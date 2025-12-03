  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Nowe domy

Nowe domy w Emiraty Arabskie

Dubaj
9
Ajman
1
Abu Zabi
6
Umm Al Quwain
3
Willa Palma Jebel Ali
Willa Palma Jebel Ali
Willa Palma Jebel Ali
Willa Palma Jebel Ali
Willa Palma Jebel Ali
Willa Palma Jebel Ali
Willa Palma Jebel Ali
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,96M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
W ślad za globalnym sukcesem Palm Jumeirah Dubaj odsłania swoją nowszą, większą i bardziej dopracowaną Palmę. „The Palm Jebel Ali” Ograniczona, finałowa pula willi przy plaży jest dostępna z planem płatności na 4 lata. Wybierz układy 5-, 6- lub 7-sypialniane — prywatne, nowoczesn…
Agencja
PSI Real Estate LLC
Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$999,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
DISTRESS DEAL! Ogromny Townhouse z niską ceną w DubajuDlaczego ten Off- Plan Villa w Dubaju jest wysokiej wartości możliwość inwestycjiInwestowanie w willę off- plan w Dubaju oferuje dziś jeden z najsilniejszych zwrotów w regionie - szczególnie w ramach planowanej przez mistrza społeczności,…
Agencja
Umed properties
Pokaż kontakty
Willa Utopia
Willa Utopia
Willa Utopia
Willa Utopia
Willa Utopia
Willa Utopia
Willa Utopia
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,96M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa na nowym osiedlu Utopia w rejonie Damac Hills! Doskonała opcja do zamieszkania dla rodziny i inwestycji! Zysk od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Willa wyposażona jest w sprzęt kuchenny i sprzęt AGD! Plan ratalny 0%! Termin płatności - 4 kwartały. 2026 Udogodnienia: po…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
OneOne
Kamienica Morocco
Kamienica Morocco
Kamienica Morocco
Kamienica Morocco
Kamienica Morocco
Kamienica Morocco
Kamienica Morocco
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$853,151
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Kamienica w nowoczesnym projekcie Maroko w rejonie Golf City! Oczekiwany zwrot z inwestycji – 6%! Idealne do komfortowego mieszkania i inwestycji! Nieoprocentowane raty! Kamienica z tarasem, pomieszczeniami dla personelu, patio, prywatnym ogrodem i garażem na działce. Udogodnienia: basen, …
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Taormina Village
Kamienica Taormina Village
Kamienica Taormina Village
Kamienica Taormina Village
Kamienica Taormina Village
Kamienica Taormina Village
Kamienica Taormina Village
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$784,762
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa społeczność Taormina Village w sercu Dubaju! Doskonała opcja do zamieszkania z rodziną i pod inwestycję! Zysk od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Plan ratalny 0%! Termin realizacji - 4 kwartały. 2027 Korzyści: prywatny parking, basen, basen dla dzieci, siłownia, ogród do jog…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Falcon Island
Willa Falcon Island
Willa Falcon Island
Willa Falcon Island
Willa Falcon Island
Willa Falcon Island
Willa Falcon Island
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$2,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Willa w luksusowym projekcie Falcon Island w Ras Al Khaimah! Oszałamiający widok panoramiczny! Udogodnienia premium zapewniające wygodne życie! Blisko morza! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Udog…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Kamienica Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Kamienica Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Kamienica Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Kamienica Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Kamienica Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$327,424
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Riverside - Views Collection by DAMAC.Waterfront - Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views.1 & 2 Sypialnia Townhouses Budapest 124; Handover: Q2.2028Przegląd projektu:DAMAC Riverside - Views Collection to ekskluzywna enklawa w nowej społeczności nabrzeża w Dubaju, zaprojektowan…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Willa Yasmina Villas Expo Valley
Willa Yasmina Villas Expo Valley
Willa Yasmina Villas Expo Valley
Willa Yasmina Villas Expo Valley
Willa Yasmina Villas Expo Valley
Willa Yasmina Villas Expo Valley
Willa Yasmina Villas Expo Valley
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,74M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
FashionZ | Widok zatoki i widok społeczności Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Opis Cena początkowa: 35.048.941.23 Rub Plan płatności: 65 Podczas budowy 35 po zakończeniu Data zakończenia: lipiec 2026 r.
