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah Wyspa Siniyah…
$1,51M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$1,63M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Rezydencja 10 pokojów w Emiraty Arabskie
Rezydencja 10 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 600 m²
Piętro 1/6
Specjalnie Zaprojektowany Dom Wolnostojący na Wyspach Świata w Dubaju Wyspy Świata to megapr…
$34,19M
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 251 m²
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze na Dubai Islands Położona w prestiżowej lokalizacj…
$2,61M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 9
Dwupoziomowy Apartament przy Plaży na Siniyah Island, Umm Al Quwain Odkryj wyjątkowe arcydzi…
$984,894
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 535 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille z Planem Ratalnym do Dostawy na Wyspie Siniyah w Umm Al Quwain Wyspa Sobha S…
$3,16M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 13
Markowe Apartamenty nad Wodą Sygnowane przez Anantara w Mina Al Arab, Ras Al Khaimah Położon…
$4,01M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$1,13M
Zostaw prośbę
Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 310 m²
Piętro 100/100
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Możliwością Płatności Ratalnej w Dubai Marina Ten luksu…
$34,47M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$2,15M
Zostaw prośbę
Bliźniak 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 733 m²
Piętro 13/18
Apartamenty Projektu Cavalli Design z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Dubaju, Al Safa Al Safa …
$11,31M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Piętro 3/9
Ekskluzywne Apartamenty Przy Plaży z Opcją Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah, Umm Al-Quwa…
$1,43M
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 279 m²
Piętro 11/13
Luksusowe Apartamenty na Pierwszej na Świecie Wyspie Sygnowanej Marką Brabus Brabus Island z…
$5,11M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 14
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Prestiżowej Wyspie Hayat Wyspa Hayat, położona w Mina …
$2,58M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$1,84M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$3,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$3,84M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,61M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Piętro 2/9
Apartamenty przy Plaży z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah Wyspa Siniyah, poł…
$1,36M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty przy Kanale Inspirowane Stylem Resortowym w Mina Al Arab Położona w Mina Al Arab…
$1,49M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,19M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się