Azizi David - Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.
Studios, 1 & 2-Sypialnia Apartamenty i luksusowe Penthouses.
Przekazywanie: grudzień 2027
Przegląd projektu:
Azizi David jest najnowszym mieszkalnym arcydziełem Azizi Developments, położonym w tętniącym życiem obszarze Al Jaddaf (Kultura Village), tuż przy nabrzeżu Dubai Creek. Połączenie nowoczesnej architektury, luksusowych udogodnień i strategicznej lokalizacji, jest przeznaczone zarówno do wyrafinowanego życia i wysokiej inwestycji z powrotem.
📐 Rodzaje jednostek, wielkość i ceny
Unit TypeSize (ok.) Cena początkowa (EUR)
Studio ~ 30 m ² od 180.000 €
1 Sypialnia Apartament ~ 60 m ² od 290.000 €
2 Sypialnia Apartament ~ 78 m ² od 375.000 €
3 BR Penthouse ~ 262 m ² od 2.150.000 €
Penthouse 4 BR ~ 323 m ² od 2.700.000 €
Plan płatności
70 / 30 Elastyczny plan
10% przy rezerwacji
60% podczas budowy
30% przy przekazaniu
Zakończenie / przekazanie: grudzień 2027
Główne cechy i udogodnienia:
Stylowe studia luksusowe penthouses z nowoczesnymi wnętrzem.
Promenada detaliczna z sklepami i kawiarniami na progu.
Resort-styl nieskończoność basen & stan-of-sztuki siłowni.
Prywatne kino, plac zabaw dla dzieci, sala wielofunkcyjna.
24 / 7 ochrona, concierge i dedykowany parking.
Breathtaking Creek, Skyline, i poglądy społeczności.
Lokalizacja Najważniejsze punkty:
Położony w Al Jaddaf, Dubai Creek nabrzeże.
5- 10 minut do centrum Dubaj & Business Bay.
Szybki dostęp do Al Khail Road & Sheikh Zayed Road.
Niedaleko stacji metra Creek.
Blisko Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library oraz Jameel Arts Centre.
Po co inwestować w Azizi David?
Prime nabrzeża i położenie centrum kultury.
Elastyczny plan płatności z zaufanym deweloperem.
Atrakcyjne ceny wejścia zaczynające się na AED 764K.
Doskonały zarówno dla rezydentów i inwestorów - wysoki zysk z wynajmu i potencjał aprecjacji kapitału.