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Willa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Willa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Willa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Willa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Willa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Willa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,38M
Rok realizacji 2024
Beverly Hills Drive w Trump Estates to Kalifornijczyk żyjący w najlepszym wydaniu. Usytuowany w międzynarodowym klubie golfowym Trump, oferuje naprawdę wyjątkowy styl życia, przesiąknięty naturą, wspaniałą przestrzeń na zewnątrz i esencję luksusu. Doświadcz bogactwa, jak okiem sięgnąć, z ma…
Deweloper
damac properties
Willa Cavalli Estates
Willa Cavalli Estates
Willa Cavalli Estates
Willa Cavalli Estates
Willa Cavalli Estates
Willa Cavalli Estates
Willa Cavalli Estates
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,31M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna willa na nowym osiedlu Cavalli Estates w Damac Hills! Świetna opcja do zamieszkania i inwestycji! Zysk od 5%! Istnieje możliwość uzyskania „Złotej Wizy”! Wille wyposażone są w markowe meble! Termin płatności - 2 kwartały. 2024 Udogodnienia: boisko do piłki nożnej, koszykówki, s…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Willa Reem Hills Villas
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$3,01M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 1 022 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynnoś…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa For Sale New Project Villas in Dubai
Willa For Sale New Project Villas in Dubai
Willa For Sale New Project Villas in Dubai
Willa For Sale New Project Villas in Dubai
Willa For Sale New Project Villas in Dubai
Willa For Sale New Project Villas in Dubai
Willa For Sale New Project Villas in Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$600,000
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 3
For Sale New Project Villas in Dubai DAMAC’;S ISLAND 🌴🌊  NEW RESORT-LIKE WATER MASTER COMMUNITY!  Launching Soon🚀 4 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 2.2 Mln  ✅Sizes from 2,319 SQ.FT approx  5 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 3 Mln  ✅Sizes from 3,324 SQ.FT 5, 6 &…
Agencja
AxA property
Pokaż kontakty
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,91M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the shimmering waters of the Arabian Gulf—an exquisite archipelago paradise just steps away from the Dubai coastline. This large-scale urban project embodies the country's ambitious vision, creating a unique place unlike any other.   The islands …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pokaż kontakty
Willa Arabian Ranches
Willa Arabian Ranches
Willa Arabian Ranches
Willa Arabian Ranches
Willa Arabian Ranches
Willa Arabian Ranches
Willa Arabian Ranches
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$925,861
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa na zamkniętym osiedlu rancz arabskich premium! Na życie i inwestycję! Wysokie przychody z wynajmu - od 6,6% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Termin realizacji: 2026 Udogodnienia: Central Park, boisko do krykieta, korty tenisowe, baseny, obiekty sportowe, place zabaw dl…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Velora
Kamienica Velora
Kamienica Velora
Kamienica Velora
Kamienica Velora
Kamienica Velora
Kamienica Velora
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$679,452
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$1,46M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa Marbella nad brzegiem Morza Arabskiego! Doskonała opcja do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu (ROI - 6% w dolarach)! Udostępnimy katalog inwestorski! Istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt! Kompleks gotowy! Infrastruktura: prywatna plaża, pola golfowe, spa, nowocz…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Kamienica Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, Emiraty Arabskie
od
$571,759
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Mamy przyjemność zaoferować te ekskluzywne kamienice z 3 lub 4 sypialniami o nazwie „Nima” autorstwa znanego dewelopera Emaara. Kompleksy domów Schiers położone na bujnych terenach zielonych. The Valley to malownicze nowe miasto składające się z nowoczesnych budynków mieszkalnych, w których …
