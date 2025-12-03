Dubaj, Emiraty Arabskie

Gotowa willa na nowoczesnym osiedlu The Springs w Dubaju! Idealne do zamieszkania i pod inwestycję! Wysokie przychody z wynajmu - już od 10%! Wspaniały widok na jezioro! Udogodnienia: basen, kort tenisowy, place zabaw dla dzieci; teren rekreacyjny i grillowy, boiska do koszykówki i wiele in…