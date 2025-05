Dubaj, Emiraty Arabskie

Apartamenty w nowej inwestycji One by Binghatti w rejonie Business Bay! Świetne do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Wysoki dochód - od 10% w $! Prestiżowa okolica! Nieoprocentowane raty! Kuchnia w pełni umeblowana! Termin płatności - 4 kwartały. 2026 Udogodnienia: siłownia, specjalne m…