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Wieś domków Reem Hills
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$3,17M
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 1 068–1 163 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Reem Hills to projekt Q Properties pod parasolem Q Holding. Jest to zamknięta społeczność w naprawdę wyjątkowej lokalizacji na wyspie Reem w Abu Zabi, zaprojektowany, aby umożliwić mieszkańcom rozkoszowanie się zmysłami w wyjątkowym i luksusowym otoczeniu, zapewniając ucieczkę od presji dzis…
Agencja
Unique homes world wide properties
Kamienica La Tilia at Villanova
Kamienica La Tilia at Villanova
Kamienica La Tilia at Villanova
Kamienica La Tilia at Villanova
Kamienica La Tilia at Villanova
Kamienica La Tilia at Villanova
Kamienica La Tilia at Villanova
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$726,300
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Kamienice w rodzinnej społeczności Villanova w Dubaju! Na życie i inwestycję! W pełni umeblowana kuchnia! Mnóstwo udogodnień zapewniających wygodne życie! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Udogodn…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Verona
Kamienica Verona
Kamienica Verona
Kamienica Verona
Kamienica Verona
Kamienica Verona
Kamienica Verona
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$469,041
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Elitarna kamienica z luksusowym wystrojem wnętrz na terenie Damac Hills 2! Świetna opcja do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Wysoka wydajność - od 6,5% w $! Udostępnimy katalog inwestora! Termin dostawy - 2 kwartały. 2026 Udogodnienia: basen ze sztuczną falą, pływające kino, kawiarnia,…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Beach Mansion
Willa Beach Mansion
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,00M
Rok realizacji 2024
Emmar przy plaży Oferta: sprzedaż Kategoria: Apartament Budynek: Beach Mansion Sypialnie: 3 Łazienki: 3 toalety + Widok: pełny widok mariny Piętro: na najwyższym piętrze   Strefa balkonu: Tak
Agencja
DOM REAL ESTATE
Kamienica Marwa Crystal Bay
Kamienica Marwa Crystal Bay
Kamienica Marwa Crystal Bay
Kamienica Marwa Crystal Bay
Kamienica Marwa Crystal Bay
Kamienica Marwa Crystal Bay
Kamienica Marwa Crystal Bay
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$969,467
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
FEATURES: • Kitchen with Home Appliances • Mitsubishi Home Elevators with Safety Systems • Luxury Flooring for Master Bedroom • Video and Audio Intercom System • Swimming Pool (Optional) • Luxury Bathroom • Walk in Closet for Master Bedroom • Storeroom • Two Covered Parking • Styl…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa EMAAR The Oasis - Address Villas
Willa EMAAR The Oasis - Address Villas
Willa EMAAR The Oasis - Address Villas
Willa EMAAR The Oasis - Address Villas
Willa EMAAR The Oasis - Address Villas
Willa EMAAR The Oasis - Address Villas
Willa EMAAR The Oasis - Address Villas
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,64M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
The Oasis by Emaar to jeden z najbardziej luksusowych projektów w Dubaju, zajmujący 9,4 mln m² imponującej przestrzeni: 7 000 rezydencji, rozległe działki, panoramy, krystalicznie czysta woda i zielone parki. Projekt oferuje starannie wyselekcjonowaną kolekcję luksusowych willi 4-, 5- i 6-s…
Agencja
PSI Real Estate LLC
Willa Knightsbridge
Willa Knightsbridge
Willa Knightsbridge
Willa Knightsbridge
Willa Knightsbridge
Willa Knightsbridge
Willa Knightsbridge
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,15M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 368–675 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Knightsbridge, pierwsza klimatyczna społeczność wellness w Dubaju, prezentuje ekskluzywną oazę butikową inspirowaną brytyjskim stylem architektonicznym. Położony w samym sercu dystryktu Meydan 11.Knightsbridge będzie domem dla 112 luksusowych domów, w tym skrupulatnie zaprojektowane 6 i 5 sy…
Agencja
Easy Life Property
Willa Laguny Damak
Willa Laguny Damak
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$547,945
Rok realizacji 2024
Santorini Oferta: sprzedaż Kategoria: Kamienica Sypialnie: 4 Łazienki: 5 Widok: Zobacz społeczność Parking: 2 Umeblowane: nieumeblowane Balkon: Tak Dostępność: poza planem, październik 2024 r.
