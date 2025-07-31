  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$209,851
BTC
2.4961401
ETH
130.8333773
USDT
207 476.7881595
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 27451
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

O kompleksie

Azizi David - Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.

Studios, 1 & 2-Sypialnia Apartamenty i luksusowe Penthouses.

Przekazywanie: grudzień 2027

Przegląd projektu:

Azizi David jest najnowszym mieszkalnym arcydziełem Azizi Developments, położonym w tętniącym życiem obszarze Al Jaddaf (Kultura Village), tuż przy nabrzeżu Dubai Creek. Połączenie nowoczesnej architektury, luksusowych udogodnień i strategicznej lokalizacji, jest przeznaczone zarówno do wyrafinowanego życia i wysokiej inwestycji z powrotem.

📐 Rodzaje jednostek, wielkość i ceny

Unit TypeSize (ok.) Cena początkowa (EUR)

Studio ~ 30 m ² od 180.000 €

1 Sypialnia Apartament ~ 60 m ² od 290.000 €

2 Sypialnia Apartament ~ 78 m ² od 375.000 €

3 BR Penthouse ~ 262 m ² od 2.150.000 €

Penthouse 4 BR ~ 323 m ² od 2.700.000 €

Plan płatności

  • 70 / 30 Elastyczny plan

    • 10% przy rezerwacji

    • 60% podczas budowy

    • 30% przy przekazaniu

  • Zakończenie / przekazanie: grudzień 2027

Główne cechy i udogodnienia:

  • Stylowe studia luksusowe penthouses z nowoczesnymi wnętrzem.

  • Promenada detaliczna z sklepami i kawiarniami na progu.

  • Resort-styl nieskończoność basen & stan-of-sztuki siłowni.

  • Prywatne kino, plac zabaw dla dzieci, sala wielofunkcyjna.

  • 24 / 7 ochrona, concierge i dedykowany parking.

  • Breathtaking Creek, Skyline, i poglądy społeczności.

Lokalizacja Najważniejsze punkty:

  • Położony w Al Jaddaf, Dubai Creek nabrzeże.

  • 5- 10 minut do centrum Dubaj & Business Bay.

  • Szybki dostęp do Al Khail Road & Sheikh Zayed Road.

  • Niedaleko stacji metra Creek.

  • Blisko Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library oraz Jameel Arts Centre.

Po co inwestować w Azizi David?

  • Prime nabrzeża i położenie centrum kultury.

  • Elastyczny plan płatności z zaufanym deweloperem.

  • Atrakcyjne ceny wejścia zaczynające się na AED 764K.

  • Doskonały zarówno dla rezydentów i inwestorów - wysoki zysk z wynajmu i potencjał aprecjacji kapitału.

Dubaj, Emiraty Arabskie

