Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods

Ghaf Woods to luksusowy rozwój mieszkaniowy, który płynnie integruje się z naturą, oferując unikalne doświadczenie życia społeczności. Położony w samym sercu Dubaju, projekt oferuje eleganckie, ekologiczne domy z przestronnymi wnętrzami. Podstawową koncepcją Ghaf Woods jest trwałość, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie zrównoważonego ekosystemu z różnymi zielonymi przestrzeniami i udogodnieniami.

Najważniejsze punkty:

- Apartamenty: Dostępny w konfiguracji od 1 do 3 sypialni, z nowoczesnymi wykończeniami, które podkreślają komfort i współczesne życie.

- Design: Zbudowany z wysokiej jakości materiałów, każda jednostka oferuje przestronne obszary życia i rozrywki, nowoczesne kuchnie, eleganckie łazienki i duże strefy życia, które płynnie miesza się z otaczającą naturą. Niektóre jednostki wyposażone są w prywatne tarasy na świeżym powietrzu.

- Lokalizacja: Dogodnie usytuowany z łatwym dostępem do głównych atrakcji Dubaju i dzielnic handlowych, w tym Palm Jumeirah, Dubai Marina, i Dubai International Airport.

- Cechy społeczne: Część większej zrównoważonej społeczności promującej zdrowy i aktywny styl życia, z udogodnieniami takimi jak tory rowerowe, parki i centra odnowy biologicznej.

- Koncepcja: Więcej niż tylko rezydencja - sanktuarium, które uosabia odpowiedzialność za środowisko i nowoczesny luksus.

Plan płatności

Płatności zaliczkowe 10%

Płatności zaliczkowe 50%

Na Handover 40%