Agencja
DOM REAL ESTATE
Willa Sweden Palace
Willa Sweden Palace
Willa Sweden Palace
Willa Sweden Palace
Willa Sweden Palace
Willa Sweden Palace
Willa Sweden Palace
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$34,25M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 6
Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynność; - …
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Nima
Kamienica Nima
Kamienica Nima
Kamienica Nima
Kamienica Nima
Kamienica Nima
Kamienica Nima
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$680,650
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Kamienica premium w nowym projekcie Nima w popularnej społeczności rodzinnej The Valley! Piękny widok na zieleń i wodę! Dla miłośników spacerów i spokojnego życia! Dogodna lokalizacja blisko kluczowych dzielnic Dubaju! Idealne do zamieszkania z rodziną, odsprzedaży i wynajmu! Plan ratalny 0%…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Avena
Willa Avena
Willa Avena
Willa Avena
Willa Avena
Willa Avena
Willa Avena
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Utopia V55 by Damac
Willa Utopia V55 by Damac
Willa Utopia V55 by Damac
Willa Utopia V55 by Damac
Willa Utopia V55 by Damac
Willa Utopia V55 by Damac
Willa Utopia V55 by Damac
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,87M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Mamy przyjemność zaprezentować tę fantastyczną, wyjątkowo luksusową willę o nazwie V55 z 7 sypialniami, zlokalizowaną w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym o nazwie UTOPIA – Miejskie wille wypoczynkowe. Osiedle w cichej, zielonej okolicy DAMAC Hills, w pobliżu Międzynarodowego Klubu Golfowe…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,64M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Willa w wielkim projekcie Palm Jebel Ali w nadmorskiej części Dubaju! Rentowność wynajmu już od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Luksusowa lokalizacja! Raty nieoprocentowane! Termin zakończenia - 2027 Głównym elementem inwestycji będzie plaża o długości 110 km. Udogodnienia: kwatery d…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Terra Golf Collection Phase 2
Kamienica Terra Golf Collection Phase 2
Kamienica Terra Golf Collection Phase 2
Kamienica Terra Golf Collection Phase 2
Kamienica Terra Golf Collection Phase 2
Kamienica Terra Golf Collection Phase 2
Kamienica Terra Golf Collection Phase 2
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pokaż kontakty
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Willa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$1,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pokaż kontakty
Willa The Floating Seahorse
Willa The Floating Seahorse
Willa The Floating Seahorse
Willa The Floating Seahorse
Willa The Floating Seahorse
Willa The Floating Seahorse
Willa The Floating Seahorse
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,75M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynność; - …
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Willa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Willa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Willa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Willa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Willa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Willa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$34,04M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pałac Szwecji na znanej i ekskluzywnej Dubai World Island, projekt Bently Home, w pełni umeblowany i wyposażony. Te wspaniałe, ultraluksusowe wille mają wszystko, czego potrzebujesz, rozmieszczone na 6 poziomach, z 7 sypialniami, ta willa spełni wszystkie Twoje marzenia. Informacje o nieruc…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Signature Mansions
Willa Signature Mansions
Willa Signature Mansions
Willa Signature Mansions
Willa Signature Mansions
Willa Signature Mansions
Willa Signature Mansions
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$10,66M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa Signature Mansions JGE w sercu jednej z najbardziej pożądanych dzielnic mieszkalnych Dubaju! Nieoprocentowane raty! Oszałamiające panoramiczne widoki na pola golfowe! Kuchnia umeblowana! Termin: II kwartał 2025 Udogodnienia: kino domowe, pomieszczenia dla personelu, gab…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Lillia at The Valley
Kamienica Lillia at The Valley
Kamienica Lillia at The Valley
Kamienica Lillia at The Valley
Kamienica Lillia at The Valley
Kamienica Lillia at The Valley
Kamienica Lillia at The Valley
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$547,945
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Elegancka kamienica na nowym osiedlu Lillia w The Valley w Dubai Land! Świetna opcja do zamieszkania i inwestycji! Gwarantowany dochód - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Świetna lokalizacja! Plan ratalny 0%! Termin płatności - I kwartał. 2027 Udogodnienia: centrum fitness, …
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Reportage Village
Kamienica Reportage Village
Kamienica Reportage Village
Kamienica Reportage Village
Kamienica Reportage Village
Kamienica Reportage Village
Kamienica Reportage Village
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$438,794
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Kamienica w wyjątkowym projekcie Reportage Village w Dubai Land! Nieoprocentowane raty! Idealne do zamieszkania, pod inwestycję lub pod wynajem! Kamienica z przestronnym tarasem! Kamienica wyposażona jest w szafki kuchenne i blaty, toaletki i lustra. Infrastruktura: ogrody krajobrazowe, te…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Venera
