Mieszkanie w nowym budynku ORLA Dorchester Collection

Witamy w ORLA Golden jest koncepcja, która rejestruje pozycję, ustawienie i atmosferę tego projektu. Złoto symbolizuje pierwsze i najlepsze, prymat tego projektu. Uosabia również blask złotego światła słonecznego, jego uspokajające i sugestywne odbicie na wodzie o wschodzie i zachodzie słońca.

Na szczycie ikony, Palm Jumeirah Mikowy luksusowy półwysep z unikalnym połączeniem z morzem, Palm Jumeirah jest miejscem przeznaczenia bez rówieśnika, z wielu najlepszych restauracji, klubów i kurortów plażowych w Dubaju tylko kilka chwil stąd, podczas gdy reszta cudów Dubaju leży w zasięgu ręki. Położony na 29 000 metrów kwadratowych powierzchni plaży na szczycie półwyspu Palm, ORLA cieszy się uprzywilejowaną pozycję i nieprzerwany 270stopniowy widok z Dubaju skyscrating skyline do turkusowych wód Zatoki Arabskiej, które rozciągają się do horyzontu.

Zarządzane przez DORCHESTER COLLECTION

Prawdziwe znaczenie "domu" wykracza poza formę i funkcje - chodzi o to, by być mile widzianym z otwartymi ramionami, docenianym za to, kim jesteś, i troskliwym w sposób i w czasie, kiedy najbardziej go potrzebujesz.

Lokalizacja

Położony na półwyspie światowej sławy zabytkowej, Palm Jumeirah, ORLA zajmuje pozycję nad morzem tuż przy szczycie archipelagu Dubaju.

Widoki

Nieprzerwany widok 270 stopni z Dubaju do turkusowych wód Zatoki Arabskiej, które rozciągają się do horyzontu.

Oszałamiające od morza do nieba

Twoja rezydencja w ORLA jest wyłączną ucieczką, gdzie wewnątrz i na zewnątrz mieszają się bezproblemowo z morzem i niebem, jako energetyzujące strumienie światła przez każdą rezydencję tworząc wieczne wizje od momentu, gdy słońce wschodzi nad horyzontem do ostatniego złotego promienia błyszczącego z morza poniżej.

Architektura w najlepszym wydaniu, przez FOSTER + PARTNERS

OMNIYAT po raz kolejny współpracuje z pionierami w swojej dziedzinie, aby wybudować 3 połączone wieże ORLA. Partnerzy Foster + zostali wybrani jako architekci do produkcji stojących wież, które są połączone ze sobą w celu stworzenia jednej dramatycznej formy.

Foster + Partners to globalne studio architektury zrównoważonej, urbanizmu, inżynierii i projektowania, założone przez Normana Fostera w 1967 roku. Z biurami na całym świecie, praktyka działa jako jeden podmiot, który jest zarówno etnicznie i kulturowo zróżnicowany, z ludźmi centralnymi dla wszystkich naszych wysiłków.

Styl życia nie do porównania

Oferując najlepsze udogodnienia i pięciogwiazdkowy serwis, dla przyjemności mieszkańców 85 rezydencji ORLA, 3 pałace nieba i 1 luksusowe rezydencje, znajdziesz prywatność, prestiż i spersonalizowane usługi od momentu, gdy postawisz stopę w rozległym, wzniesionym lobby.

Pozostałości oddzielone

Z każdej rezydencji starannie umieszczone i zaprojektowane, aby pięknie mieszać wewnątrz i na zewnątrz przestrzeni i tworzyć punkty widokowe, aby uchwycić wiele wspaniałych widoki na całym obiekcie i do miasta poza, będziesz pozostawiony w podziwie na zawsze zmieniających się przyprawy, które witają cię za każdym rogiem.

Nie ma dwóch takich samych jak ORLA.

85 rezydencji wieży i 3 pałace nieba to mieszanka dwóch, trzech i czterech pokojów pływających nad kurortem i lśniące morze. Każdy ma unikalny układ rozłożony na jednym lub dwóch piętrach, zapewniając najlepsze wykorzystanie każdej przestrzeni i zapewniając szereg opcji, które odpowiadają indywidualnym pragnieniom każdego rezydenta.

• 16 Symplex dwie sypialnie - 2,799 do 4,299 m2.

• 17 Symplex trzy sypialnie - 3,181 do 4,435 m2.

• 15 Trzy Sypialnia Duplex - 4,871 do 6,749 m2.

• 6 Symplex 4 sypialnie - od 4,413 do 4,618 m2.

• 13 Sypialnia Duplex (Double Height Living) - 6,282 do 8,202 m2.

• 18 Cztery Sypialnia Duplex - 7,741 do 11,550 m2.

• 3 Pałace Nieba - 37,678 do 58,476 m2.

• 1 Mansion

Korzyści

Mieszkańcy korzystają wyłącznie z niezwyciężonych udogodnień ORLA:

• Rezydent tylko klub plażowy z jadalnią wewnątrz i na zewnątrz

• Duża temperatura kontrolowana na zewnątrz basenu

• Kryty basen biodrowy

• Basen dla dzieci i plac zabaw dla dzieci

• Spa z salonem, sauną i sauną parową

• Centrum fitness

• Baseny i jacuzzi

• Studia rowerowe i jogi

• Centrum biznesowe z 2 sale konferencyjne, sala konferencyjna i wielofunkcyjna przestrzeń wydarzeń

• Bar cygar

• Prywatne kino

• Kręgielnia

ORLA BEACH CLUB

ORLA mieszka w Dubaju pierwszy swego rodzaju doświadczenie stylu życia z jego ekskluzywnym rezydentem - tylko klub plażowy, rozrzucając się po 150 metrach niezepsutej plaży Palm Jumeirah i kryształowych wód Zatoki Arabskiej. Proznie umieszczone obok klubu plażowego jest duży lśniący basen nieskończoności wyłożona wygodnymi leżakami słonecznymi, jak również luksusowe cabanas, uzupełnione o pięć gwiazdek usług dla wszystkich swoich kulinarnych pragnień. Spędzić dzień popijając orzeźwiające koktajle w prywatności, i cieszyć się poolside lunch z rodziną i przyjaciółmi, podczas gdy zostawić zgiełku Dubaju za tobą.

Żyjące wewnątrz i na zewnątrz

Wewnętrzne życie na zewnątrz jest maksymalizowane przez okna podłogowe do sufitu, przerośnięte szklane szyby i wystawne tarasy z wielkich przestrzeniach, aby płynnie połączyć naturalne elementy morza słonecznego i rozległy widok z eleganckich wnętrz

OMNIYAT ART ELEVATION

OMNIYAT jest znanym deweloperem luksusowych dzieł architektonicznych. Sztuka Podwyższenia uosabia nasze zaangażowanie w wyobrażanie sobie tego niezwykłego i budowanie go w rzeczywistość. Wywyższamy wyjątkowość, aby stworzyć zanurzone, żywe arcydzieła oprawione przez ikoniczne skyliny Dubaju. Od czasu naszego założenia w 2005 roku OMNIYAT ponownie zdefiniował każdy projekt jako niezwykły, rzadki utwór sztuki, współpracujący z światowymi pionierami, takimi jak Foster + Partners, Zaha Hadid, Gilles et Boissier, Dorchester Collection i więcej. OMNIYAT dotyk polega na naszej zdolności do doskonalenia doświadczeń i kształtowania przyszłości luksusowego życia.