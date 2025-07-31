  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$410,959
od
$80/m²
ID: 25993
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Ghaf Woods to luksusowy rozwój mieszkaniowy, który płynnie integruje się z naturą, oferując unikalne doświadczenie życia społeczności. Położony w samym sercu Dubaju, projekt oferuje eleganckie, ekologiczne domy z przestronnymi wnętrzami. Podstawową koncepcją Ghaf Woods jest trwałość, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie zrównoważonego ekosystemu z różnymi zielonymi przestrzeniami i udogodnieniami.

Najważniejsze punkty:
- Apartamenty: Dostępny w konfiguracji od 1 do 3 sypialni, z nowoczesnymi wykończeniami, które podkreślają komfort i współczesne życie.
- Design: Zbudowany z wysokiej jakości materiałów, każda jednostka oferuje przestronne obszary życia i rozrywki, nowoczesne kuchnie, eleganckie łazienki i duże strefy życia, które płynnie miesza się z otaczającą naturą. Niektóre jednostki wyposażone są w prywatne tarasy na świeżym powietrzu.
- Lokalizacja: Dogodnie usytuowany z łatwym dostępem do głównych atrakcji Dubaju i dzielnic handlowych, w tym Palm Jumeirah, Dubai Marina, i Dubai International Airport.
- Cechy społeczne: Część większej zrównoważonej społeczności promującej zdrowy i aktywny styl życia, z udogodnieniami takimi jak tory rowerowe, parki i centra odnowy biologicznej.
- Koncepcja: Więcej niż tylko rezydencja - sanktuarium, które uosabia odpowiedzialność za środowisko i nowoczesny luksus.

Plan płatności

Płatności zaliczkowe 10%

Płatności zaliczkowe 50%

Na Handover 40%

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