Kamienica Venera
Kamienica Venera
Kamienica Venera
Kamienica Venera
Kamienica Venera
Kamienica Venera
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$679,452
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Jouri Hills
Willa Jouri Hills
Willa Jouri Hills
Willa Jouri Hills
Willa Jouri Hills
Willa Jouri Hills
Willa Jouri Hills
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 294–1 369 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Jouri Hills – nowy kompleks mieszkaniowy od dewelopera Arady, znany ze swoich nieruchomości premium. Kompleks położony jest w ekskluzywnej posiadłości Jumeirah Golf Estates i zapewnia spokojny i miarowy styl życia. Każda rezydencja została zaprojektowana z uwzględnieniem aktualnych trendów …
Agencja
Capri Realty Real Estate
Willa Al Thuraya Island
Willa Al Thuraya Island
Willa Al Thuraya Island
Willa Al Thuraya Island
Willa Al Thuraya Island
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
od
$1,06M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w nowym projekcie Al Thuraya Island w Sharjah! Idealne do zamieszkania i pod inwestycję! Otoczony bujną zielenią! Dla miłośników spacerów i przyrody! Rozwinięta infrastruktura! Blisko plaży! Raty bez %! Willa posiada miejsca parkingowe oraz wygodny teren rekreacyjny wśród zi…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Plagette32
Willa Plagette32
Willa Plagette32
Willa Plagette32
Willa Plagette32
Willa Plagette32
Willa Plagette32
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$7,67M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna społeczność Plagette32 w rejonie Tilal Al Ghaf! Na życie i inwestycję! Istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt! Zysk od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Plan ratalny 0%! Termin płatności - 3 kwartały. 2026 Zalety: baseny, prywatna plaża, bar przy basenie i na plaż…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Golf Lane
Willa Golf Lane
Willa Golf Lane
Willa Golf Lane
Willa Golf Lane
Willa Golf Lane
Willa Golf Lane
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,23M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa w nowej społeczności Golf Lane w Emaar South! Na życie i inwestycję! Gwarantowany dochód - aż do 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieruchomości premium! Plan ratalny bez odsetek! Termin płatności - 4 kwartały. 2028 Udogodnienia: 18-dołkowe pole golfowe, park społec…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Willa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Willa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Willa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Willa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Willa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Willa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,07M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa rezydencja w Fazie 2 Belair od Damac Properties! Wysoki zwrot z inwestycji - już od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowany plan ratalny! Termin płatności - 4 kwartały. 2024 Udogodnienia: prywatne baseny, przyjazny środowisku park z terenami tematycznymi, wygodne i…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Willa Kayan Phase 2
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$1,33M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Elegancka willa na luksusowym osiedlu Kayan Phase 2! Doskonała propozycja do zamieszkania i inwestycji! Wysokie przychody z wynajmu - już od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - I kwartał. 2026 Udogodnienia: centrum społeczności, prywatna przystań…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Willa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Willa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Willa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Willa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Willa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Willa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,50M
Nowy rozdział niezrównanego życia królewskiego rozwija się tutaj, miejsce, gdzie luksus spełnia pasję koni i miejsce, gdzie wszystkie marzenia jeździeckie przychodzą do rzeczywistości.Witamy w Grand Polo Club and Resort by Emaar.Wkrocz w świat luksusu, elegancji i harmonii z naturą - jedną z…
Agencja
PSI Real Estate LLC
Willa The Watercrest Ellington
Willa The Watercrest Ellington
Willa The Watercrest Ellington
Willa The Watercrest Ellington
Willa The Watercrest Ellington
Willa The Watercrest Ellington
Willa The Watercrest Ellington
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,22M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Our four bedroom villa is meticulously crafted to provide comfort and elegance, ensuring that every resident can enjoy a refined living experience. Each villa features a private pool, adding an extra touch of exclusivity and a personal oasis for relaxation and recreation. Carefully designed …
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Lanai Islands
Willa Lanai Islands
Willa Lanai Islands
Willa Lanai Islands
Willa Lanai Islands
Willa Lanai Islands
Willa Lanai Islands
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$18,77M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa rezydencja w społeczności Wysp Lanai w rejonie Tilal Al Ghaf! Na życie i inwestycję! Zysk od 10%! Nieoprocentowane raty! Udostępnimy katalog inwestora! Termin dostawy - 2 kwartały. 2027 Infrastruktura: restauracje, parking, supermarkety, place zabaw dla dzieci, obiekty sporto…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Serenity mansions
Willa Serenity mansions
Willa Serenity mansions
Willa Serenity mansions
Willa Serenity mansions
Willa Serenity mansions
Willa Serenity mansions
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,48M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynność; - …
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Willa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Willa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Willa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Willa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Willa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$19,26M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
MAG MEWS Mansions - Elevated Villa Living in MBR City, Dubaj.Nowoczesna Architektura. Prywatność. Bezkompromisowa Jakość.5 Bedroom Villas & Signature MansionsPrzegląd projektu:MEWS MAG Mansions jest ultrapremium społeczności mieszkalnej w sercu Mohammed Bin Rashid City (MBR City), opracowany…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,91M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the sparkling waters of the Arabian Gulf, presenting an exquisite archipelago paradise just minutes from the Dubai coastline. This large-scale project embodies the country's ambitious desire to create a unique place unlike any other.   Its island…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pokaż kontakty
Kamienica Marbella Damac Lagoons
Kamienica Marbella Damac Lagoons
Kamienica Marbella Damac Lagoons
Kamienica Marbella Damac Lagoons
Kamienica Marbella Damac Lagoons
Kamienica Marbella Damac Lagoons
Kamienica Marbella Damac Lagoons
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$802,240
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Mamy przyjemność zaoferować Państwu te luksusowe nieruchomości, zanurzone w kompleksie mieszkaniowym MARBELLA, stworzone przez wielokrotnie nagradzanego dewelopera DAMAC Properties. MARBELLA w Damac Lagoons w Dubailand jest pełna charakteru i koloru dzięki artystycznemu arcydziełu, które bez…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$8,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pokaż kontakty
Kamienica Damac Islands
Kamienica Damac Islands
Kamienica Damac Islands
Kamienica Damac Islands
Kamienica Damac Islands
Kamienica Damac Islands
Kamienica Damac Islands
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$607,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa VIEWZ
Willa VIEWZ
Willa VIEWZ
Willa VIEWZ
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 35
Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Viewz Residence to nowy kompleks w JLT by Danube Properties, obejmujący kolekcję studiów, apartamentów z 1 – 3 sypialniami i 4-łóżkowymi willami na dachu. Te niesamowite domy ze wspaniałymi wnę…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pokaż kontakty
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Willa Yas Riva
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$2,26M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Kamienica Greenway2 Emaar
Kamienica Greenway2 Emaar
Kamienica Greenway2 Emaar
Kamienica Greenway2 Emaar
Kamienica Greenway2 Emaar
Kamienica Greenway2 Emaar
Kamienica Greenway2 Emaar
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$740,384
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Położony w tętniącym życiem sercu Dubaju, Greenway 2 oferuje możliwość przeżycia niespotykanych dotąd wrażeń. Golfowy styl życia w ekskluzywnym, zamkniętym osiedlu. To tutaj współczesny design spotyka się z ciepłem domu. Kamienice z wdziękiem rozmieszczone w grupach po dwie sztuki emanują …
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Willa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$1,97M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Willa w nowym luksusowym projekcie Ohana By The Sea w Abu Zabi na wybrzeżu Zatoki Perskiej! W pełni umeblowane! Nieoprocentowane raty! Idealne do zamieszkania i inwestycji! Termin: II kwartał 2025 Udogodnienia: śnieżnobiała prywatna plaża, na terenie własny ogród krajobrazowy, obiekty spor…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,44M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Zapierające dech w piersiach widoki na panoramę Dubaju i spokój prywatnej laguny tworzą idealną równowagę między miejską wygodą a naturalnym pięknem. Kolekcja Bentley Home tłumaczy sylwetki i kształty będące synonimem brytyjskiej legendy motoryzacji na język nienagannego włoskiego wyposażen…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Park Greens by Damac
Willa Park Greens by Damac
Willa Park Greens by Damac
Willa Park Greens by Damac
Willa Park Greens by Damac
Willa Park Greens by Damac
Willa Park Greens by Damac
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$779,759
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mamy przyjemność zaprezentować tę wspaniałą, wyjątkowo luksusową willę z 5 sypialniami, zlokalizowaną w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym „PARK GREENS”. Osiedle w cichej, zielonej okolicy DAMAC Hills, w pobliżu Międzynarodowego Klubu Golfowego Trump. Ten ekskluzywny projekt mieszkaniow…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa The Floating Seahorse by Thoe
Willa The Floating Seahorse by Thoe
Willa The Floating Seahorse by Thoe
Willa The Floating Seahorse by Thoe
Willa The Floating Seahorse by Thoe
Willa The Floating Seahorse by Thoe
Willa The Floating Seahorse by Thoe
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,72M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pływający konik morski, miejsce poza wyobraźnią, wyczyn innowacji osiągnięty dzięki połączeniu inżynierii i wyobraźni. Wille Floating Seahorse są przykładem ponadczasowego designu i kunsztu rozmieszczonego na trzech poziomach, w tym spektakularnej podwodnej podłodze. Oprócz zapewnienia pier…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Hartland II Villas
Willa Hartland II Villas
Willa Hartland II Villas
Willa Hartland II Villas
Willa Hartland II Villas
Willa Hartland II Villas
Willa Hartland II Villas
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,22M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Czy od dawna interesują Cię inwestycje? Zainwestuj natychmiast w GWARANCJĘ DOCHODU w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! - Gwarantowany dochód z wynajmu średnio 11%. - Sprzyjający klimat podatkowy 0% na własność i wynajem. - Ochrona inwestorów przez organy nadzorcze RERA i …
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Willa Marbella
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$1,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Welcome to Marbella, where you can enjoy premium living in a coastal community located in the heart of Bloom Living, a fully integrated and comprehensively equipped mixed-use complex in Zayed City, Abu Dhabi.   Inspired by Mediterranean Spanish architecture and complemented by the comf…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pokaż kontakty
Willa South Bay 3
Willa South Bay 3
Willa South Bay 3
Willa South Bay 3
Willa South Bay 3
Willa South Bay 3
Willa South Bay 3
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,27M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Dwór z własnym ogrodem i garażem! Luksusowa rezydencja w kompleksie South Bay 3 na południu Dubaju! Nieoprocentowane raty! Idealne do zamieszkania i inwestycji! Wszystkie rezydencje posiadają pokoje rodzinne i pokoje gier, przestronny salon, biuro, pomieszczenie do przechowywania i pralnię.…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Willa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Willa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Willa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Willa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Willa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Willa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$4,94M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
NB Collection by RAK Properties - Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.Prywatne Rezydencje Waterfront z Architekturą ponadczasową.4 Bedroom Villas Nether124; Handover: Q4 2026Przegląd projektu:The NB Collection by RAK Properties to ekskluzywna enklawa mieszkalna Ultra-luksusowych willi…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Kamienica Greenville
Kamienica Greenville
Kamienica Greenville
Kamienica Greenville
Kamienica Greenville
Kamienica Greenville
Kamienica Greenville
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$876,712
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 2
Kamienica w eleganckiej społeczności Greenville w obszarze Emaar South! Doskonała lokalizacja! Blisko pola golfowego i parku! Świetna opcja do zamieszkania i inwestycji! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arab…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,67M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w nowym projekcie Mira Villas by Bentley Home w dzielnicy Mohammed Bin Rashid City (MBR City)! W pełni umeblowane z designerskim wnętrzem! Zapierające dech w piersiach widoki na panoramę Dubaju! Doskonała opcja dla miłośników spacerów i bujnej przyrody! Na życie i inwestycje!…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Elaine Amali
Willa Elaine Amali
Willa Elaine Amali
Willa Elaine Amali
Willa Elaine Amali
Willa Elaine Amali
Willa Elaine Amali
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$40,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Parter: Formalny salon Formalna jadalnia Otwarta kuchnia Miejsca przy barze Kino domowe Duży hol Pokój zabaw dla dzieci Garaż na 4 samochody Strefa osobista: Drugorzędna kuchnia Pralnia 3 oddzielne pokoje dla personelu + łazienki z toaletami Na zewnątrz: Miejsce do grillowania …
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Willa Senses at the Fields
Willa Senses at the Fields
Willa Senses at the Fields
Willa Senses at the Fields
Willa Senses at the Fields
Willa Senses at the Fields
Willa Senses at the Fields
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,03M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Zmysły – Jade na polach — nowy kompleks luksusowych kamienic w Mohammed Bin Rashid City! Rentowność - 7,7%! Idealne do zamieszkania i inwestowania! Do każdej rezydencji przynależy garaż, patio, pokój socjalny i duże tarasy. Udogodnienia: Mieszkańcy będą mieli możliwość do skorzystania z r…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa The Springs
Willa The Springs
Willa The Springs
Willa The Springs
Willa The Springs
Willa The Springs
Willa The Springs
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$898,456
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Gotowa willa na nowoczesnym osiedlu The Springs w Dubaju! Idealne do zamieszkania i pod inwestycję! Wysokie przychody z wynajmu - już od 10%! Wspaniały widok na jezioro! Udogodnienia: basen, kort tenisowy, place zabaw dla dzieci; teren rekreacyjny i grillowy, boiska do koszykówki i wiele in…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Willa Siniya Island
Willa Siniya Island
Willa Siniya Island
Willa Siniya Island
Willa Siniya Island
Willa Siniya Island
Willa Siniya Island
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$2,88M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
